Moto3-Test in Portimao: Der Regen vermieste allen den Tag
Am 9. und 10. Februar testen die Moto3-Asse in Portimao. Bei regnerischen Bedingungen gingen am Montag nur wenige Fahrer auf die Strecke. Für die Bestzeit sorgte KTM-Pilot Adrian Cruces.
Moto3
Veda PratamaVeda PratamaFoto: Jordi Gutiérrez
Veda Pratama© Jordi Gutiérrez
Der erste Test des Jahres begann für die Fahrer der Moto3-Kategorie gleich mal mit viel Regen, weshalb am Montag nur sehr wenig Betrieb auf dem Autódromo Internacional do Algarve war. Nur die Honda-Asia-Piloten Zen Mitani und Veda Pratama sowie Aspar-Rookie Marco Morelli wagten sich am Vormittag auf die spektakuläre Achterbahnpiste in Portimao, um die ersten Kilometer abzuspulen.
Nach dem Mittag stieß dann Jesús Rios vom Snipers-Team hinzu. Um 14 Uhr Ortszeit führte Morelli die Zeitenliste mit 2:03,913 min an. Zum Vergleich: Der Moto3-Rundenrekord in Portimao, den Jose Antonio Rueda 2024 aufstellte, liegt bei 1:46,379 min. Die schnellste Rennrunde (1:46,881 min) fuhr Angel Piqueras im letzten Herbst.
David AlmansaDavid AlmansaFoto: Jordi Gutiérrez
David Almansa© Jordi Gutiérrez
Später gesellte sich Adrian Cruces vom Team CIP Green Power dazu. Das Thermometer kletterte auch am Nachmittag nicht über 16 Grad Celsius. Der Himmel blieb dicht bewölkt, immer wieder regnete es. Nach 15 Uhr nahm der Betrieb auf der Strecke etwas zu – so ging beispielsweise auch Intact-Pilot David Almansa auf die Strecke.
Casey O'GormanCasey O'GormanFoto: Jordi Gutiérrez
Casey O'Gorman© Jordi Gutiérrez
Viele Fahrer blieben in der Box Die anderen Fahrer verzichteten darauf, mit Regenreifen auf die Strecke zu gehen. So fehlten in der Zeitenliste viele Namen – darunter die Rookies Brian Uriarte (KTM Ajo) und Rico Salmela (KTM Tech3). Auch der Österreicher Leo Rammerstorfer, der 2026 im Team Sic58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli seine Rookie-Saison bestreitet, ließ es bleiben und hofft, dass die Bedingungen am Dienstag besser sein werden. Intact-Pilot David Munoz, der 2025 WM-Fünfter wurde, war am Montag ebenfalls nicht im Einsatz.
Jesus RiosJesus RiosFoto: Jordi Gutiérrez
Jesus Rios© Jordi Gutiérrez
Die wenig aussagekräftige Tagesbestzeit stellte KTM-Pilot Adrian Cruces mit 2:03,320 min auf. Für Dienstag ist erneut wechselhaftes Wetter angesagt, es sollte aber etwas besser werden. Für die Moto3-Teams und die jungen Fahrer war es ein Tag zum Vergessen, an dem keine wertvollen Erkenntnisse gewonnen werden konnten.
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Adrian Cruces
KTM
2:03,320 min
2.
David Almansa
KTM
+0,513 sec
3.
Jesus Rios
Honda
+0,579
4.
Marco Morelli
KTM
+0,593
5.
Eddie O'Shea
Honda
+0,965
6.
Veda Pratama
Honda
+1,836
7.
Zen Mitani
Honda
+1,877
8.
Casey O'Gorman
Honda
+2,016
9.
Nicola Carraro
Honda
+3,193
Themen
  • Moto3
