Moto3-Test Jerez (Sonntag): Der große Favorit setzt sich an die Spitze

Der Moto3-WM-Test in Jerez fand bei deutlich besseren Wetterbedingungen statt als das Kräftemessen in Portimao. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein konnten sich die 26 Piloten am Samstag und Sonntag für den Saisonstart vorbereiten und an den Abstimmungen ihrer Prototypen feilen. Am Sonntag waren die Bedingungen nahezu perfekt, während der Samstag noch etwas windig war. Alle 26 Piloten notierten am Sonntag ihre persönliche Bestzeit.

Werbung

Werbung

Am Samstag hatte KTM-Ajo-Pilot Alvaro Carpe die Nase vorn . Der Spanier, der im Vorjahr WM-Vierter wurde, umrundete den Kurs in 1:44,980 Minuten und war damit 0,064 Sekunden schneller als Leopard-Honda-Neuzugang Guido Pini. Carpes Samstags-Bestzeit hätte am Sonntag nicht einmal für einen Platz in den Top-15 gereicht. Das Tempo wurde deutlich angezogen.

Maximo Quiles kratzt mit seiner KTM am Rundenrekord

Nach einem verhaltenen Start am Samstag stürmte Maximo Quiles (KTM) am Sonntag an die Spitze und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Der junge Aspar-Pilot war der Sensations-Rookie der vergangenen Saison und holte WM-Bronze, obwohl er beim Saisonstart noch zu jung war und erst ab dem dritten Rennwochenende ins Geschehen eingreifen konnte.

Maximo Quiles Foto: Aspar Maximo Quiles © Aspar

Werbung

Werbung

Erster Verfolger war KTM-Markenkollege Scott Ogden vom CIP Green Power Team. Ogden behauptete sich an beiden Tagen in den Top-3 und demonstrierte damit, dass in diesem Jahr mit ihm zu rechnen ist.

Adrian Fernandez Foto: Gold & Goose Adrian Fernandez © Gold & Goose

Aber auch die Honda-Piloten waren konkurrenzfähig – vor allem die aus dem Leopard-Team. Adrian Fernandez kam bis auf 0,124 Sekunden an die Quiles-Zeit heran und reihte sich zeitgleich mit Ogden in der Wertung ein. Teamkollege Guido Pini belegte die vierte Position.

Alvaro Carpe vor David Munoz Foto: Gold & Goose Alvaro Carpe vor David Munoz © Gold & Goose

Werbung

Werbung

Das IntactGP-Duo David Munoz und David Almansa blickt auf einen positiven Test zurück. Munoz reihte sich auf der sechsten Position ein, klagte aber noch über Schmerzen auf dem Motorrad. Das Team reagierte mit kürzeren Stints, um Munoz die nötigen Pausen zu geben. Für Teamkollege Almansa war es der erste Test im Trockenen mit der KTM. Als Zwölfter war er nur zwei Zehntelsekunden langsamer als sein Teamkollege.

David Munoz Foto: IntactGP David Munoz © IntactGP

Alvaro Carpe aus dem erfolgsverwöhnten Ajo-Team landete am zweiten Tag auf der siebten Position und lag 0,523 Sekunden zurück. Carpe konnte sich im Vergleich zu seiner Samstags-Bestzeit steigern, doch das reichte nicht aus, um weiter vorne zu landen.

Leo Rammerstorfer fährt am Sonntag fast 100 Runden

WM-Neuling Leo Rammerstorfer zeigte mit 93 Runden einen unermüdlichen Einsatz. Der junge Österreicher kam bis auf 1,860 Sekunden an die Bestzeit heran und verlässt Jerez mit vielen neuen Eindrücken.

Werbung

Werbung

Leo Rammerstorfer Foto: SIC58 Leo Rammerstorfer © SIC58

Am Montag und Dienstag übernehmen in Jerez die Moto2-Piloten für ihren abschließenden Test, bevor das Material auf die Reise nach Thailand geht, wo in zwölf Tagen das erste Rennwochenende beginnt.

Die Rundenzeiten vom Jerez-Test: