Moto3-Dominator Quiles: Was ihn an Marc Marquez am meisten überrascht

Manche sagen, ohne die Hilfe, die du damals erhalten hast, hättest du vielleicht mit dem Rennsport aufhören müssen. Ist das übertrieben?

So weit würde ich nicht gehen, aber es stimmt, dass diese Hilfe entscheidend war. Der Rennsport kostet sehr viel Geld, und es kommt ein Punkt, an dem Familien – egal, wie sehr sie sich auch bemühen – an ihre Grenzen stoßen.

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Gab es diesen Punkt auch bei euch zu Hause?

Ja. Wir sind eine ganz normale Familie. Meine Eltern haben immer alles getan, damit ich Rennen fahren konnte, aber dieser Sport ist finanziell sehr anspruchsvoll, und man kann das nicht alles alleine stemmen.

Wann hat sich die Situation geändert?

Als wir Juanan (Conesa) kennenlernten. Das war fast ein Zufall. Wir kamen ins Gespräch, es entstand eine Freundschaft, und nach und nach beschloss er, mich zu unterstützen, damit ich weiter an Wettkämpfen teilnehmen konnte.

Was hat dir das bedeutet?

Sehr viel. Er und seine Familie haben von Anfang an an mich geglaubt. Sie haben mir nicht nur finanziell geholfen, sondern mir auch das Gefühl gegeben, dass sie wirklich an mein Vorhaben glauben.

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Aus dieser Beziehung entstand Gas Racing?

Ja. Es wurde ein Team gegründet, um an der spanischen Meisterschaft teilzunehmen, und ich hatte das Glück, von Anfang an Teil davon zu sein. Das waren sehr wichtige Jahre für meine Entwicklung.

Wie lange standen sie dir zur Seite?

Ungefähr seit 2019, als wir uns kennenlernten, bis vor ganz kurzer Zeit. Dank ihnen konnte ich mich weiterentwickeln, bis ich die Weltmeisterschaft erreichte.

Hast du noch Kontakt zu ihnen?

Ja, natürlich. Letztendlich entsteht eine Beziehung, die weit über den Rennsport hinausgeht.

Deine Schwester begleitet dich oft zu Rennen?

Ja. Sie konzentriert sich auf ihr Studium, aber wenn sie kann, ist sie dabei. Sie mag Motorräder sehr und genießt es, mich zu begleiten.

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Und deine Eltern?

Mittlerweile ziehen sie es vor, sich ein wenig auszuruhen. Sie verfolgen schon seit vielen Jahren alle Rennen und müssen auch ab und zu mal abschalten.

Gibt es etwas, das dir an der WM nicht gefällt?

Antwort: Ehrlich gesagt genieße ich alles, was mit den Rennen zu tun hat, sehr. Es fällt mir schwer, etwas Negatives zu finden.

Nicht einmal die Reisen oder der Druck?

Nein. Was mir vielleicht am meisten wehtut, ist, an einer Rennstrecke anzukommen und nur wenige Zuschauer auf den Tribünen zu sehen. Wenn man eine kühle Atmosphäre vorfindet, wie es dieses Jahr in Ungarn der Fall war, macht das ein bisschen traurig. Rennen vor vollen Tribünen verändern die Atmosphäre völlig. Man spürt die Unterstützung des Publikums deutlich und das macht das Ganze zu etwas ganz Besonderem.

Was machst du, wenn die Arbeit auf der Rennstrecke vorbei ist?

Normalerweise bleibe ich beim Team. Ich gehe zum Physiotherapeuten, um mich zu erholen, mache ein paar Runden durch das Fahrerlager und verbringe Zeit mit den Mechanikern. Schließlich verbringen wir viele Stunden miteinander – und mit ihnen macht man die Witze.

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Jetzt also – alle fragen dich nach Marc Márquez. Was hast du an seiner Seite wirklich gelernt?

Sehr viel. Allein schon dadurch, dass man beobachtet, wie er arbeitet, lernt man. Man sieht, wie er sich auf einen Grand Prix vorbereitet, wie er jedes Detail analysiert und wie er mit dem Team umgeht. Das sind Dinge, die man von außen nicht immer wahrnimmt.

Gibt er Ratschläge?

Ja, wenn er es für angebracht hält. Aber er ist niemand, der einem ständig sagt, was man tun soll. Wenn er sieht, dass er dir bei etwas helfen kann, tut er das ganz ganz natürlich.

Was hat dich an ihm am meisten überrascht?

Seine Fähigkeit, sich nie mit dem Erreichten zufriedenzugeben. Obwohl er schon so viel gewonnen hat, arbeitet er weiter, als müsste er noch alles beweisen.

Ist das ansteckend?

Ja. Wenn man jemanden mit dieser Einstellung sieht, versteht man, dass Talent allein nicht ausreicht, um ganz nach oben zu kommen. Man muss jeden Tag hart arbeiten.

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Hast du nie einen besonderen Druck verspürt, weil du Teil eines Projekts bist?

Nein. Ich gehe ganz normal damit um. Letztendlich kommt es weiterhin darauf an, meine Arbeit jedes Wochenende gut zu machen.

Wenn du zurückblickst, was hat sich bei dir am meisten verändert, seit du in die Weltmeisterschaft gekommen bist?

Es ist die Erfahrung. Bei jedem Rennen lernt man etwas Neues. Ich verstehe jetzt viel besser, wie man ein Rennwochenende organisiert und wie man mit bestimmten Drucksituationen umgeht.

Fühlst du dich als anderer Fahrer als noch vor einem Jahr?

Ja. Vollständiger. Nicht nur, was die Geschwindigkeit angeht, sondern auch in der Art, wie ich die Rennen verstehe.

Seltener Ausrutscher des WM-Dominators Foto: Gold and Goose Seltener Ausrutscher des WM-Dominators © Gold and Goose

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Wo glaubst du, kannst du dich noch verbessern?

In allem. Ich glaube, ein Fahrer hört nie auf zu lernen. Es gibt immer Details, die man besser machen kann.

Alle reden über deine Zukunft. Denkst du auch darüber nach?

Natürlich denkt man darüber nach, aber ich versuche, mich nicht davon vereinnahmen zu lassen. Wenn man auf der Strecke seine Sache gut macht, ergeben sich die Chancen von selbst.

Setzt du dir langfristige Ziele?

ch konzentriere mich lieber auf das nächste Training und das nächste Rennen. Wenn man zu weit in die Zukunft blickt, läuft man Gefahr, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren.

Man hat den Eindruck, dass du deinen Weg ganz klar vor Augen hast...

Ich versuche, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Ich habe schöne Erfolge erzielt, aber im Vergleich zu dem, was ich erreichen will, habe ich noch nichts bewiesen.

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Was ist die größte Stärke, die du an dir schätzt?

Dass ich mich nie mit dem Erreichten zufriedengebe.

Und die größte Schwäche?

Wahrscheinlich genau das. Ich denke immer, dass ich es noch besser machen kann.