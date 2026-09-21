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Moto3-Sensation Max Quiles: Nach Spielberg-Sieg schon fast Weltmeister

Ähnlich wie David Alonso 2024 wird die diesjährige Moto3 von Max Quiles dominiert. Nach seinem Triumph in Österreich ist dem Spanier der WM-Titel kaum mehr zu nehmen.

Moto3

Max Quiles ist in der Moto3 2026 auf Rekordjagd
Max Quiles ist in der Moto3 2026 auf Rekordjagd
Foto: Gold & Goose
Max Quiles ist in der Moto3 2026 auf Rekordjagd
© Gold & Goose

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Bis Runde 7 sah es nicht nach einer Spazierfahrt für Máximo Quiles auf dem Red Bull Ring aus. Der von Platz 5 in der zweiten Reihe gestartete WM-Leader hatte sichtlich Mühe, die Pace des führenden und furios fahrenden David Almansa mitzugehen, und hatte mehrfach bedenkliche Wackler. Aber dann war es der Intact-Pilot, der in der achten Runde sein Motorrad in den Kies warf und so Quiles den Weg zum Sieg ebnete.

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Es war der bereits neunte Saisonsieg des KTM-Piloten, der zudem in 13 von 15 Rennen auf dem Podium stand. «Er hat ziemlich gepusht und fuhr eine ausgezeichnete Pace», lobte Quiles seinen Landsmann. «Ich konnte ihm zwar folgen, hatte dabei aber ein paar heikle Momente. Nachdem er gestürzt war, fuhr ich mein eigenes Rennen. Er hatte vorn und hinten weiche Reifen montieren lassen, darum war er zu Beginn so schnell und ich hatte etwas Probleme. Allerdings wusste ich, dass ich, wenn ich mit ihm mithalte, gegen Ende einen Vorteil haben werde. Durch seinen Sturz kam es nicht dazu, ganz sicher hätte es noch einen Kampf gegeben.»

Die Konstanz des CFMoto Aspar-Piloten drückt sich in einem komfortablen WM-Vorsprung von 131 Punkten aus. Auf den Plätzen 2 bis 4 folgen die nur von einem Punkt getrennten Álvaro Carpe, Almansa und Brian Uriarte. «Da ich keinen unmittelbaren Druck hatte, nahm ich etwas Speed heraus», erzählte der 18-jährige Quiles weiter. «Gleichzeitig musste mein Rhythmus schnell genug sein, damit Brian mich nicht einholen würde. Also zog ich eine konstante Pace durch.»

Im Artikel erwähnt

Erstaunlich: Bei noch sieben ausstehenden Rennen könnte Quiles bereits in Motegi die Moto3-WM für sich entscheiden, sofern sein Vorsprung 150 Punkte oder mehr beträgt. Wenn es nicht in Japan klappt, dann wohl spätestens anschließend in Indonesien auf dem Mandalika Street Circuit.

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Fünf Rennen vor Schluss konnte auch vor zwei Jahren David Alonso die Moto3-Weltmeisterschaft gewinnen. Diesen Rekord kann Quiles einstellen, vielleicht sogar unterbieten. «Ja, das könnte tatsächlich passieren, allerdings wird das schwer», weiß der Spanier. «Ich werde einfach weitermachen wie bisher, also hart arbeiten, Rennen für Rennen angehen und am Freitag und Samstag jeweils konzentriert sein. Es läuft gut. Wenn es so weit ist, werde ich Weltmeister und glücklich sein – hoffentlich schon bald.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

20

33:24,323

1:39,755

25

02

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

20

+2,334

1:39,783

20

03

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

20

+7,394

1:39,892

16

04

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O'Shea

GRYD Racing

8

20

+20,717

1:40,549

13

05

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Leopard Racing

94

20

+20,822

1:40,292

11

06

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

20

+20,948

1:40,505

10

07

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

20

+21,065

1:40,415

9

08

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

20

+21,118

1:40,391

8

09

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

20

+21,594

1:40,560

7

10

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

6

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+21,701

1:40,613

6

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