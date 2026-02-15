Weiter zum Inhalt
Moto3-Test Jerez (Samstag): KTM hauchdünn vor Honda

Nach dem Wetterchaos in Portimao fanden die Piloten der Moto3-WM in Jerez deutlich bessere Bedingungen vor: KTM und Honda waren am Samstag stark, der große Favorit landete außerhalb der Top-5.

Moto3

Alvaro Carpe
Alvaro Carpe
Foto: Ajo
Alvaro Carpe
© Ajo

Nach einem komplett verregneten Test in Portimao wendete sich das Blatt beim Testauftakt der Moto3-WM in Jerez. Am Samstag, dem ersten Tag des zweitätigen Tests auf der andalusischen MotoGP-Strecken, fanden die Piloten der kleinsten Grand-Prix-Kategorie gute Bedingungen vor. Rekord-Rundenzeiten sah man noch nicht, doch der Testtag konnte intensiv genutzt werden, um sich für die neue Saison vorzubereiten.

Die Bestzeit ging an KTM-Pilot Alvaro Carpe, der den Kurs in 1:44,980 Minuten umrundete und damit als einziger unter 1:45 Minuten fuhr. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde stammt aus dem Vorjahr, als der spätere Weltmeister, Jose Antonio Rueda, in der zwölften Runde des Grand Prix eine 1:44,352er-Runde fuhr. Der Pole-Rekord stammt aus der Saison 2024. Damals benötigte David Alonso lediglich 1:43,710 Minuten für einen Umlauf.

David Munoz
David Munoz
Foto: IntactGP
David Munoz
© IntactGP

Der Vergleich zeigt, dass es beim aktuellen Moto3-Test noch Luft nach oben gibt, was die Rundenzeiten angeht. Die Abstände der Piloten waren aber wie gewohnt eng. Die Top-8 lagen innerhalb von weniger als einer halben Sekunde. KTM und Honda waren an der Spitze vertreten. Der große Favorit, Maximo Quiles, ließ es ruhig angehen und reihte sich auf der sechsten Position ein.

Alvaro Carpe
Alvaro Carpe
Foto: Ajo
Alvaro Carpe
© Ajo

Alvaro Carpe demonstrierte mit der Bestzeit am Samstag, dass er ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden möchte. «Der Tag lief gut. Wir arbeiteten hart und konnten beim letzten Stint auf Zeitenjagd gehen», erklärte der Ajo-Pilot. «Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Eindruck vom Motorrad in diesem Jahr. Wir konnten sehr viel fahren und viele Dinge ausprobieren. Es war ein guter Start in die Vorsaison.»

80 Runden am Samstag: Leo Rammerstorfer sammelt viele Eindrücke

Leo Rammerstorfer absolvierte am Samstag 80 Runden und berichtete, dass er viel gelernt hat. Der junge Österreicher hatte mit seiner SIC58-Honda gut zwei Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Rammerstorfer übernahm den Platz in Paolo Simoncellis Moto3-Team von Noah Dettwiler, der sich mit Simoncelli bereits einig war, nach seinem Horrorcrash in Sepang aber verzichtete, um seine Genesung voranzutreiben.

Leo Rammerstorfer
Leo Rammerstorfer
Foto: SIC58
Leo Rammerstorfer
© SIC58

Am Sonntag haben die Piloten der Moto3 erneut die Chance, in Jerez zu testen. Die Wetterprognose ist gut, es wird Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 16°C vorausgesagt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist äußerst gering.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1

Alvaro Carpe

KTM

1:44,980 min

2

Guido Pini

Honda

+0,064 sec

3

Scott Ogden

KTM

0,177

4

Marco Morelli

KTM

0,182

5

David Almansa

KTM

0,229

6

Maximo Quiles

KTM

0,261

7

Matteo Bertelle

KTM

0,400

8

Adrian Fernandez

Honda

0,454

9

Valentin Perrone

KTM

0,512

10

Rico Salmela

KTM

0,538

11

Brian Uriarte

KTM

0,674

12

David Munoz

KTM

0,678

13

Adrian Cruces

KTM

0,756

14

Cormac Buchanan

KTM

0,928

15

Jesus Rios

Honda

0,971

16

Joel Kelso

Honda

1,090

17

Joel Esteban

KTM

1,114

18

Zen Mitani

Honda

1,328

19

Ruche Moodley

KTM

1,561

20

Nicola Carraro

Honda

1,562

21

Veda Pratama

Honda

1,648

22

Casey O’Gorman

Honda

1,686

23

Eddie O’Shea

Honda

1,861

24

Hakim Danish

KTM

2,166

25

Leo Rammerstorfer

Honda

2,325

26

Ryusei Yamanaka

KTM

2,396

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

José Antonio Rueda

365

2

Angel Piqueras

281

3

Maximo Quiles

274

4

Alvaro Carpe

215

5

David Muñoz

197

6

Joel Kelso

193

7

Adrián Fernández

179

8

Taiyo Furusato

172

9

Ryusei Yamanaka

136

10

Valentin Perrone

134

Events

Alle Moto3 Events
  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  1. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

