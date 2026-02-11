Moto3-Rookie Salmela (KTM): «Brauche trockene Runden vor Thailand-GP»

Den ersten Test des Jahres hatten sich die Teams und Fahrer der Moto3-WM wohl anders vorgestellt. Am Montag und Dienstag präsentierte sich das Wetter in Portimao von der schlechten Seite und es regnete praktisch durch. Somit konnten keine Erfahrungen bei trockenen Bedingungen gemacht werden.

An Tag 1 wagten sich aufgrund der Bedingungen nur neun Fahrer auf die Strecke. Am zweiten Tag füllte sich der Autódromo Internacional do Algarve – die Fahrer haben sich mit dem Regen abgefunden und absolvierten eine Trainingseinheit auf Regenreifen. Dementsprechend waren die Rundenzeiten wenig aussagekräftig. Für die Bestzeit sorgte Leopard-Honda-Pilot Guido Pini mit 2:01,242 min. Zum Vergleich: Der Moto3-Rundenrekord in Portimao, den Jose Antonio Rueda 2024 aufstellte, liegt bei 1:46,379 min.

Nur 25 Runden bei nassen Bedingungen

Am Dienstag ging auch Moto3-Rookie Rico Salmela das erste Mal in diesem Jahr auf der Strecke. Der Finne absolviert im Team KTM Tech3 seine erste Saison in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Er fuhr in Portimao 25 Runden und landete in der Zeitenliste auf Rang 8 – auf Pini hatte er 1,656 sec Rückstand.

Für Salmela, der am 14. Februar seinen 18. Geburtstag feiert, ging es vor allem darum, sich an die KTM zu gewöhnen. In der JuniorGP-Kategorie, in der er 2025 den fünften Platz belegte, war er auf einer Honda unterwegs. «Das Motorrad (die KTM, Anm.) ist komplett anders zu fahren. Es benötigt einen anderen Fahrstil. In den ersten beiden Sessions war es etwas schwierig, sich darauf einzustellen, aber dann konnte ich mein Gefühl stark verbessern», meinte Salmela. «Wir arbeiten sehr gut mit dem Team, ich fühle mich mit meiner Crew sehr wohl. Einige davon kenne ich bereits von früher. Es fühlt sich schon wie eine Familie an. Ich bin happy, wir werden sehen, wie die beiden Testtage in Jerez laufen werden.»

In Jerez soll es trocken sein

Salmela wird die Umstellung auf die KTM wohl bald abgeschlossen haben. Immerhin fuhr er von 2022 bis 2024 im Red Bull Rookies Cup eine KTM. Die nächste Gelegenheit bekommt er schon am 14. und 15. Februar in Jerez – dort findet der zweite und letzte Vorsaison-Test statt, bevor es Ende Februar zum ersten Rennwochenende nach Thailand geht. «Ich hoffe, dass ich vor Thailand noch einige Runden im Trockenen fahren kann – ich freue mich darauf», blickte Salmela voraus. «In Jerez geht es einfach darum, weiter dazuzulernen, viele Runden zu fahren und für Thailand gut vorbereitet zu sein.»

Die Wettervorhersage für das kommende Wochenende sieht gut aus für Südspanien. Somit sollten Rico Salmela und seine Moto3-Kollegen doch noch einige Erfahrungen im Trockenen sammeln können.

