Moto3, Rennen: Maximo Quiles siegte – Drama für deutsches Intact-Team

KTM-Ajo-Pilot Brian Uriarte holte im Qualifying auf dem Red Bull Ring die Pole-Position. Intact-Pilot David Almansa und Alvaro Carpe sicherten sich ebenfalls einen Platz in der ersten Startreihe. WM-Leader Maximo Quiles musste sich mit Startposition 4 zufriedengeben. Neben ihm standen Matteo Bertelle und Scott Ogden. Der Brite hatte im Q2 am Samstag zum wiederholten Male gebummelt und musste dafür im Rennen einen Long-lap absolvieren.

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Aus Reihe 3 gingen Joel Kelso, Joel Esteban und David Munoz ins Rennen. Der Intact-Pilot gibt in Spielberg nach über drei Monaten sein Comeback. Munoz hatte sich bei einem Crash im Moto3-Rennen in Ungarn die Hüfte gebrochen.

Der Österreicher Leo Rammerstorfer nahm das Rennen von Startplatz 20 in Angriff. Ausgerechnet bei seinem Heim-GP musste er eine Long-Lap absolvieren – Rammerstorfer hatte beim Misano-GP Nicola Carraro in einen Sturz getrieben.

Bitter für Bertelle: Er musste sein Motorrad von der Startaufstellung in die Box schieben, weil der Motor ausgegangen war.

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Platz 2 für KTM-Ajo-Youngster Brian Uriarte Foto: Gold and Goose Platz 2 für KTM-Ajo-Youngster Brian Uriarte © Gold and Goose

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Den besten Start erwischte Almansa, er übernahm die Führung vor Uriarte, Carpe und Quiles. Almansa musste sich aber wieder um eine Position zurückfallen lassen, weil er in Kurve 1 die Track-Limits überfuhr. Wenig später ging er erneut in Führung – perfekt gemacht von dem Spanier.

Almansa fuhr die schnellste Rennrunde, das Führungsquartett hatte sich zu Beginn von Runde 3 bereits etwas abgesetzt. Quiles überholte Brian Uriarte.

Ogden musste eine zweite Long-lap absolvieren, weil der die erste zu früh hinter sich brachte. Quiles fuhr die schnellste Rennrunde und war nun der erste Verfolger von Almansa.

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Rammerstorfer absolvierte seine Long-lap. Er fiel ans Ende des Feldes zurück.

In der vierten Runde hatten sich Almansa und Quiles um eine knappe Sekunde abgesetzt. Uriarte überholte Teamkollege Carpe, um die Verfolgung der Top-2 aufzunehmen.

Quiles fuhr erneut eine Rekordrunde. In Runde 6 betrug der Vorsprung des Führungsduos bereits eineinhalb Sekunden. Danach fuhr Almansa eine Rekordrunde.

David Almansa führte das Rennen an und stürzte Foto: Christian Bourget David Almansa führte das Rennen an und stürzte © Christian Bourget

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Joel Esteban, der auf der fünften Stelle lag, bekam eine Long-lap-Strafe, weil er die Track-Limits überfuhr.

Runde 7: Almansa rutschte in Kurve 2 das Vorderrad weg. Sein Rennen war zu Ende. Bitter für den Spanier und Intact-GP. Quiles übernahm die Führung und lag 1,8 sec vor Uriarte.

Eine Runde später stürzte Rico Salmela in Runde 6. Der Finne lag auf Platz 4. David Munoz erbte den vierten Platz.

Die Reihenfolge zur Hälfte des Rennens: Quiles, Brian Uriarte, Carpe, Munoz und Pratama. Esteban hatte seine Long-lap absolviert und war danach Neunter. Rammerstorfer lag auf Position 23.

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Munoz fuhr rund sechs Sekunden hinter dem KTM-Ajo-Duo.

Runde 11: Quiles führte mit einem Vorsprung von zwei Sekunden auf Uriarte und Carpe. Munoz lag weitere sieben Sekunden zurück. Der Spanier zeigte bei seinem Comeback ein beeindruckendes Rennen. Rammerstorfer verbesserte sich auf Rang 22.

Leo Rammerstorfer Foto: Schiel Leo Rammerstorfer © Schiel

Runde 14: Der Vorsprung von Quiles blieb konstant bei zwei Sekunden. Munoz fiel auf Position 7 zurück. Pratama, O’Shea und Esteban hatten ihn überholt. Die Gruppe lag eng beieinander. Uriarte und Carpe hatte einen Vorsprung von über zehn Sekunden auf die Gruppe, die aus sieben Fahrern bestand.

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Fünf Runden vor Schluss stürzte Munoz in Kurve 4, als Pratama sich innen vorbeiquetschen wollte. Eine harte Aktion von Pratama, die Stewards sahen sich die Situation noch einmal an. Esteban fasste eine zweite Long-lap aus, weil er erneut die Track-limits überfuhr.

Vier Runden vor dem Ende war der Vorsprung von Quiles auf 1,5 Sekunden geschrumpft. Pratama bekam für die Aktion gegen Munoz eine Long-lap-Strafe aufgebrummt. Munoz fuhr in seine Box zurück und fasste sich sofort an den linken Ellenbogen.

Drei Runden vor Schluss stürzte Adrian Fernandez in Kurve 10. Rammerstorfer lag auf Rang 20. Pratama absolvierte seine Long-lap nicht korrekt – er musste diese erneut absolvieren.

In der letzten Runde betrug der Vorsprung von Quiles über zwei Sekunden. Uriarte hatte sich von Teamkollege Carpe um über vier Sekunden abgesetzt. Carpe wiederum hatte einen Vorsprung von über 13 Sekunden auf die Verfolgergruppe, die O’Shea anführte. Pratama absolvierte seine zweite Long-lap – dieses Mal korrekt.

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Maximo Quiles siegte vor Brian Uriarte und Alvaro Carpe. Eddie O’Shea rettete Platz 4 über die Ziellinie.

Quiles holte seinen neunten Saisonsieg. In der WM-Tabelle hat er seinen Vorsprung ausgebaut. Bereits beim nächsten Rennen in Japan könnte er rechnerisch den WM-Titel holen.

Für das deutsche Intact-Team war der Österreich-GP eine große Enttäuschung – Doppelausfall und null Punkte. David Munoz zeigte bis zu seinem Sturz – unter Schmerzen – eine fantastische Leistung.

Leo Rammerstorfer beendete sein Heimrennen auf Platz 20. Leider gab es für den Oberösterreicher keine Punkte.



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