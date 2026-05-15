Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Moto3 in Catalunya, Zeittraining: Rookie Danish überraschte mit Bestzeit!

Bei kühlen Temperaturen blieben im Zeittraining der Moto3 Rekordrunden aus. Am besten löste die Aufgabe Rookie Hakim Danish. Während WM-Leader Quiles sicher ins Q2 fuhr, scheiterte Carpe nach Sturz.

Moto3

Bestzeit für Hakim Danish im Moto3-Zeittraining
Bestzeit für Hakim Danish im Moto3-Zeittraining
Foto: Gold and Goose
Bestzeit für Hakim Danish im Moto3-Zeittraining
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jacke und Mütze statt Sonnencreme – so die Rahmenbedingungen zum Beginn des ersten Zeittrainings auf dem Circuit de Catalunya unweit von Barcelona. Statt Sonne pur gab es am Freitag nur kühle 14 Grad. Keine Idealen Bedingungen auch für die 26 Piloten der Moto3 um die 14 Plätze für einen direkten Einzug ins zweite Qualifying am Samstag herauszufahren.

Werbung

Werbung

Trotz der geringen Asphalttemperaturen ließen sich die Piloten der 250er-Einzylinder nicht lange bitten. Beim letzten Zeiten-Shootout der der Moto3 in Barcelona hatte Intact-Pilot David Almansa, damals noch für Leopard Racing am Start, die beste Runde gedreht: 1:46,8 min. Knapp neun Monate später ging es los mit einer 1:47,8 min durch KTM-Ajo-Rookie Brian Uriarte. Der Gewinner des Red Bull Rookie Cups 2025 lag nach der ersten Serie gezeiteter Runden vor seinem letztjährigen Cup-Rivalen Hakim Danish, der nun für MSi und ebenfalls auf einer KTM aktiv ist.

Dann griffen die Routiniers an. Almansa, dem der Kurs von Catalunya bestens liegt verbesserte die Bestzeit um zwei Zehntel und auch Adrian Fernandez und David Munoz fuhren in die Top-5. Nicht gut in die wichtige Session kam dagegen Alvaro Carpe. Der Dritte der WM-Tabelle rutschte nach nicht einmal zehn Minuten von der Piste. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit um die Session noch einmal aufzunehmen. Immerhin hatte Carpe zu diesem Zeitpunkt bereits P6 als Basis geschaffen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zurück hielt sich zunächst der klare WM-Spitzenreiter Maximo Quiles, mit einer Sekunde Rückstand wurde der Spanier nach 15 Minuten nur auf Rang 13 geführt – direkt dahinter Teamkollege Marco Morelli.

Werbung

Werbung

Brian Uriarte überzeugte im Catalunya-Zeittraining mit Platz 2
Brian Uriarte überzeugte im Catalunya-Zeittraining mit Platz 2
Foto: Gold and Goose
Brian Uriarte überzeugte im Catalunya-Zeittraining mit Platz 2
© Gold and Goose

Zehn Minuten vor Schluss unterstrich David Almansa seine Ambitionen. 1:47,3 – damit lag der Intact-Neuzugang nun 0,4 sec vor Danish, Urirarte, Munoz und Fernandez. Dann legte wieder Rookie-Danish nach. Unbeeindruckt holte sich der Pilot aus Malaysia die Bestzeit zurück. Mit 1:46,943 min hatte sich der Asiate bis auf eine Zehntel an die Refernezmarke herangefahren.

Zur Freude der Ajo-Mannschaft setzte sich Brian Uriarte wieder auf Position 2. Quiles schob sich im Finale auf Platz 7 mit 0,6 sec Rückstand. Das letzte Q2-Ticket mit P14 holte sich der Australier Joel Kelso (Honda), der David Munoz (Intact GP) noch auf den undankbaren 15. Platz verdrängt hatte.

Bemerkens: Auch in Barcelona lieferte etliche Rookies ab. Mit Danish, Uriarte, Rios, Salmela und Morelli schaffen es fünf Neueinsteiger ins Q2. Pech hatte Alvaro Carpe, dessen Bike nicht mehr rechtzeitig fertig wurde. Der Spanier rutschte auf Position 18 ab.

Werbung

Werbung

Nicht zurecht mit den Bedingungen kam Leo Rammerstorfer aus Österreich. Nach Platz 22 im freien Training schaffte der Honda-Pilot zwar eine schnellere Runde, doch als 26. blieb dem Neuling aus Linz auch in Catalunya der direkte Q2-Einzug verwehrt. Enttäuschung auch in bei Leopard-Honda und der Einheit um Guido Pini. Der Sieger des US-GP landete abgeschlagen auf Rang 22.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

16

1:46,943

02

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

17

+0,099

03

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

17

+0,203

04

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

16

+0,419

05

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

16

+0,558

06

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

15

+0,656

07

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

14

+0,693

08

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

6

14

+0,725

09

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

13

+0,734

10

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

54

14

+0,746

Events

Alle Moto3 Events
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Alvaro Carpe Moto3

    Live

    Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  3. Alvaro Carpe Moto3

    Live

    Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM