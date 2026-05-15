Moto3 in Catalunya, Zeittraining: Rookie Danish überraschte mit Bestzeit!

Jacke und Mütze statt Sonnencreme – so die Rahmenbedingungen zum Beginn des ersten Zeittrainings auf dem Circuit de Catalunya unweit von Barcelona. Statt Sonne pur gab es am Freitag nur kühle 14 Grad. Keine Idealen Bedingungen auch für die 26 Piloten der Moto3 um die 14 Plätze für einen direkten Einzug ins zweite Qualifying am Samstag herauszufahren.

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Trotz der geringen Asphalttemperaturen ließen sich die Piloten der 250er-Einzylinder nicht lange bitten. Beim letzten Zeiten-Shootout der der Moto3 in Barcelona hatte Intact-Pilot David Almansa, damals noch für Leopard Racing am Start, die beste Runde gedreht: 1:46,8 min. Knapp neun Monate später ging es los mit einer 1:47,8 min durch KTM-Ajo-Rookie Brian Uriarte. Der Gewinner des Red Bull Rookie Cups 2025 lag nach der ersten Serie gezeiteter Runden vor seinem letztjährigen Cup-Rivalen Hakim Danish, der nun für MSi und ebenfalls auf einer KTM aktiv ist.

Dann griffen die Routiniers an. Almansa, dem der Kurs von Catalunya bestens liegt verbesserte die Bestzeit um zwei Zehntel und auch Adrian Fernandez und David Munoz fuhren in die Top-5. Nicht gut in die wichtige Session kam dagegen Alvaro Carpe. Der Dritte der WM-Tabelle rutschte nach nicht einmal zehn Minuten von der Piste. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit um die Session noch einmal aufzunehmen. Immerhin hatte Carpe zu diesem Zeitpunkt bereits P6 als Basis geschaffen.

Zurück hielt sich zunächst der klare WM-Spitzenreiter Maximo Quiles, mit einer Sekunde Rückstand wurde der Spanier nach 15 Minuten nur auf Rang 13 geführt – direkt dahinter Teamkollege Marco Morelli.

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Brian Uriarte überzeugte im Catalunya-Zeittraining mit Platz 2 Foto: Gold and Goose Brian Uriarte überzeugte im Catalunya-Zeittraining mit Platz 2 © Gold and Goose

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Zehn Minuten vor Schluss unterstrich David Almansa seine Ambitionen. 1:47,3 – damit lag der Intact-Neuzugang nun 0,4 sec vor Danish, Urirarte, Munoz und Fernandez. Dann legte wieder Rookie-Danish nach. Unbeeindruckt holte sich der Pilot aus Malaysia die Bestzeit zurück. Mit 1:46,943 min hatte sich der Asiate bis auf eine Zehntel an die Refernezmarke herangefahren.

Zur Freude der Ajo-Mannschaft setzte sich Brian Uriarte wieder auf Position 2. Quiles schob sich im Finale auf Platz 7 mit 0,6 sec Rückstand. Das letzte Q2-Ticket mit P14 holte sich der Australier Joel Kelso (Honda), der David Munoz (Intact GP) noch auf den undankbaren 15. Platz verdrängt hatte.

Bemerkens: Auch in Barcelona lieferte etliche Rookies ab. Mit Danish, Uriarte, Rios, Salmela und Morelli schaffen es fünf Neueinsteiger ins Q2. Pech hatte Alvaro Carpe, dessen Bike nicht mehr rechtzeitig fertig wurde. Der Spanier rutschte auf Position 18 ab.

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Nicht zurecht mit den Bedingungen kam Leo Rammerstorfer aus Österreich. Nach Platz 22 im freien Training schaffte der Honda-Pilot zwar eine schnellere Runde, doch als 26. blieb dem Neuling aus Linz auch in Catalunya der direkte Q2-Einzug verwehrt. Enttäuschung auch in bei Leopard-Honda und der Einheit um Guido Pini. Der Sieger des US-GP landete abgeschlagen auf Rang 22.