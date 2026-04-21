Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer über die MotoGP: «Ich darf träumen!»

Der österreichische Moto3-Neuling Leo Rammerstorfer war im Rahmen einer Spezialausgabe zu Gast bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7». Er sprach über seine Träume und den Start in die WM-Saison.

Gino Bosisio

Von

Moto3

Leo Rammerstorfer war bei ServusTV zu Gast
Leo Rammerstorfer war bei ServusTV zu Gast
Foto: Philip Platzer / ServusTV
Leo Rammerstorfer war bei ServusTV zu Gast
© Philip Platzer / ServusTV

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Leo Rammerstorfer war einer der hochkarätigen Gäste der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montagabend im Programm von ServusTV. Kulisse für die Live-Sendung war diesmal nicht der Salzburger Flughafen, sondern die Terrasse des prächtig erweiterten Hotels Schönberghof direkt oberhalb des Red Bull Rings. «Am Mittwoch geht’s nach Jerez», berichtete der 21-Jährige aus dem Sic58-Team von Paolo Simoncelli.

Werbung

Werbung

Zu seinen bisherigen Eindrücken als Moto3-Stammfahrer sagte Rammerstorfer, über den in der Sendung auch eine Home-Story gezeigt wurde: «Die großen Reisen waren jetzt einmal für mich ganz neu. Das Paddock ist viel größer. Okay, man kennt es vom Rookies Cup, aber man ist da noch nicht so involviert. Im Grand Prix ist alles viel größer – es schauen viel mehr Leute zu, die ein Auge auf dich haben. Die Rennen sind länger – es ist daher auch wichtig, dass man ein gescheites Training macht. Ich schaue auch, dass ich meinen Spaß dabei habe.»

Auch auf die Gesamt-Perspektive seiner Karriere wurde der Oberösterreicher angesprochen – gemeint war die MotoGP. Rammerstorfer: «Es ist schon ein großes Ziel, aber noch ein harter Weg. Ich bin in der Moto3, darf träumen und arbeite jeden Tag daran, dass ich dorthin komme und Österreich vertreten kann.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Höhen und Tiefen sind normal

Zu seinem direkten Einzug ins Q2 in Brasilien sagte der Hoffnungsträger. «Für das Selbstvertrauen sind solche Bestätigungen schon ganz wichtig – besonders gleich im zweiten Rennen. Das war nicht unbedingt mein Ziel. Im ersten Rennen bin ich um Platz 15 gefahren, da habe ich gespürt, dass der Weg richtig ist. Texas war schwierig, aber Ups und Downs sind halt – glaube ich – ganz normal.»

Werbung

Werbung

Über den Draht zu seinem ehemaligen Rookies-Cup-Lehrmeister Gustl Auinger meinte Rammerstorfer: «Ich hoffe, dass er jetzt in Jerez dabei ist und mir ein wenig auf die Finger schauen kann. Er hat gesagt, dass er es machen wird.» Zum WM-Fight in der MotoGP sagte Rammerstorfer: «Wenn Marquez ganz fit wird, ist er trotzdem noch ein heißer Kandidat!»

Im Herbst wartet dann Rammerstorfers Heimrennen auf dem Red Bull Ring. «Es kommen Erinnerungen vom Rookies Cup hoch. Vor dieser Kulisse bin ich mega motiviert. Da kommt schon eine riesengroße Vorfreude.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Maximo Quiles

Maximo Quiles

-

65

2

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Ajo Motorsport

Red Bull KTM Ajo

42

3

Valentin Perrone

Valentin Perrone

KTM

Red Bull KTM Tech3

38

4

Guido Pini

Guido Pini

Leopard Racing

Leopard Racing

36

5

Marco Morelli

Marco Morelli

Placeholder

CFMOTO Aspar Team

32

6

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Leopard Racing

29

7

Veda Pratama

Veda Pratama

Honda Team Asia

Honda Team Asia

27

8

Placeholder - Racer

David Almansa

-

25

9

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Ajo Motorsport

Red Bull KTM Ajo

23

10

Rico Salmela

Rico Salmela

KTM

Red Bull KTM Tech3

20

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien