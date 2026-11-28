Beim letzten Qualifying des Jahres war die Arena in Valencia nach dem Freitagsschocker mit Hauptdarsteller Marc Marquez wieder in Feierlaune. Die Party-Laune zum letzten Auftritt der spanischen Motorrad-Ikone übertrug sich auch auf die Racer der Moto3.

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Aufgepolstert wurde das zweite Qualifying mit den Top-4 der ersten Sitzung über 15 Minuten. Drei KTM- und ein Honda-Pilot hatten es geschafft: Hinter dem im FP2 gestürzten Tech3-Pilot Valentin Perrone zogen Intact-Vertreter David Munoz, der wieder genesene Italiener Matteo Bertelle und dessen Landsmann Guido Pini auf der Leopard-Honda weiter. Erst gar nicht angetreten war MSi-Pilot Yamanaka san. Der Japaner muss nach einem Crash im Zeittraining das letzte Rennen auslassen.

Fans aus Österreich hatten beim Finale auf Leo Rammerstorfer gehofft. Doch auch in Valencia lief schon am Freitag wenig zusammen. Nach Platz 11 im Q1 beginnt Rammerstorfer sein letztes Rennen mit der Honda-Mannschaft von Paolo Simoncelli vom 25. und letzten Startplatz.

Als Favoriten gingen die Spanier die entscheidende Viertelstunde. Maximo Quiles, David Almansa, Alvaro Carpe und Adrian Fernandez hatten in den Sitzungen zuvor das Tempo bestimmt. Auch Rico Salmela (Tech3), der am letzten Sonntag seinen ersten Podestplatz herausgefahren hatte, ging optimistisch ins Qualifying-Finale 2026.

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Bei mittlerweile sehr guten Bedingungen in der Mittagssonne setzte Ajo-Pilot Alvaro Carpe die erste Bestzeit – 1:36,516 min. Das Red Bull-KTM-Team musste aber schnell mitansehen, wie Intact-Ass David Almansa wieder einmal vorbeiflog. Dessen 1:36,265 min bedeutete zugleich Rundenrekord! Erst auf Platz 5 hinter Pini und Urirate Weltmeister Quiles, dem Aspar-Pilot fehlten zur Halbzeit des Q2 fünf Zehntel.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 29.11.2026 - 09:35

IntactGP-Pilot David Almansa (2.) verpasste die Pole um 0,025 sec Foto: Gold and Goose Photography IntactGP-Pilot David Almansa (2.) verpasste die Pole um 0,025 sec © Gold and Goose Photography

Mit frischem Hinterreifen setze zunächst wieder Carpe alles daran, die Pole-Position zu holen. Gleich im ersten Umlauf gelang der Versuch, der nächstjährige Moto2-Pilot war 0,113 s schneller. Quiles hing weiter auf P5 vor Rico Salmela und Joel Kelso. Da noch vier Minuten auf der Uhr standen, blieb der Moto3-Elite Zeit für zwei weitere Attacke-Runden.

Schon nach der ersten stand das Klassement Kopf – jetzt führte Rookie Uriarte vor Almansa, Quiles und Carpe. In der letzten Runde die Schlussattacke des WM-Zweiten David Almansa. Die Mission lief gut, bis zur letzten Kurve. Almansa stürzte und musste sich mit Startplatz 2 arrangieren. Die Differenz zu Brian Uriarte: 0,025 s. Dem Gewinner des letztjährigen Red Bull Rookies Cup war beim Finale eine sensationelle 1:35,938 min gelungen. Maximo Quiles hat als Dritter ebenfalls beste Aussichten für den GP am Sonntagmorgen.

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Weltmeister Maximo Quiles (3.) fuhr als erster eine 1:35er-Zeit Foto: Gold and Goose Photography Weltmeister Maximo Quiles (3.) fuhr als erster eine 1:35er-Zeit © Gold and Goose Photography

Reihe 2 werden Carpe, Pini und Salmela bilden. Dahinter Rookie Jesus Rios, David Munoz und Hakim Danish aus Malaysia. Pech hatte in der letzten Honda-Hoffnung Veda Pratama – Crash, Startplatz 13.