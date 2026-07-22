Moto3-Team von Alessandro Tonucci schnappte sich Top-Talent Benat Fernandez

Die internationale Karriere des Benat Fernandez begann mit einem Paukenschlag – allerdings außerhalb des GP-Fahrerlagers. Bei seinem ersten Antreten in der Supersport-300-WM holte er sich im Frühjahr 2025 Startplatz 1 und den Rennsieg. Nach weiteren Siegen auf der chinesischen Kove und dank beachtlicher Konstanz endete das Premierenjahr mit dem Titelgewinn. Parallel mischte der damals 17-Jährige den Red Bull-Rookies-Cup auf – Platz 6 im vergangenen Jahr.

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Das Engagement in der Kaderschmiede der MotoGP geht auch 2026 weiter. Nach zehn Rennen führt Fernandez den Cup an, trotz einer doppelten Nullnummer beim letzten Auftritt am Sachsenring. Sicher ist schon jetzt: Sollte der Sieger des Cups 2026 Benat Fernandez heißen, dann wird das nächste spanische Großtalent nicht wie gewohnt ins offizielle Junioren-Team Red Bull KTM Ajo aufsteigen.

Benat Fernandez: Spitzenreiter im Red Bull Rookies Cup Foto: Gold and Goose Benat Fernandez: Spitzenreiter im Red Bull Rookies Cup © Gold and Goose

Alessandro Tonucci war schneller. Der Teamchef von MTA legte Fernandez einen Vertrag für die Moto3-Saison 2027 vor. Der Rookies-Cup-Führende zögerte nicht und sicherte seinen WM-Startplatz auf der KTM von LevelUP MTA. Aktuell fahren dort Matteo Bertelle und Joel Esteban. Mit dem Italiener Bertelle verbindet Landsmann Tonucci eine außergewöhnliche Leidensgeschichte. Die schwere Verletzung von Bertelle inklusive Koma nach einem Trainingsunfall sorgte 2025 für Bestürzung und eine Reorganisation der MTA-Mannschaft. Einer von mehreren Ersatzfahrern war Joel Esteban, der sich durch gute Leistungen für 2026 empfahl.

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Aktuell hat aber Bertelle die bessere Karte, seine Karriere im vertrauten Umfeld fortzusetzen. Mit Platz 3 auf dem Sachsenring schob sich Bertelle in die Top-10 der WM-Tabelle. Esteban rangiert auf Position 13.

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen

Zurück zu Aufsteiger Benat Fernandez. Dessen große Stunde könnte im übernächsten Jahr schlagen. Wenn 2028 die neuen Einheitsrenner von Yamaha zum Einsatz kommen, kann Fernandez von seiner Erfahrung im Fahrerlager der seriennahen WM profitieren.