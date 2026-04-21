Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer über die MotoGP: «Ich darf träumen!»

Leo Rammerstorfer war einer der hochkarätigen Gäste der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montagabend im Programm von ServusTV. Kulisse für die Live-Sendung war diesmal nicht der Salzburger Flughafen, sondern die Terrasse des prächtig erweiterten Hotels Schönberghof direkt oberhalb des Red Bull Rings. «Am Mittwoch geht’s nach Jerez», berichtete der 21-Jährige aus dem Sic58-Team von Paolo Simoncelli.

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Zu seinen bisherigen Eindrücken als Moto3-Stammfahrer sagte Rammerstorfer, über den in der Sendung auch eine Home-Story gezeigt wurde: «Die großen Reisen waren jetzt einmal für mich ganz neu. Das Paddock ist viel größer. Okay, man kennt es vom Rookies Cup, aber man ist da noch nicht so involviert. Im Grand Prix ist alles viel größer – es schauen viel mehr Leute zu, die ein Auge auf dich haben. Die Rennen sind länger – es ist daher auch wichtig, dass man ein gescheites Training macht. Ich schaue auch, dass ich meinen Spaß dabei habe.»

Auch auf die Gesamt-Perspektive seiner Karriere wurde der Oberösterreicher angesprochen – gemeint war die MotoGP. Rammerstorfer: «Es ist schon ein großes Ziel, aber noch ein harter Weg. Ich bin in der Moto3, darf träumen und arbeite jeden Tag daran, dass ich dorthin komme und Österreich vertreten kann.»

Höhen und Tiefen sind normal

Zu seinem direkten Einzug ins Q2 in Brasilien sagte der Hoffnungsträger. «Für das Selbstvertrauen sind solche Bestätigungen schon ganz wichtig – besonders gleich im zweiten Rennen. Das war nicht unbedingt mein Ziel. Im ersten Rennen bin ich um Platz 15 gefahren, da habe ich gespürt, dass der Weg richtig ist. Texas war schwierig, aber Ups und Downs sind halt – glaube ich – ganz normal.»

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Über den Draht zu seinem ehemaligen Rookies-Cup-Lehrmeister Gustl Auinger meinte Rammerstorfer: «Ich hoffe, dass er jetzt in Jerez dabei ist und mir ein wenig auf die Finger schauen kann. Er hat gesagt, dass er es machen wird.» Zum WM-Fight in der MotoGP sagte Rammerstorfer: «Wenn Marquez ganz fit wird, ist er trotzdem noch ein heißer Kandidat!»

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