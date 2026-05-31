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Moto3, Mugello: KTM-Triple, Ajo-Doppel und Rookie Brian Uriarte als Sieger

In bester Tradition steigerte sich das Moto3-Rennen in Mugello zu einem Last-Minute-Thriller: Während WM-Dominator Quiles patzte, feierte Red Bull KTM Ajo mit Uriarte und Carpe einen Doppelsieg.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Moto3-Sieger in der Toskana: Brian Uriarte vor Alvaro Carpe
Moto3-Sieger in der Toskana: Brian Uriarte vor Alvaro Carpe
Foto: Gold and Goose
Moto3-Sieger in der Toskana: Brian Uriarte vor Alvaro Carpe
© Gold and Goose

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Dass in der Toskana Traumwetter das Feld der Moto3 begrüßte, tröstete die Mannschaft von Intact GP nicht darüber hinweg, dass die schärfste Klinge mit Namen David Almansa nicht zum Einsatz kam. In den frühen Morgenstunden war klar – mit einer eskalierten Halsentzündung kann der GP-Sieger aus Spanien nicht antreten. Startplatz 1 wurde damit von der Rennleitung weitergereicht an den Zweiten des Q2, Rookie Hakim Danish aus Malaysia.

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Joel Kelso rückte auf P2 vor, Brian Uriarte aus der Mannschaft von Red Bull KTM Ajo zog in Reihe 1 nach. Entsprechend voran ging es auch den verbliebenen Intact-Piloten David Munoz für den Dritten des letzten Rennens in Catalunya. Nur auf Startplatz 14 nach einem verwachsten Qualifying: WM-Spitzenreiter Maximo Quiles.

Dem 25. Youngster stand ein außergewöhnliches Rennen über 17 Runden bevor. Denn Mugello ist berühmt-berüchtigt für den eigenen Charakter. Dank der zweitlängsten Geraden im GP-Kalender und dem bereits schnellen Eingang auf den berühmten Abschnitt ist es den Piloten der kleinsten Klasse nahezu unmöglich, dem Feld zu entkommen. In Konsequenz werden die Moto3-Rennen hier zumeist in haarsträubenden Windschatten-Duellen entschieden.

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Um 11 Uhr kehrten die jungen Athleten aus der Aufwärmrunde vor voll besetzter, mit einzigartiger Motorrad-Festspielkulisse gefüllter Tribüne zurück. Als wäre er schon etliche Male von P1 losgefahren, schoss Rookie Danish in Führung, gefolgt von Kelso, Esteban und Rios. Alle Piloten kamen sicher durch die erste Kurve auf der herrlichen Rennstrecke.

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Noch in der ersten Runde schnappte sich Aussie Kelso Platz 1, auch Esteban zog an Danish vorbei. Mit dem nächsten Rookie Brian Urirarte auf P4 ging es in den zweiten Umlauf. Überraschend keine Plätze gut machen konnte zunächst Quiles, der Aspar-KTM-Pilot wurde auf Platz 15 notiert. Doch in Runde 3 fuhr der Spanier die schnellste Rennrunde und machte dabei zwei Positionen gut. Am Ende des Feldes: Leo Rammerstorfer. Nach dem Ausfall von Teamkollege O’Gorman in Runde 4 und einem Überholmanöver an Mitani lag der Linzer auf Position 23.

WM-Leader Quiles (Nr. 28) führte auch in Mugello, wurde aber nur Elfter
WM-Leader Quiles (Nr. 28) führte auch in Mugello, wurde aber nur Elfter
Foto: Gold and Goose
WM-Leader Quiles (Nr. 28) führte auch in Mugello, wurde aber nur Elfter
© Gold and Goose

Wie vermutet konnte sich kein Problem an der Spitze freifahren. Das blieb auch so, als Ajo-Rookie Uriarte die Spitze übernahm. Nicht weniger als 16 Moto3-Piloten fuhren in einem Zeitfenster von zwei Sekunden. Weiter voran ging es für Quiles. Ende Runde 5 tauchte der 18-Jährige bereits auf Rang 7 auf, nur Meter hinter der Spitze.

Weitere fünf Kilometer später hatte sich Quiles bereits in den Top 3 positioniert. Den Quiles-Braten gerochen hatte Intact-Pilot David Munoz. Während Tech3-Rookie Rico Salmela in Kurve 4 wild abflog, hatte Quiles erstmals die Führung übernommen, direkt dahinter David Munoz. Mit den beiden Spaniern in Front stieg die Pace und acht Piloten gelang es, eine Lücke von einer Sekunde aufzufahren. An der Spitze der Verfolger Kelsos Teamkollege Eddie O’Shea.

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Intact-Pilot David Munoz (Nr. 64) landete in Mugello auf Platz 6
Intact-Pilot David Munoz (Nr. 64) landete in Mugello auf Platz 6
Foto: Gold and Goose
Intact-Pilot David Munoz (Nr. 64) landete in Mugello auf Platz 6
© Gold and Goose

In der Spitzengruppe kämpften zur Halbzeit Quiles, Munoz, Carpe, Danish, Uriarte und Esteban, alle auf KTM, sowie die Honda-Piloten Adrian Fernandez und Joel Kelso. Eine sehr gute Fahrt zeigte O’Shea. Dem Briten gelang es, die Lücke zu schließen und in Runde 8 bis auf Platz 6 zu stechen. Für das britische Mlav-Team wurde es noch besser. Eddie O’Shea, seit 2025 in der WM, attackierte sich durchs Feld, zog an Kelso vorbei – und unter dem Jubel der Crew in Runde 13 in Führung.

Doch die Routiniers ließen auch hier keine Flucht zu, Fernandez und Quiles fingen den Racer von der Insel wieder ein. Nicht mehr Teil der Spitzengruppe war David Munoz. Die KTM mit der Nummer 64 fuhr mit 1,1 sec Rückstand an neunter Stelle. In den letzten Runden schaltete sich nun ein weiterer Rookie ein – Veda Pratama. Der Honda-Asia-Pilot, der zunächst außerhalb der Top 15 lag, erreichte als Siebter ebenfalls die Führungsgruppe.

Zeigte sein bestes Moto3-Rennen: Eddie O'Shea (6.)
Zeigte sein bestes Moto3-Rennen: Eddie O'Shea (6.)
Foto: Gold and Goose
Zeigte sein bestes Moto3-Rennen: Eddie O'Shea (6.)
© Gold and Goose

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In den letzten beiden Runden hatte sich das Feld wieder zusammengeschoben. Zehn Kilometer vor der Zielflagge hatten noch 15 Piloten die Chance auf den Sieg – von Adrian Fernandez auf 1 bis Matteo Bertelle. Glück hatte Quiles, der nur knapp einem Sturz entging. Quiles fiel auf 12 zurück. An der Spitze: Fernandez, Uriarte, O’Shea.

Hektik in den letzten Runden nach einem zweiten Fehler von Quiles. An der Spitze profitierte Brian Uriarte, der sich drei Kurven vor Schluss ein 30-Meter-Polster schaffen konnte und den Sieg vor Alvaro Carpe und Hakim Danish über die Linie rettete Fernandez verpasste das Podium als Vierter vor Joel Esteban und dem entfesselten Eddie O’Shea. David Muñoz sicherte als Siebter wichtige WM-Punkte. WM-Leader Maximo Quiles bezahlte mit Platz 11, hält aber weiter überlegen die WM-Spitze.

Während der letzte WM-Zähler an Local Hero Guido Pini ging, erreichte Leo Rammerstorfer das Ziel auf Rang 23. Bemerkenswert: Mit Urirate, Carpe und Danish war das Moto3-Podest wieder einmal fest in KTM-Hand.

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

17

33:07,801

1:55,853

02

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

17

+0,418

1:55,684

03

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

17

+0,456

1:55,933

04

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

17

+0,482

1:55,469

05

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

17

+0,842

1:55,847

06

Eddie O’Shea

Eddie O'Shea

GRYD - MLav Racing

Eddie O’Shea

Eddie O'Shea

GRYD - MLav Racing

8

17

+0,970

1:55,805

07

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

17

+1,069

1:55,855

08

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

17

+1,081

1:55,991

09

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD - MLav Racing

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD - MLav Racing

66

17

+1,085

1:56,096

10

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