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Moto3-Quali Misano: Deutsches Intact-Team jubelt über Almansas Pole

Der Spanier David Almansa aus dem Memminger KTM-Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP eroberte in Misano seine sechste Pole-Position in dieser Saison. Sein Speed ist überragend, acht KTM in den Top-10.

Moto3

Polesetter David Almansa
Polesetter David Almansa
Foto: gold & goose
Polesetter David Almansa
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im Zeittraining am Freitag landete David Almansa aus dem KTM-Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP mit 1:40,767 min auf Platz 1, der Australier Joel Kelso (GRYD Honda) verlor als Zweiter bereits 4/10 sec, WM-Leader Maximo Quiles (CF Moto Aspar) als Dritter sogar über eine halbe Sekunde.

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Aus dem 15-minütigen Qualifying 1 schafften am Samstagmittag der WM-Zweite Alvaro Carpe, Ryusei Yamanaka, Hakim Danish und Jesus Rios den Aufstieg ins Q2, wo sie auf die Top-14 aus dem Zeittraining trafen. Carpes Bestzeit 1:41,519 min lag nach nächtlichem Regen, der den gesamten Reifenabrief des Vortags wegwusch, weit über dem Rundenrekord von David Alonso aus dem Jahr 2024 (1:40,184 min). Der Österreicher Leo Rammerstorfer (SIC58 Honda) qualifizierte sich im 26-Mann-Feld für Startplatz 23.

Im Qualifying 2 sorgte nach zwei Runden Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) mit 1:41,548 min für die erste erwähnenswerte Bestzeit und lag damit einen Wimpernschlag vor Markenkollege Brian Uriarte.

Im Artikel erwähnt

In den letzten fünf Minuten purzelten die Zeiten: Almansa übernahm mit 1:40,862 min die Führung und steigerte sich in der nächsten Runde auf 1:40,716 min – bis dahin die beste Zeit des Wochenendes. In seiner dritten Runde in diesem Stint steigerte sich der Spanier noch einmal und eroberte mit 1:40,612 min zum sechsten Mal in dieser Saison Grid-Position 1. Die erste Startreihe komplettieren Uriarte und Kelso mit 0,217 und 0,397 sec Rückstand, was die überragende Geschwindigkeit von Almansa unterstreicht.

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Die zweite Startreihe bilden Perrone, Quiles und Matteo Bertelle, in Reihe 3 stehen Casey O’Gorman, Rico Salmela und Carpe. In den Top-10 sehen wir acht KTM-Fahrer, nur Kelso (3.) und O’Gorman (7.) steuern eine Honda.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

8

1:40,612

02

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

7

+0,217

03

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

66

8

+0,397

04

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

8

+0,499

05

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

7

+0,515

06

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

6

+0,772

07

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

6

+0,814

08

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

6

+0,894

09

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

6

+0,944

10

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Scott Ogden

CIP Green Power

19

7

+0,956

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