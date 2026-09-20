Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Moto3, Rennen: Maximo Quiles siegte – Drama für deutsches Intact-Team

Maximo Quiles gewann das Moto3-Rennen in Speilberg vor den KTM-Ajo-Piloten Brian Uriarte und Alvaro Carpe. David Almansa stürzte in Führung liegend. David Munoz wurde von Pratama ins Aus befördert.

Moto3

Maximo Quiles siegte
Maximo Quiles siegte
Foto: Schiel
Maximo Quiles siegte
© Schiel

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

KTM-Ajo-Pilot Brian Uriarte holte im Qualifying auf dem Red Bull Ring die Pole-Position. Intact-Pilot David Almansa und Alvaro Carpe sicherten sich ebenfalls einen Platz in der ersten Startreihe. WM-Leader Maximo Quiles musste sich mit Startposition 4 zufriedengeben. Neben ihm standen Matteo Bertelle und Scott Ogden. Der Brite hatte im Q2 am Samstag zum wiederholten Male gebummelt und musste dafür im Rennen einen Long-lap absolvieren.

Werbung

Werbung

Aus Reihe 3 gingen Joel Kelso, Joel Esteban und David Munoz ins Rennen. Der Intact-Pilot gibt in Spielberg nach über drei Monaten sein Comeback. Munoz hatte sich bei einem Crash im Moto3-Rennen in Ungarn die Hüfte gebrochen.

Der Österreicher Leo Rammerstorfer nahm das Rennen von Startplatz 20 in Angriff. Ausgerechnet bei seinem Heim-GP musste er eine Long-Lap absolvieren – Rammerstorfer hatte beim Misano-GP Nicola Carraro in einen Sturz getrieben.

Im Artikel erwähnt

Bitter für Bertelle: Er musste sein Motorrad von der Startaufstellung in die Box schieben, weil der Motor ausgegangen war.

Werbung

Werbung

Platz 2 für KTM-Ajo-Youngster Brian Uriarte
Platz 2 für KTM-Ajo-Youngster Brian Uriarte
Foto: Gold and Goose
Platz 2 für KTM-Ajo-Youngster Brian Uriarte
© Gold and Goose

TV-Programm

Den besten Start erwischte Almansa, er übernahm die Führung vor Uriarte, Carpe und Quiles. Almansa musste sich aber wieder um eine Position zurückfallen lassen, weil er in Kurve 1 die Track-Limits überfuhr. Wenig später ging er erneut in Führung – perfekt gemacht von dem Spanier.

Almansa fuhr die schnellste Rennrunde, das Führungsquartett hatte sich zu Beginn von Runde 3 bereits etwas abgesetzt. Quiles überholte Brian Uriarte.

Ogden musste eine zweite Long-lap absolvieren, weil der die erste zu früh hinter sich brachte. Quiles fuhr die schnellste Rennrunde und war nun der erste Verfolger von Almansa.

Werbung

Werbung

Rammerstorfer absolvierte seine Long-lap. Er fiel ans Ende des Feldes zurück.

In der vierten Runde hatten sich Almansa und Quiles um eine knappe Sekunde abgesetzt. Uriarte überholte Teamkollege Carpe, um die Verfolgung der Top-2 aufzunehmen.

Quiles fuhr erneut eine Rekordrunde. In Runde 6 betrug der Vorsprung des Führungsduos bereits eineinhalb Sekunden. Danach fuhr Almansa eine Rekordrunde.

David Almansa führte das Rennen an und stürzte
David Almansa führte das Rennen an und stürzte
Foto: Christian Bourget
David Almansa führte das Rennen an und stürzte
© Christian Bourget

Werbung

Werbung

Joel Esteban, der auf der fünften Stelle lag, bekam eine Long-lap-Strafe, weil er die Track-Limits überfuhr.

Runde 7: Almansa rutschte in Kurve 2 das Vorderrad weg. Sein Rennen war zu Ende. Bitter für den Spanier und Intact-GP. Quiles übernahm die Führung und lag 1,8 sec vor Uriarte.

Eine Runde später stürzte Rico Salmela in Runde 6. Der Finne lag auf Platz 4. David Munoz erbte den vierten Platz.

Die Reihenfolge zur Hälfte des Rennens: Quiles, Brian Uriarte, Carpe, Munoz und Pratama. Esteban hatte seine Long-lap absolviert und war danach Neunter. Rammerstorfer lag auf Position 23.

Werbung

Werbung

Munoz fuhr rund sechs Sekunden hinter dem KTM-Ajo-Duo.

Runde 11: Quiles führte mit einem Vorsprung von zwei Sekunden auf Uriarte und Carpe. Munoz lag weitere sieben Sekunden zurück. Der Spanier zeigte bei seinem Comeback ein beeindruckendes Rennen. Rammerstorfer verbesserte sich auf Rang 22.

Leo Rammerstorfer
Leo Rammerstorfer
Foto: Schiel
Leo Rammerstorfer
© Schiel

Runde 14: Der Vorsprung von Quiles blieb konstant bei zwei Sekunden. Munoz fiel auf Position 7 zurück. Pratama, O’Shea und Esteban hatten ihn überholt. Die Gruppe lag eng beieinander. Uriarte und Carpe hatte einen Vorsprung von über zehn Sekunden auf die Gruppe, die aus sieben Fahrern bestand.

Werbung

Werbung

Fünf Runden vor Schluss stürzte Munoz in Kurve 4, als Pratama sich innen vorbeiquetschen wollte. Eine harte Aktion von Pratama, die Stewards sahen sich die Situation noch einmal an. Esteban fasste eine zweite Long-lap aus, weil er erneut die Track-limits überfuhr.

Vier Runden vor dem Ende war der Vorsprung von Quiles auf 1,5 Sekunden geschrumpft. Pratama bekam für die Aktion gegen Munoz eine Long-lap-Strafe aufgebrummt. Munoz fuhr in seine Box zurück und fasste sich sofort an den linken Ellenbogen.

Drei Runden vor Schluss stürzte Adrian Fernandez in Kurve 10. Rammerstorfer lag auf Rang 20. Pratama absolvierte seine Long-lap nicht korrekt – er musste diese erneut absolvieren.

In der letzten Runde betrug der Vorsprung von Quiles über zwei Sekunden. Uriarte hatte sich von Teamkollege Carpe um über vier Sekunden abgesetzt. Carpe wiederum hatte einen Vorsprung von über 13 Sekunden auf die Verfolgergruppe, die O’Shea anführte. Pratama absolvierte seine zweite Long-lap – dieses Mal korrekt.

Werbung

Werbung

Maximo Quiles siegte vor Brian Uriarte und Alvaro Carpe. Eddie O’Shea rettete Platz 4 über die Ziellinie.

Quiles holte seinen neunten Saisonsieg. In der WM-Tabelle hat er seinen Vorsprung ausgebaut. Bereits beim nächsten Rennen in Japan könnte er rechnerisch den WM-Titel holen.

Für das deutsche Intact-Team war der Österreich-GP eine große Enttäuschung – Doppelausfall und null Punkte. David Munoz zeigte bis zu seinem Sturz – unter Schmerzen – eine fantastische Leistung.

Leo Rammerstorfer beendete sein Heimrennen auf Platz 20. Leider gab es für den Oberösterreicher keine Punkte.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

20

33:24,323

1:39,755

25

02

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

20

+2,334

1:39,783

20

03

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

20

+7,394

1:39,892

16

04

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O'Shea

GRYD Racing

8

20

+20,717

1:40,549

13

05

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Leopard Racing

94

20

+20,822

1:40,292

11

06

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

20

+20,948

1:40,505

10

07

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

20

+21,065

1:40,415

9

08

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

20

+21,118

1:40,391

8

09

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

20

+21,594

1:40,560

7

10

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

6

20

+21,701

1:40,613

6

Events

Alle Moto3 Events
  • Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  4. Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM