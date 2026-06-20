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Moto3-Q2 in Brünn: Dritte Pole in Serie für Almansa, Quiles' Bike streikte

Von den 18 Moto3-Piloten fuhr David Almansa im Q2 am schnellsten. Der Intact-GP-Fahrer holte Startplatz 1 mit Rundenrekord. WM-Dominator Quiles blieb nach einem Defekt Platz 3. Rammerstorfer auf P23.

Moto3

Dritte Pole in Folge für Intact-Ass David Almansa
Dritte Pole in Folge für Intact-Ass David Almansa
Foto: Gold and Goose
Dritte Pole in Folge für Intact-Ass David Almansa
© Gold and Goose

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Bei brütender Hitze ging es auf dem Autodrom von Brünn um die besten Startplätze für das Moto3-Rennen. 14 plus 4 – so die bekannte Formel auch beim Tschechien-GP. Zu den Top 14, die bereits am Freitagnachmittag alles klar gemacht hatten, fanden vier weitere Youngster Zugang über die Q1-Session. Mit dabei auch der Österreicher Leo Rammerstorfer. Der Rookie der italienischen SIC58-Mannschaft hielt dort zunächst P2, doch im Finale ging es für die Startnummer 5 zurück und auf Startplatz 23.

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Mit im Q2 dagegen der Ersatz für den verletzten David Munoz bei Intact GP, Marcos Uriarte. Der Spanier hatte im Q1 für Bestzeit gesorgt. Dazu Rammerstorfers Teamkollege Casey O’Gorman, Eddie O’Shea und Adrian Fernandez, der zuletzt Schlagzeilen gemacht hatte, weil sein Leopard-Team ihn mit manipulierten Motoren auf die Piste geschickt hatte.

Das Q2 war gerade zwei Minuten alt, da verlor Jesus Rios in Kurve 5 die Kontrolle über seine Honda. In den frühen Phasen hatten die gelben Flaggen keine Auswirkungen. Los ging es mit einer Ansage von Hakim Danish. Hitzeerprobtes Malaysia stellt mit einer 2:04,490 min die erste Richtmarke auf. Doch noch in der ersten Welle der Attacken wurde Danish von WM-Dominator Maximo Quiles um drei Hundertstel geschlagen.

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Platz 3–5 ging vorerst an das spanische Trio mit Brian Uriarte, Alvaro Carpe und Intact-Hoffnung David Almansa, der im FP2 die Bestzeit gefahren hatte. Mit Scott Ogden und Eddie O’Shea lagen fünf Minuten vor Ende auch zwei Briten in den Top 10.

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Spannend wurde es in den letzten Minuten auch durch die Länge des Kurses von 5,4 km und eine entsprechend lange Rundenzeit. Mit frischem Reifenmaterial blieb den Moto3-Racern lediglich eine fliegende Runde, um sich die beste Ausgangslage für den neunten GP der Kampagne zu sichern. Ausgerechnet der WM-Leader hatte Pech. Quiles musste seine KTM in CFMOTO-Farben zwei Minuten vor der Flagge mit einem Defekt in der Box abstellen.

Maximo Quiles: Startplatz 3 in Brünn
Maximo Quiles: Startplatz 3 in Brünn
Foto: Gold and Goose
Maximo Quiles: Startplatz 3 in Brünn
© Gold and Goose

Während der Schützling von MotoGP-Champion in der Garage wartete, ging es auf der Piste um die Pole. Uriarte und Carpe kämpften, doch die KTM-Ajo-Piloten scheiterten. Besser machte es David Almansa. In einer beeindruckenden Solorunde holte sich der Intact-Pilot mit einer 2:04,069 min den Rundenrekord und den Startplatz 1 – es war die dritte Pole für Almansa in Serie. Ebenfalls an Quiles zog noch Hakim Danish vorbei. Platz 3 blieb für den WM-Leader. Aus Reihe 2 gehen am Sonntag Carpe, Uriarte und zur Freude des englischen Mlav-Teams Eddie O’Shea auf Punktejagd.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

01

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

02

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

03

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

04

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

05

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

06

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O'Shea

GRYD Racing

8

07

Scott Ogden

CIP Green Power

Scott Ogden

CIP Green Power

19

08

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

09

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

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10

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SIC58 Squadra Corse

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SIC58 Squadra Corse

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