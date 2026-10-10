Moto3-Quali Mandalika: Uriarte auf Pole, Quiles-Crash, Rammerstorfer im Q2!
Brian Uriarte stellte beim Qualifying der Moto3 in Indonesien die Pole sicher. WM-Leader Maximo Quiles stürzte und verpasste die erste Startreihe. Leo Rammerstorfer löste im Q1 das Ticket für das Q2.
Das Qualifying der Moto3 in Indonesien begann mit einer überlegenen Q1-Bestzeit von Scott Ogden. Im ersten Durchgang umrundete Ogden den Kurs in 1:37,736 min und war mehr als zwei Zehntelsekunden schneller als seine Verfolger. Zusammen mit Hakim Danish, David Munoz und Leo Rammerstorfer zog er ins Q2 ein, in dem die Pole-Position vergeben wurde.
Dort gab Brian Uriarte beim ersten Versuch das Tempo vor. Der Ajo-Pilot blieb als Einziger unter 1:37 min und führte mit einer Zeit von 1:36,861 min. Ein Sturz von Rico Salmela in Kurve 10 löste gelbe Flaggen aus, weshalb mehrere Rundenzeiten gestrichen wurden.
Quiles mit Fehler beim ersten Versuch
WM-Leader Maximo Quiles belegte nach dem ersten Schlagabtausch Platz 2. Der spanische Aspar-Pilot stürzte in Kurve 16, konnte seine nahezu unbeschädigte KTM aber selbst aufrichten und zurück an die Box bringen.
Casey O’Gorman stürzte beim zweiten Versuch in Kurve 1 und sorgte für gelbe Flaggen. Die Uriarte-Zeit stand weiterhin. Einige Fahrer notierten absolute Sektor-Bestzeiten, doch für die Bestzeit reichte es nicht.
IntactGP kratzt an der Pole-Zeit
IntactGP-Pilot David Almansa kam bis auf 0,087 sec heran und stellte Startplatz 2 sicher. Alvaro Carpe lag als Dritter bereits 0,243 sec zurück. Maximo Quiles wurde beim zweiten Schlagabtausch aus der ersten Reihe verdrängt und rutschte bis auf die sechste Position ab. Er teilt sich mit dem Leopard-Honda-Duo Adrian Fernandez und Guido Pini die zweite Reihe.
Lokalmatador Veda Pratama beendete das Qualifying auf der siebten Position und führt die dritte Startreihe an. Matteo Bertelle, Adrian Cruces und Casey O’Gorman komplettierten die Top-10.
Leo Rammerstorfer verlor im Q2 knapp zwei Sekunden auf die Bestzeit. Der junge Linzer reihte sich auf der 17. Position ein.
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