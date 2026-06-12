Moto3-Revolution: MotoGP wird neues Konzept schon «sehr bald» vorstellen

Nicht nur in der Königsklasse der Motorrad-WM wird es zukünftig deutliche Veränderungen geben. Im Windschatten der MotoGP soll auch der Unterbau der sportlichen WM-Pyramide neu aufgestellt werden. Wichtigste Baustelle ist die komplette Neuaufstellung der Moto3. Bereits im Mai 2025 berichtete SPEEDWEEK.com ausführlich über die Anpassungen, die nichts anderes als eine Revolution im GP-Sport darstellen.

Werbung

Werbung

Kernelement wird eine Auflösung des Wettbewerbs unter den Herstellern sein. Nur noch ein Werk wird die neue Moto3 mit einem Rennmotorrad ausrüsten – welches zwar weiterhin den Charakter eines Prototypen-Renners haben soll, aber von einem Motor auf Serienbasis angetrieben wird. Mehrere Hersteller, darunter die aktuell engagierten Werke KTM und Honda, aber auch Chinas aufstrebende Unternehmung CFMOTO, hatten sich mit Yamaha um die Partner der neuen Moto3 beworben. Auch ohne offizielle Kommunikation steht längst fest, dass Yamaha das Rennen um den Vertrag als Ausrüster gemacht hat .

Carlos Ezpeleta, Sportdirektor der MotoGP Foto: Gold and Goose Carlos Ezpeleta, Sportdirektor der MotoGP © Gold and Goose

Von offizieller Seite herrscht seit langer Zeit Funkstille. Der Ausschreibungs- und Entscheidungsprozess sollte laut Carlos Ezpeleta, der als sportlicher Direktor der MotoGP auch für die Moto3 verantwortlich ist, nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Und: Die in der Realität stark priorisierte Umgestaltung der Königsklasse kostete alle Beteiligten wesentlich mehr Energie als erhofft.

Werbung

Werbung

Zwar war man sich über das technische Spielfeld zur Ausrichtung der neuen 850er-Ära zügig einig, doch auf der kommerziellen Ebene entstand viel Reibung zwischen der MotoGP und den fünf engagierten Werken. Monate zogen ins Land, etliche Neuanläufe mussten stattfinden, um Einigung in den wesentlichen Punkten zu erzielen. Soweit bekannt, ist das finale Vertragswerk zwischen den Werken und der unter der neuen Eigentümerstruktur Liberty Media gegründeten MotoGP Sports Entertainment Group bis heute nicht unterschrieben. Zum Großen Preis von Tschechien ist nun mit einer offiziellen Kommunikation zur MotoGP der Jahre 2027 bis 2031 zu rechnen. Dann wäre auch der Weg frei für alle weiteren Adaptionen, allen voran die Neuaufstellung der Moto3, die für 2028 angedacht ist.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen

Langfristig betrachtet ist die jetzige Moto3 gescheitert

Carlos Ezpeleta auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com: «Was ich sagen kann, wir führen auch zur Moto3 weiter sehr gute Gespräche – mit dem Ziel, die Klasse in Zukunft noch stärker als breite Plattform des Rennsports zu nutzen. Es geht nicht allein um dieses Fahrerlager. Heute existiert die Moto3 nur noch im Rahmen der MotoGP und in der Junioren-WM – aber nicht mehr in nationalen Meisterschaften. Das war aber die eigentliche Idee – als wir vor 14 Jahren mit dem Zweitakter aufgehört haben.»

Der MotoGP-Manager weiter: «Leider hat sich der ursprüngliche Plan nicht erfüllt. Deshalb mussten wir ein neues Konzept entwickeln, auch für die neuen Moto4-Serien, die mehr der Moto3-Idee entsprechen. Es ist eigentlich nicht unsere Kernaufgabe, aber im Sinne des Sports ist es unsere Verantwortung, diese wichtigen Änderungen vorzunehmen. Wir sind dabei auf dem richtigen Weg, stehen vor den letzten Entscheidungen und können damit schon sehr bald an die Öffentlichkeit gehen.»