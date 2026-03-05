Weiter zum Inhalt
Moto3-Rakete Veda Pratama: Bester Rookie und schnellster Honda-Pilot!

Rookie Veda Pratama tat bei seinem GP-Debüt in Buriram alles dafür die Kameras auf sich zu ziehen. Der Moto3-Neueinsteiger aus Indonesien war auf Podiumskurs und verpasste nur knapp eine Sensation.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Pratama (5.) presste sich am bestens bekannten Brian Uriarte vorbei
Pratama (5.) presste sich am bestens bekannten Brian Uriarte vorbei
Foto: Gold and Goose
Pratama (5.) presste sich am bestens bekannten Brian Uriarte vorbei
© Gold and Goose

Das Match des Neueinsteigers Veda Pratama hatte bereits bei Test der Moto3 in Jerez begonnen. Bei der kurzen, aber intensiven Saisonvorbereitung gelang dem von 250er-Weltmeister Hirsohi Aoyama bei Honda Asia unter Vertrag genommenen Indonesier die Revanche an Brian Uriarte. Der Spanier hatte sich 2025 im Red Bull Rookies Cup etliche spannenden Duelle mit Pratama geliefert, die Oberhand behalten und so den begehrten Startplatz im Team von Red Bull KTM Ajo erhalten.

Beim Jerez-Test schlug Pratama den Dauerkonkurrenten um eine Zehntel. Auf die Testbestzeit hatte mit Rang 17 aber immerhin eine Sekunde gefehlt. Eine gute Basis, doch die Leistung des 17-Jährigen kam doch wie ein Attentat über die Moto3-WM. Als wäre es selbstverständlich, stürmte Veda Pratama ohne Umwege ins Q2. In seinem ersten Qualifying drückte er sich zwischen die spanischen GP-Sieger Maximo Quiles (Aspar) und David Munoz (Intact GP) auf Platz 5. Der Rückstand auf die Spitze: nur noch 0,7 sec.

Im Großen Preis von Thailand zündete die Honda-Hoffnung die nächste Rakete. Nach solidem Start hielt Pratama nicht nur den Anschluss an die Spitze, Red Bull-Rookie-Vize übernahm in Runde 6 Platz 3 und startete den Versuch die Lücke zu den beiden Führenden zu schließen. Doch die Gruppe mitsamt Adrian Fernandez, Alvaro Carpe und Valentin Perrone – und Brian Uriarte – ließ keine Flucht. Nach einem kleinen Fahrfehler im letzten Drittel schien der Kampf um einen Spitzenplatz verloren. Doch Veda Pratama zog nochmals an, schnappte sich Fernandez, keinen Geringeren als den Sieger des Saisonfinales, und ging beim Debüt als Fünfter über die Linie – vor Brian Uriarte. In seiner schnellsten Rennrunde (1:41,334 min) fehlten 0,104 sec auf die Bestzeit des Argentiniers Perrone.

Moto3-Senkrechtstarter aus Indonesien: Veda Pratama
Moto3-Senkrechtstarter aus Indonesien: Veda Pratama
Foto: Gold and Goose
Moto3-Senkrechtstarter aus Indonesien: Veda Pratama
© Gold and Goose

Damit stand Veda Pratama Konkurrent und Titel-Mitfavorit Maximo Quiles in Sachen Schlagkraft nichts nach. Der Schützling von Marc Marquez, der sich 2025 als Rookie des Jahres feiern ließ, kam bei seiner Premiere ebenfalls auf Platz 5.

Viel zu sagen hatte der Indonesier nach seinem Sensationsritt nicht. Pratama, der seinem Teamkollegen, dem ebenfalls neu in der Klasse angekommenen Japaner Zen Mitani fast eine halbe Minute verpasste und zudem bester Honda-Pilot war, strahlte von Ohr zu Ohr und bedankte sich brav bei seiner Mannschaft für die Unterstützung. Obwohl Veda Pratama die Strecke bereits aus dem Asian Talent Cup kannte und dem Indonesier die Hitze in Thailand entgegengekommen sein dürfte, auch das schmälerte den Einstand der Startnummer 9 nicht im Geringsten.

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

19

32:14,186

1:41,272

25

02

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

19

+0,003

1:41,328

20

03

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

19

+9,480

1:41,228

16

04

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

19

+9,573

1:41,323

13

05

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

19

+9,687

1:41,334

11

06

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

19

+9,723

1:41,349

10

07

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

19

+11,068

1:41,370

9

08

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

19

+11,334

1:41,678

8

09

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

19

+11,541

1:41,379

7

10

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

19

+11,657

1:41,436

6

