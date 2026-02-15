Moto3-Test Jerez (Samstag): KTM hauchdünn vor Honda

Nach einem komplett verregneten Test in Portimao wendete sich das Blatt beim Testauftakt der Moto3-WM in Jerez. Am Samstag, dem ersten Tag des zweitätigen Tests auf der andalusischen MotoGP-Strecken, fanden die Piloten der kleinsten Grand-Prix-Kategorie gute Bedingungen vor. Rekord-Rundenzeiten sah man noch nicht, doch der Testtag konnte intensiv genutzt werden, um sich für die neue Saison vorzubereiten.

Werbung

Werbung

Die Bestzeit ging an KTM-Pilot Alvaro Carpe, der den Kurs in 1:44,980 Minuten umrundete und damit als einziger unter 1:45 Minuten fuhr. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde stammt aus dem Vorjahr, als der spätere Weltmeister, Jose Antonio Rueda, in der zwölften Runde des Grand Prix eine 1:44,352er-Runde fuhr. Der Pole-Rekord stammt aus der Saison 2024. Damals benötigte David Alonso lediglich 1:43,710 Minuten für einen Umlauf.

David Munoz Foto: IntactGP David Munoz © IntactGP

Der Vergleich zeigt, dass es beim aktuellen Moto3-Test noch Luft nach oben gibt, was die Rundenzeiten angeht. Die Abstände der Piloten waren aber wie gewohnt eng. Die Top-8 lagen innerhalb von weniger als einer halben Sekunde. KTM und Honda waren an der Spitze vertreten. Der große Favorit, Maximo Quiles, ließ es ruhig angehen und reihte sich auf der sechsten Position ein.

Werbung

Werbung

Alvaro Carpe Foto: Ajo Alvaro Carpe © Ajo

Alvaro Carpe demonstrierte mit der Bestzeit am Samstag, dass er ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden möchte. «Der Tag lief gut. Wir arbeiteten hart und konnten beim letzten Stint auf Zeitenjagd gehen», erklärte der Ajo-Pilot. «Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Eindruck vom Motorrad in diesem Jahr. Wir konnten sehr viel fahren und viele Dinge ausprobieren. Es war ein guter Start in die Vorsaison.»

80 Runden am Samstag: Leo Rammerstorfer sammelt viele Eindrücke

Leo Rammerstorfer absolvierte am Samstag 80 Runden und berichtete, dass er viel gelernt hat. Der junge Österreicher hatte mit seiner SIC58-Honda gut zwei Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Rammerstorfer übernahm den Platz in Paolo Simoncellis Moto3-Team von Noah Dettwiler, der sich mit Simoncelli bereits einig war, nach seinem Horrorcrash in Sepang aber verzichtete, um seine Genesung voranzutreiben.

Leo Rammerstorfer Foto: SIC58 Leo Rammerstorfer © SIC58

Werbung

Werbung

Am Sonntag haben die Piloten der Moto3 erneut die Chance, in Jerez zu testen. Die Wetterprognose ist gut, es wird Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 16°C vorausgesagt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist äußerst gering.