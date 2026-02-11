Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Moto3-Rookie Salmela (KTM): «Brauche trockene Runden vor Thailand-GP»

Moto3-Rookie Rico Salmela tat sich in Portimao anfangs schwer, sich auf die KTM einzustellen. Auf Regenreifen kam er dann immer besser in Schwung. In Jerez hofft er auf trockene Bedingungen.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

Rico Salmela hofft in Jerez auf trockene Bedingungen
Rico Salmela hofft in Jerez auf trockene Bedingungen
Foto: Red Bull
Rico Salmela hofft in Jerez auf trockene Bedingungen
© Red Bull

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Den ersten Test des Jahres hatten sich die Teams und Fahrer der Moto3-WM wohl anders vorgestellt. Am Montag und Dienstag präsentierte sich das Wetter in Portimao von der schlechten Seite und es regnete praktisch durch. Somit konnten keine Erfahrungen bei trockenen Bedingungen gemacht werden.

Werbung

Werbung

An Tag 1 wagten sich aufgrund der Bedingungen nur neun Fahrer auf die Strecke. Am zweiten Tag füllte sich der Autódromo Internacional do Algarve – die Fahrer haben sich mit dem Regen abgefunden und absolvierten eine Trainingseinheit auf Regenreifen. Dementsprechend waren die Rundenzeiten wenig aussagekräftig. Für die Bestzeit sorgte Leopard-Honda-Pilot Guido Pini mit 2:01,242 min. Zum Vergleich: Der Moto3-Rundenrekord in Portimao, den Jose Antonio Rueda 2024 aufstellte, liegt bei 1:46,379 min.

Nur 25 Runden bei nassen Bedingungen

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Am Dienstag ging auch Moto3-Rookie Rico Salmela das erste Mal in diesem Jahr auf der Strecke. Der Finne absolviert im Team KTM Tech3 seine erste Saison in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Er fuhr in Portimao 25 Runden und landete in der Zeitenliste auf Rang 8 – auf Pini hatte er 1,656 sec Rückstand.

Werbung

Werbung

Für Salmela, der am 14. Februar seinen 18. Geburtstag feiert, ging es vor allem darum, sich an die KTM zu gewöhnen. In der JuniorGP-Kategorie, in der er 2025 den fünften Platz belegte, war er auf einer Honda unterwegs. «Das Motorrad (die KTM, Anm.) ist komplett anders zu fahren. Es benötigt einen anderen Fahrstil. In den ersten beiden Sessions war es etwas schwierig, sich darauf einzustellen, aber dann konnte ich mein Gefühl stark verbessern», meinte Salmela. «Wir arbeiten sehr gut mit dem Team, ich fühle mich mit meiner Crew sehr wohl. Einige davon kenne ich bereits von früher. Es fühlt sich schon wie eine Familie an. Ich bin happy, wir werden sehen, wie die beiden Testtage in Jerez laufen werden.»

In Jerez soll es trocken sein

Salmela wird die Umstellung auf die KTM wohl bald abgeschlossen haben. Immerhin fuhr er von 2022 bis 2024 im Red Bull Rookies Cup eine KTM. Die nächste Gelegenheit bekommt er schon am 14. und 15. Februar in Jerez – dort findet der zweite und letzte Vorsaison-Test statt, bevor es Ende Februar zum ersten Rennwochenende nach Thailand geht. «Ich hoffe, dass ich vor Thailand noch einige Runden im Trockenen fahren kann – ich freue mich darauf», blickte Salmela voraus. «In Jerez geht es einfach darum, weiter dazuzulernen, viele Runden zu fahren und für Thailand gut vorbereitet zu sein.»

Die Wettervorhersage für das kommende Wochenende sieht gut aus für Südspanien. Somit sollten Rico Salmela und seine Moto3-Kollegen doch noch einige Erfahrungen im Trockenen sammeln können.

Werbung

Werbung

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Guido Pini

Honda

2:01,242 min

2.

David Almansa

KTM

+0,371 sec

3.

Joel Esteban

KTM

+0,806

4.

Cormac Buchanan

KTM

+1,125

5.

Adrian Fernandez

Honda

+1,187

6.

Casey O'Gorman

Honda

+1,283

7.

Veda Pratama

Honda

+1,303

8.

Rico Salmela

KTM

+1,656

9.

Valentin Perrone

KTM

+1,782

10.

Ryusei Yamanaka

KTM

+2,100

11.

Hakim Danish

KTM

+2,221

12.

Jesus Rios

Honda

+2,335

13.

Nicola Carraro

Honda

+2,527

14.

David Munoz

KTM

+2,642

15.

Scott Ogden

KTM

+2,695

16.

Ruche Moodley

KTM

+3,548

17.

Adrian Cruces

KTM

+3,857

18.

Zen Mitani

Honda

+4,268

19.

Leo Rammerstorfer

Honda

+4,755

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

365

2

Angel Piqueras

Angel Piqueras

281

3

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

274

4

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

215

5

David Muñoz

David Muñoz

197

6

Joel Kelso

Joel Kelso

193

7

Adrián Fernández

Adrián Fernández

179

8

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

172

9

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

136

10

Valentin Perrone

Valentin Perrone

134

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  2. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien