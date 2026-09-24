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Beförderung: Moto3-Rookie Salmela wird 2027 und 2028 für KTM Ajo fahren

Moto3-Ass Rico Salmela (Tech3) unterschrieb beim Team KTM Ajo einen Zweijahresvertrag. Er wird dort der neue Teamkollege von Brian Uriarte. Seine Förderer sind seit mehreren Jahren Aki und Niklas Ajo.

Moto3

Brian Uriarte, Niklas Ajo und Rico Salmela
Brian Uriarte, Niklas Ajo und Rico Salmela
Foto: KTM Ajo
Brian Uriarte, Niklas Ajo und Rico Salmela
© KTM Ajo

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Der Finne Rico Salmela bestreitet 2026 seine Rookie-Saison in der Moto3-WM. Im Team KTM Tech3 ist er der Teamkollege des Argentiniers Valentin Perrone. Salmela ist schnell, er konnte bereits mehrere Top-6-Resulate erzielen. In der WM-Tabelle belegt der 18-Jährige derzeit mit 70 Punkten Rang 12. In der Rookie-of-the-Year-Wertung liegt er vor den letzten sieben Rennen in diesem Jahr auf Position 4.

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Nächstes Jahr wird Salmela befördert. So wird er in den Saisons 2027 und 2028 für Red Bull KTM Ajo an den Start gehen. Er ist der dritte finnische Fahrer, der Teil des Teams wird – die beiden vorherigen waren Mika Kallio in der 125-ccm-Klasse und der derzeitige Teammanager Niklas Ajo in der Moto3-WM. Salmela wird zudem seit mehreren Jahren von Aki Ajo, dem Vater von Niklas, unterstützt.

«Ich freue mich riesig, nun Teil der Ajo-Familie zu sein. Ich arbeite bereits seit vielen Jahren mit Niklas und Aki zusammen, und ehrlich gesagt haben sie mich schon seit langer Zeit unterstützt. Deshalb kann ich beiden nur danken – ebenso wie Red Bull und KTM, die mir weiterhin ihr Vertrauen schenken. Ich bin ihnen allen einfach unglaublich dankbar», meinte Rico Salmela. «Das ist ein Traum, den ich schon seit meiner Kindheit habe. Zu einem finnischen Team zu wechseln, das in diesem Sport zur Spitzenklasse gehört, ist einfach großartig. Manchmal werden Träume wahr, daher kann ich es kaum erwarten, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Lasst uns versuchen, uns bestmöglich auf das nächste Jahr vorzubereiten und gemeinsam mit allen, die an diesem Projekt beteiligt sind, Spaß daran zu haben.»

Im Artikel erwähnt

Finnische Verbindung: Aki und Niklas Ajo als längjährige Förderer

«Natürlich freuen wir uns riesig, Rico für unser Moto3-Team im Jahr 2027 unter Vertrag zu nehmen. Wir kennen Rico schon seit seiner Kindheit, als er seine Karriere in Finnland begann, und sein Engagement, das er schon damals an den Tag legte, haben wir nur selten gesehen», sagte Teammanager Niklas Ajo. «Sein Weg zur Weltmeisterschaft war sicherlich nicht der einfachste, aber wir sind sehr stolz auf seine Fortschritte, insbesondere in den letzten Jahren, und wir sind voller Vorfreude und zuversichtlich, dass wir ihm die notwendigen Mittel an die Hand geben können, um die nächsten Schritte in seiner Karriere zu gehen.»

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Im Red Bull Rookies Cup holte Salmela von 2022 und 2024 einen Sieg und insgesamt zehn Podestplätze. Er belegte in der Nachwuchsserie in drei Saisons die Gesamtränge 7, 4 und 4. Darüber hinaus fuhr Salmela zwei Jahre in der JuniorGP-Kategorie. Auch in dieser Serie holte er 2024 und 2025 einen Sieg und zahlreiche Podestplätze.

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Salmelas Teamkollege wird nächstes Jahr Brian Uriarte sein, der in seiner Rookie-Saison Top-Leistungen zeigt – zuletzt belegte der Spanier in Spielberg Platz 2. Uriarte ist derzeit mit 174 Punkten Vierter in der Gesamtwertung. Die Rookie-Tabelle führt er überlegen an.

«Ich bin unglaublich stolz darauf, noch eine weitere Saison bei diesem Team zu bleiben. Wir haben ein großartiges Jahr hinter uns und sind in hervorragender Form, daher müssen wir diesen Schwung beibehalten», meinte Uriarte. «Ich fühle mich hier sehr wohl und bin glücklich, und ich freue mich wirklich darauf, gemeinsam mit allen anderen weiterhin 100 Prozent zu geben. Nächstes Jahr werden wir zu den Favoriten gehören, die ganz vorne mitkämpfen, daher müssen wir uns gründlich auf 2027 vorbereiten, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Es wird darauf ankommen, alles gut zu managen und all das umzusetzen, was ich in meinem Debütjahr gelernt habe. Ich bin schon sehr gespannt darauf, loszulegen und diese wunderbare Herausforderung anzugehen.»

«Wir freuen uns, weiterhin mit Brian zusammenzuarbeiten, der bereits in einer einzigen Saison gezeigt hat, dass er im nächsten Jahr zu den Fahrern gehören wird, die man im Auge behalten sollte», meinte Niklas Ajo über Uriarte. «Seine Entwicklung in seinem Rookie-Jahr war beeindruckend, und wir können in den kommenden Jahren mit Sicherheit viel von ihm erwarten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Jahr wieder eines der stärksten Duos in der Moto3 haben werden, das zudem im Rahmen des Red Bull MotoGP Rookies Cup-Programms zusammengewachsen ist – was für unser Projekt und alle Beteiligten, angefangen bei KTM, Red Bull und den übrigen Partnern, immer von großer Bedeutung ist.»

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