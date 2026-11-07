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Moto3-Qualifying, Losail: Quiles und Almansa pokerten um die Pole-Position

In der Dämmerung von Katar wurden auf dem Losail-Circuit die Startpositionen für das Moto3-Rennen ausgefahren. Maximo Quiles (Aspar) und David Almansa (Intact GP) fuhren in einer eigenen Liga.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Kontrolliert die Moto3-Konkurrenz auch in Katar: Maximo Quiles
Kontrolliert die Moto3-Konkurrenz auch in Katar: Maximo Quiles
Foto: Gold and Goose
Kontrolliert die Moto3-Konkurrenz auch in Katar: Maximo Quiles
© Gold and Goose

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Wie schon in der Königsklasse ging vor dem Q2 ein erstes Qualifying mit prominenter Besetzung von Red Bull-KTM über die Bühne. Der Unterschied – in der Moto3 mussten beide Piloten des Teams die Hürde des Q1 überwinden. Brian Uriarte, Dritter der WM-Tabelle, meisterte die Aufgabe im ersten Anlauf, unterstieg im Finale des Q1 zur Bestzeit. Teamkollege Alvaro Carpe zog hinter Honda-Asia-Rookie Zen Mitani weiter. Komplettiert wurde das entscheidende Qualifying der 18 Youngster mit Casey O’Gorman, der wie Mitani eine Honda steuert.

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Im zweiten Qualifying deutete alles auf einen Durchmarsch des noch frischen Moto3-Weltmeisters Maximo Quiles hin. Der Aspar-Rohdiamant hatte alle Sessions in Katar an der Spitze beendet, war aber auch zweimal über den Asphalt gerutscht. Auf den Fersen von Quiles wie so oft – David Almansa. Der Intact-GP-Pilot hat zudem die beste Qualifying-Bilanz des Felds.

David Almansa forderte Quiles heraus, und wurde Zweiter
David Almansa forderte Quiles heraus, und wurde Zweiter
Foto: Gold and Goose
David Almansa forderte Quiles heraus, und wurde Zweiter
© Gold and Goose

Bei einer Rundenzeit von gut zwei Minuten verging eine Weile, bis das erste Klassement auf den Monitoren stand. Quiles, der versuchte, solo ohne Verfolger zu fahren, setzte sich erneut an die Spitze – 2:03,025 für den Champion. Dahinter, David Munoz und Honda-Pilot Adrian Fernandez.

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Im zweiten fliegenden Umlauf wurde Quiles zunächst von David Almansa und Alvaro gedrängt, doch der Schützling konterte sofort und verpasste mit 2:02,288 min nur knapp den Rundenrekord. Qualifying-Spezialist Almansa machte es spannend, war in Runde 2 bei der dritten Sektormarke bis auf 0,001 s dran, verlor aber auf den letzten Metern ein Zehntel. Über eine halbe Sekunde dahinter Alvaro Carpe. Fernandez als Sechster verlor zu diesem Zeitpunkt bereits eine Sekunde auf den überragenden Maximo Quiles.

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Startplatz 3: Rookie Brian Uriarte
Startplatz 3: Rookie Brian Uriarte
Foto: Gold and Goose
Startplatz 3: Rookie Brian Uriarte
© Gold and Goose

Das finale Duell der beiden schnellsten Moto3-Racer um die Pole-Position blieb aus. Denn wie schön öfters wurden die Piloten zu spät auf den Kurs geschickt. Auch Alvaro Carpe hatte sich zu spät auf den Weg gemacht, damit waren die Top-3 tatenlos. Doch der Poker ging auf. Denn der große Zug, der es noch über die Linie geschafft hatte, war schnell, aber nicht schnell gut. Brian Uriarte schaffte es noch in Reihe 1 auf Position 3 – doch Startplatz 1 ging an Maximo Quiles, vor Intact-Pilot David Almansa. Startreihe 2 beim Katar-GP wird mit Alvaro Carpe, David Munoz und Adrian Fernandez bestückt.

Erneut nicht in Erscheinung treten konnte SIC58-Pilot Leo Rammerstorfer. Der einzige deutschsprachige Grand-Prix-Pilot verpasste das zweite Qualifying; Startplatz 22.

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Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

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Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

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Red Bull KTM Ajo

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Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

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David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

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