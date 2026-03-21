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Moto3-Qualifying, Goiania: Esteban mit erster Pole, Favoriten scheiterten

Kurz vor dem Sonnenuntergang in Goiânia wurden die Startpositionen des Moto3-Rennens ausgefahren. Die Premium-Position ging an Joel Esteban. Leo Rammerstorfer erreichte Position 17.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Startplatz 1 für KTM-Aussenseiter Joel Esteban
Startplatz 1 für KTM-Aussenseiter Joel Esteban
Foto: Gold and Goose
Startplatz 1 für KTM-Aussenseiter Joel Esteban
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Leidtragende der Probleme mit dem Zustand der Rennstrecke in Goiânia waren die Aktiven der Moto3. Erst acht Stunden nach dem FP2 und nach dem Sprint der Königsklasse wurden die Racer der kleinsten Hubraumklasse im Abendlicht auf die Piste geschickt.

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Zu den bereits 14 qualifizierten Youngstern inklusive des Österreichers Leo Rammerstorfer gesellten sich die Nachzügler Alvaro Carpe (KTM Ajo), die Honda-Piloten Adrian Fernandez und Zen Mitani sowie Yamanaka san für die MSi-Crew von Teo Martin. In den letzten 15 Minuten des Tages wurden die besten Moto3-Startplätze ausgekämpft.

Los ging es mit einem Drama für Cormach Buchanan. Der Kiwi, der das Zeittraining als Zweiter beendet hatte, stürzte schnell nach der Ausfahrt und auch Hakim Danish überstand nicht einmal die erste Runde. Die rote Flagge sorgte für eine Fortsetzung des chaotischen Tags. Mit 13:05 min auf der Uhr waren alle Fahrer wieder in der Box.

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Im Artikel erwähnt

Nach nur kurzer Unterbrechung stürmten die Youngster wieder auf den Kurs. Fast alle Fahrer entschieden sich nun für eine ausgiebige Attacke. Auch diesmal staubte es schnell. Doch nachdem Joel Kelso im Kies verschwunden war, ging die Session weiter. Zunächst setzte sich das Aspar-Team mit Quiles und Morelli an die Spitze, doch mit acht Minuten auf der Uhr wechselte die Führung auf die Red-Bull-KTM-Piloten Brian Urirate und Valentin Perrone.

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Aufregung dann auch bei Aspar, denn auch Maximo Quiles hatte einen Abflug zu verkraften. Erst im Finale setzte sich dann Tabellenführer David Almansa in Szene. Der Tabellenführer war auf dem Weg an die Spitze, doch der Versuch wurde von weiteren gelben Flaggen zerstört. Besser lief es für Joel Esteban. Der Spanier, der als Ersatz für Ruche Moodley am Start ist, dreht eine 1:26,241 min – und war damit Schnellster.

Nach Sturz am Samstag: Platz 17 im Q2 für Leo Rammerstorfer
Nach Sturz am Samstag: Platz 17 im Q2 für Leo Rammerstorfer
Foto: Gold and Goose
Nach Sturz am Samstag: Platz 17 im Q2 für Leo Rammerstorfer
© Gold and Goose

Auch in der letzten Runde konnte sich David Almansa nicht entscheidend verbessern. Mit einem Rückstand von acht Zehnteln bleibt dem Thailand-Sieger nur Platz 14. Nicht ideal lief das erste Karriere-Q2 auch für Honda-Pilot Leo Rammerstorfer. Der Linzer muss seinen zweiten GP von Platz 17 aus in Angriff nehmen.

Die ersten beiden Startreihen der Moto3 im Überblick: Neben Pole-Mann Esteban werden Valentin Perrone und Hakim Danish Ausstellung nehmen. Dahinter Rookie-Pratama, Marco Morelli und Brian Uriarte. Nach seinem Ausrutscher fiel WM-Mitfavorit Quiles auf Platz 11 zurück.

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Joel Esteban

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Joel Esteban

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78

02

Valentin Perrone

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Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

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Red Bull KTM Tech3

73

03

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

04

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

05

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

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06

Brian Uriarte

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Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

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Red Bull KTM Ajo

51

07

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD - MLav Racing

Joel Kelso

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08

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

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Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

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Alvaro Carpe

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Alvaro Carpe

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