Moto3-Qualifying, Goiania: Esteban mit erster Pole, Favoriten scheiterten

Leidtragende der Probleme mit dem Zustand der Rennstrecke in Goiânia waren die Aktiven der Moto3. Erst acht Stunden nach dem FP2 und nach dem Sprint der Königsklasse wurden die Racer der kleinsten Hubraumklasse im Abendlicht auf die Piste geschickt.

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Zu den bereits 14 qualifizierten Youngstern inklusive des Österreichers Leo Rammerstorfer gesellten sich die Nachzügler Alvaro Carpe (KTM Ajo), die Honda-Piloten Adrian Fernandez und Zen Mitani sowie Yamanaka san für die MSi-Crew von Teo Martin. In den letzten 15 Minuten des Tages wurden die besten Moto3-Startplätze ausgekämpft.

Los ging es mit einem Drama für Cormach Buchanan. Der Kiwi, der das Zeittraining als Zweiter beendet hatte, stürzte schnell nach der Ausfahrt und auch Hakim Danish überstand nicht einmal die erste Runde. Die rote Flagge sorgte für eine Fortsetzung des chaotischen Tags. Mit 13:05 min auf der Uhr waren alle Fahrer wieder in der Box.

Nach nur kurzer Unterbrechung stürmten die Youngster wieder auf den Kurs. Fast alle Fahrer entschieden sich nun für eine ausgiebige Attacke. Auch diesmal staubte es schnell. Doch nachdem Joel Kelso im Kies verschwunden war, ging die Session weiter. Zunächst setzte sich das Aspar-Team mit Quiles und Morelli an die Spitze, doch mit acht Minuten auf der Uhr wechselte die Führung auf die Red-Bull-KTM-Piloten Brian Urirate und Valentin Perrone.

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Aufregung dann auch bei Aspar, denn auch Maximo Quiles hatte einen Abflug zu verkraften. Erst im Finale setzte sich dann Tabellenführer David Almansa in Szene. Der Tabellenführer war auf dem Weg an die Spitze, doch der Versuch wurde von weiteren gelben Flaggen zerstört. Besser lief es für Joel Esteban. Der Spanier, der als Ersatz für Ruche Moodley am Start ist, dreht eine 1:26,241 min – und war damit Schnellster.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Nach Sturz am Samstag: Platz 17 im Q2 für Leo Rammerstorfer Foto: Gold and Goose Nach Sturz am Samstag: Platz 17 im Q2 für Leo Rammerstorfer © Gold and Goose

Auch in der letzten Runde konnte sich David Almansa nicht entscheidend verbessern. Mit einem Rückstand von acht Zehnteln bleibt dem Thailand-Sieger nur Platz 14. Nicht ideal lief das erste Karriere-Q2 auch für Honda-Pilot Leo Rammerstorfer. Der Linzer muss seinen zweiten GP von Platz 17 aus in Angriff nehmen.

Die ersten beiden Startreihen der Moto3 im Überblick: Neben Pole-Mann Esteban werden Valentin Perrone und Hakim Danish Ausstellung nehmen. Dahinter Rookie-Pratama, Marco Morelli und Brian Uriarte. Nach seinem Ausrutscher fiel WM-Mitfavorit Quiles auf Platz 11 zurück.

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