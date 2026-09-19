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Moto3, Qualifying: Pole-Position für Brian Uriarte – Almansa (Intact GP) 2.

Im Moto3-Qualifying in Spielberg fuhr KTM-Ajo-Pilot Brian Uriarte einen Rundenrekord. Intact-Pilot David Almansa und Alvaro Carpe komplettieren die erste Startreihe. WM-Leader Maximo Quiles Vierter.

Moto3

Polesetter Brian Uriarte
Polesetter Brian Uriarte
Foto: Seidenglanz
Polesetter Brian Uriarte
© Seidenglanz

Im Artikel erwähnt

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Am Freitag hatten in Spielberg 14 Moto3-Piloten den direkten Einzug ins Q2 am Samstag geschafft: Almansa, Quiles, Carpe, Bertelle, Brian Uriarte, Danish, Esteban, Salmela, Ogden, Yamanaka, Cruces, Kelso, O’Gorman und Fernandez. Intact-Pilot David Almansa und WM-Leader Maximo Quiles waren auch an Tag 1 auf dem Red Bull Ring die schnellsten Fahrer auf der Strecke. David Munoz hat in Österreich sein Comeback. Bei seinem heftigen Crash im Moto3-Rennen in Ungarn hatte er sich die Hüfte gebrochen. Auf den direkten Q2-Einzug fehlten dem Intact-Piloten am Freitag als 15. nur 4 Hundertstelsekunden. «Wir sind sehr glücklich, ihn zurückzuhaben. Er zeigte gestern einen sehr guten Speed», meinte Teammanager Peter Öttl.

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Im FP2 am Samstagmorgen waren die Bedingungen schwierig. In der Nacht hatte es ordentlich geregnet, weshalb die Strecke noch nass war. Die schnellste Zeit fuhr KTM-Ajo-Pilot Brian Uriarte in 1:47,740 min. Knapp drei Zehntel dahinter folgte Joel Esteban (MTA) und auf Platz 3 war Lokalmatador Leo Rammerstorfer zu finden. Der Oberösterreicher zeigte einmal mehr, dass er bei nassen Bedingungen mit der Honda einen beeindruckenden Speed hatte. Sieben Fahrer verzichteten aufgrund der schwierigen Bedingungen auf das zweite freie Training – darunter Quiles und Almansa.

David Almansa (Intact GP): Startplatz 2 auf dem Red Bull Ring
David Almansa (Intact GP): Startplatz 2 auf dem Red Bull Ring
Foto: Seidenglanz
David Almansa (Intact GP): Startplatz 2 auf dem Red Bull Ring
© Seidenglanz

Im Artikel erwähnt

In den Qualifying-Sessions am Samstag herrschten mit 19 Grad Celsius kühle Bedingungen. Im Q1 schafften Valentin Perrone, David Munoz, Guido Pini und Eddie O’Shea den Sprung ins Q2. Rammerstorfer verpasste als Sechster, um knapp drei Zehntelsekunden den Aufstieg. Marcos Uriarte stürzte in Kurve 6 und Nicola Carraro in Kurve 10.

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Im 15-minütigen Q2 folgte dann die Jagd um die Pole-Position. Nach zwei Minuten hatte Hakim Danish einen Crash in der Schikane zwischen den Kurven 2 und 3. Er konnte seine KTM wieder aufrichten und weiterfahren.

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Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Almansa in 1:40,132 min. Zum Vergleich: Den Moto3-Rundenrekord in Spielberg hatte Maximo Quiles 2025 in 1:39,639 min aufgestellt. Brian Uriarte war dicht dahinter zu finden.

Eine Runde später schraubte Almansa seine Bestzeit auf 1:39,708 min hinunter. Quiles war mit fast vier Zehntel Rückstand auf Platz 2 zu finden.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Almansa, Quiles, Brian Uriarte, Kelso und Salmela.

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Alvaro Carpe
Alvaro Carpe
Foto: Seidenglanz
Alvaro Carpe
© Seidenglanz

Dann folgte die finale Zeitenjagd. Es herrschte reger Betrieb auf der Strecke. Almansa fuhr in 1:39,608 min einen Moto3-Rundenrekord! Quiles stürzte beinahe. Im letzten Moment konnte Brian Uriarte Almansa gerade noch anfangen – Rundenrekord in 1:39,544 min!

An die Zeit von Uriarte kam niemand mehr heran. David Almansa und Alvaro Carpe komplettieren am Sonntag die erste Startreihe. WM-Leader Maximo Quiles (4.) muss im Rennen aus Reihe zwei Starten. David Munoz (9.) wird seinen Comeback-GP aus Reihe 3 in Angriff nehmen – der Spanier zeigte eine beeindruckende Leistung. Leo Rammerstorfer erzielte den 20. Startplatz.

Leo Rammerstorfer
Leo Rammerstorfer
Foto: Gold & Goose
Leo Rammerstorfer
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

01

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

02

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

03

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

04

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

05

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

06

Scott Ogden

CIP Green Power

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CIP Green Power

19

07

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

66

08

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

09

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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10

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

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