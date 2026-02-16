Weiter zum Inhalt
Moto3-Test in Jerez: Deutsches Intact-Team mit Licht und Schatten

Intact GP fand beim Moto3-Test in Jerez ideale Bedingungen vor. Mit David Almansa konnte viel Abstimmungsarbeit verrichtet werden, David Munoz tut sich noch schwer nach seiner Verletzung.

Moto3

David Munoz hat noch Schmerzen auf dem Motorrad
David Munoz hat noch Schmerzen auf dem Motorrad
Foto: Gold & Goose
David Munoz hat noch Schmerzen auf dem Motorrad
© Gold & Goose

Beim Moto3-Test in Portimao in der letzten Woche regnete es an beiden Tagen, womit praktisch keine Abstimmungsarbeit gemacht werden konnte. Das deutsche Intact-Team nutzte die Zeit, damit Neuzugang David Almansa, der in den letzten zwei Jahren auf einer Honda fuhr, ein erstes Gefühl für die KTM aufbauen konnte. Für Teamkollege David Munoz ging es darum, seine körperliche Verfassung zu überprüfen. Zur Erinnerung: Munoz hatte sich bei einem Crash im Indonesien-GP 2025 einen Oberschenkelbruch zugezogen. Nach drei Operationen kämpft sich Munoz Schritt für Schritt zurück.

In Jerez waren die Wetterbedingungen deutlich besser. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein konnten Almansa und Munoz viele Runden absolvieren und an der Feinabstimmung des Setups arbeiten. Ersterer fand sich schnell zurecht und landete nach zwei Testtagen in der Zeitenliste auf Rang 12. Auf Maximo Quiles, der die schnellste Zeit fuhr, hatte Almansa 0,680 sec Rückstand. «Es war ein produktiver Test für uns. Wir haben viele verschiedene Optionen getestet und eine Einstellung gefunden, mit der ich mich vor Beginn der Meisterschaft wohlfühle», meinte der 20-Jährige. «Mein erster Eindruck von der KTM ist sehr positiv; ich mag sie und fahre sie wirklich gerne. Ich bin auch sehr glücklich, hier zu sein und Teil eines so professionellen Teams zu sein. Ich bin begeistert von allen und schätze die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, sehr.»

David Munoz hat nach der Verletzung noch einen Weg vor sich
David Munoz hat nach der Verletzung noch einen Weg vor sich
Foto: Gold & Goose
David Munoz hat nach der Verletzung noch einen Weg vor sich
© Gold & Goose

Munoz: «Gibt noch viel Raum für Verbesserungen»

Munoz hingegen leidet immer noch unter den Nachwirkungen seines Sturzes in Indonesien im vergangenen Oktober. Dennoch biss er die Zähne zusammen und fuhr an beiden Tagen insgesamt 59 Runden. Am Ende des Tests belegte er den sechsten Platz, knapp eine halbe Sekunde hinter der Bestzeit. «In Portimao konnten wir aufgrund des Regens nur wenige Runden fahren, hier konnten wir endlich bei trockenen Bedingungen ordentlich arbeiten. Es war ein schwieriger Winter, und ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder zu meinem Team zurückzukehren und auf der Strecke das Gefühl mit dem Motorrad zu testen», sagte der 19-Jährige nach den zwei Testtagen. «Ich bin zufrieden mit der Arbeit, die wir geleistet haben, auch wenn es noch viel Raum für Verbesserungen gibt. Wie immer haben wir alles gegeben und werden in Thailand dort weitermachen, wo wir hier aufgehört haben.»

David Almansa konnte sich in Jerez an die KTM gewöhnen
David Almansa konnte sich in Jerez an die KTM gewöhnen
Foto: Gold & Goose
David Almansa konnte sich in Jerez an die KTM gewöhnen
© Gold & Goose

Peter Öttl: «Ein normaler Test mit Höhen und Tiefen»

Intact GP konnte somit den Test in Andalusien nutzen, um vor dem Saisonstart in Thailand wichtige Arbeit zu verrichten. «Nach dem verregneten Test in Portimao waren wir froh, dass es in Jerez trocken war, auch wenn es am ersten Tag noch sehr windig war. Am Sonntag waren die Bedingungen dann aber wirklich ideal», betonte Moto3-Teammanager Peter Öttl. Der Bayer ging auch auf die erzielten Fortschritte bei seinen Fahrern ein: «Almansa hat in Portimao viele Runden im Regen absolviert. Das war jedoch nur ein Test für ihn und für uns als Team, um die Kommunikation mit ihm aufzubauen und ein Verständnis zu entwickeln. Erst in Jerez konnten wir mit der Setup-Arbeit beginnen, aber es gibt noch viel zu tun. Das ist jedoch ein normaler Prozess mit einem neuen Fahrer. David Munoz ist leider noch nicht wieder zu 100 Prozent fit. Nach diesem Test muss er sich zu Hause gut erholen, damit er in bestmöglicher Verfassung nach Thailand reisen kann. Insgesamt waren die letzten beiden Tage ein guter und normaler Test mit Höhen und Tiefen – was aber zu erwarten war. Aber wir freuen uns schon auf Thailand.»

Nach den vier Testtagen in Portugal und Spanien wird das Material nun verpackt und nach Thailand verschickt. Dort findet vom 27. Februar bis 1. März auf dem Chang International Circuit in Buriram das erste Rennwochenende der Saison 2026 statt.

Ergebnisse Moto3 Jerez-Test:

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1

Maximo Quiles

KTM

1:43,930 min

2

Scott Ogden

KTM

+0,124 sec

3

Adrian Fernandez

Honda

+0,124

4

Guido Pini

Honda

+0,410

5

Matteo Bertelle

KTM

+0,422

6

David Munoz

KTM

+0,473

7

Alvaro Carpe

KTM

+0,523

8

Jesus Rios

Honda

+0,546

9

Valentin Perrone

KTM

+0,555

10

Adrian Cruces

KTM

+0,598

11

Marco Morelli

KTM

+0,656

12

David Almansa

KTM

+0,680

13

Joel Esteban

KTM

+0,746

14

Joel Kelso

Honda

+0,808

15

Cormac Buchanan

KTM

+0,995

16

Rico Salmela

KTM

+1,012

17

Veda Pratama

Honda

+1,038

18

Brian Uriarte

KTM

+1,142

19

Ryusei Yamanaka

KTM

+1,303

20

Eddie O’Shea

Honda

+1,412

21

Nicola Carraro

Honda

+1,451

22

Casey O’Gorman

Honda

+1,532

23

Ruche Moodley

KTM

+1,597

24

Leo Rammerstorfer

Honda

+1,860

25

Zen Mitani

Honda

+2,020

26

Hakim Danish

KTM

+2,274

