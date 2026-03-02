Weiter zum Inhalt
Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer: Starke Leistung und ein kleines Experiment

Leo Rammerstorfer zeigte bei seinem Debüt als Fixstarter in der Moto3 im Thailand-GP keine Scheu vor seinen direkten Gegnern. Der Oberösterreicher kam als 16. knapp außerhalb der Punkteränge ins Ziel.

Moto3

Leo Rammerstorfer
Foto: Gold & Goose
Das erste Antreten von Leo Rammerstorfer in der hartumkämpften Moto3-Klasse kann sich durchaus sehen lassen. Abgesehen davon, dass er sich keinen Fehler leistete und sturzfrei blieb, zeigte er eine vielversprechende Lernkurve. Rammerstorfer hatte kaum Anpassungsschwierigkeiten und wurde mit jeder Session schneller – im Rennen fuhr er seine schnellste Runde des Wochenendes.

Mit dem Ziel, eine Platzierung in den Top-20 zu erreichen, startete Rammerstorfer am Sonntag bei den heißesten Bedingungen der letzten Tage von Startplatz 23 aus der achten Reihe in den WM-Auftakt. «Natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich mein Ziel erreicht habe», begann Rammerstorfer mit seinen Erzählungen nach dem Rennen. «Insgesamt muss ich sagen, dass das gesamte Wochenende sehr positiv verlaufen ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es mein erstes Mal in der Weltmeisterschaft war, wo so Vieles neu und ungewohnt ist. Das fängt bei der Rennstrecke an und reicht bis zum Motorrad und zum Team. Aber ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und bin mit jeder Session schneller geworden. Ich denke, das ist das Wichtigste für einen Rookie.»

Rammerstorfer blieb fehlerlos

Der Honda-Pilot hinterließ in jeder Hinsicht einen sehr soliden Eindruck. Seine Fehlerquote war gleich null. «Außerdem ist es mir gelungen, keine Fehler zu machen», so der Linzer. Er nannte auch sein persönliches Highlight des Wochenendes: «Das Tüpfelchen auf dem «i» war, dass ich das Rennen als Sieger meiner Gruppe beendet habe und auf Platz 16 gelandet bin. Meine Gegner sind nicht zu unterschätzen, denn Rico Salmela, Hakim Danish und Jesus Rios haben bereits JuniorGP-Rennen gewonnen oder sind zumindest auf dem Podium gelandet, und sie waren auch im Rookies Cup mit Rennsiegen erfolgreich. Ich bin ein bisschen stolz darauf, die Jungs hinter mir gelassen zu haben; das ist wirklich cool.»

Nach dieser Vorstellung fällt ihm eine Last von der Schulter, die jeder Rookie zu spüren bekommt. «Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den wir weitergehen müssen, und ich werde selbst weiter hart arbeiten.»

Rammerstorfer konnte sich im Rennen gegen seine direkten Gegner behaupten
Foto: Gold & Goose
Andere Strategie bei der Reifenwahl

Da für Rammerstorfer im Rennen nichts auf dem Spiel stand, wagten er und sein Team ein Experiment: «Unsere Strategie bei der Reifenwahl unterschied sich von der der meisten anderen Fahrer. Wir haben uns für die härtere Option entschieden. Das war zu Beginn vielleicht kein Vorteil, weil es etwas schwieriger war, da der Reifen noch nicht den nötigen Grip hatte. Aber gegen Ende des Rennens sind wir damit sicher nicht falsch gelegen. Ich hatte das Gefühl, dass ich in ein oder zwei Kurven etwas mehr zu bieten hatte als meine Gegner. Deshalb konnte ich mich in meiner Gruppe durchsetzen. Ich würde es dennoch als kleines Experiment betrachten, und wir können in Zukunft sicherlich noch mehr solche Dinge ausprobieren.»

Nach dem gelungenen Einstand hat der ehrgeizige Rennfahrer seinen Fokus bereits auf die WM-Runde in Brasilien gelegt: «Ansonsten muss ich sagen, dass ich mit meinem ersten Grand-Prix-Wochenende insgesamt zufrieden bin. Ich bin mit vielen Fragezeichen hierhergekommen, habe mich aber schnell recht gut zurechtgefunden. In Brasilien werde ich mich weiter an alles gewöhnen.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

19

32:14,186

1:41,272

25

02

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

19

+0,003

1:41,328

20

03

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

19

+9,480

1:41,228

16

04

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

19

+9,573

1:41,323

13

05

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

19

+9,687

1:41,334

11

06

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

19

+9,723

1:41,349

10

07

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

19

+11,068

1:41,370

9

08

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

19

+11,334

1:41,678

8

09

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

19

+11,541

1:41,379

7

10

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

19

+11,657

1:41,436

6

