Moto3-Test Jerez (Sonntag): Der große Favorit setzt sich an die Spitze
Aspar-Pilot Maximo Quiles (KTM) fuhr beim Moto3-Test in Jerez als einziger Fahrer eine 1:43er-Runde und holte sich die Bestzeit. Leo Rammerstorfer zeigte mit 93 Runden einen unermüdlichen Einsatz.
Der Moto3-WM-Test in Jerez fand bei deutlich besseren Wetterbedingungen statt als das Kräftemessen in Portimao. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein konnten sich die 26 Piloten am Samstag und Sonntag für den Saisonstart vorbereiten und an den Abstimmungen ihrer Prototypen feilen. Am Sonntag waren die Bedingungen nahezu perfekt, während der Samstag noch etwas windig war. Alle 26 Piloten notierten am Sonntag ihre persönliche Bestzeit.
Maximo Quiles kratzt mit seiner KTM am Rundenrekord
Nach einem verhaltenen Start am Samstag stürmte Maximo Quiles (KTM) am Sonntag an die Spitze und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Der junge Aspar-Pilot war der Sensations-Rookie der vergangenen Saison und holte WM-Bronze, obwohl er beim Saisonstart noch zu jung war und erst ab dem dritten Rennwochenende ins Geschehen eingreifen konnte.
Erster Verfolger war KTM-Markenkollege Scott Ogden vom CIP Green Power Team. Ogden behauptete sich an beiden Tagen in den Top-3 und demonstrierte damit, dass in diesem Jahr mit ihm zu rechnen ist.
Aber auch die Honda-Piloten waren konkurrenzfähig – vor allem die aus dem Leopard-Team. Adrian Fernandez kam bis auf 0,124 Sekunden an die Quiles-Zeit heran und reihte sich zeitgleich mit Ogden in der Wertung ein. Teamkollege Guido Pini belegte die vierte Position.
Das IntactGP-Duo David Munoz und David Almansa blickt auf einen positiven Test zurück. Munoz reihte sich auf der sechsten Position ein, klagte aber noch über Schmerzen auf dem Motorrad. Das Team reagierte mit kürzeren Stints, um Munoz die nötigen Pausen zu geben. Für Teamkollege Almansa war es der erste Test im Trockenen mit der KTM. Als Zwölfter war er nur zwei Zehntelsekunden langsamer als sein Teamkollege.
Alvaro Carpe aus dem erfolgsverwöhnten Ajo-Team landete am zweiten Tag auf der siebten Position und lag 0,523 Sekunden zurück. Carpe konnte sich im Vergleich zu seiner Samstags-Bestzeit steigern, doch das reichte nicht aus, um weiter vorne zu landen.
Leo Rammerstorfer fährt am Sonntag fast 100 Runden
WM-Neuling Leo Rammerstorfer zeigte mit 93 Runden einen unermüdlichen Einsatz. Der junge Österreicher kam bis auf 1,860 Sekunden an die Bestzeit heran und verlässt Jerez mit vielen neuen Eindrücken.
Am Montag und Dienstag übernehmen in Jerez die Moto2-Piloten für ihren abschließenden Test, bevor das Material auf die Reise nach Thailand geht, wo in zwölf Tagen das erste Rennwochenende beginnt.
Die Rundenzeiten vom Jerez-Test:
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1
Maximo Quiles
KTM
1:43,930 min
2
Scott Ogden
KTM
+0,124 sec
3
Adrian Fernandez
Honda
+0,124
4
Guido Pini
Honda
+0,410
5
Matteo Bertelle
KTM
+0,422
6
David Munoz
KTM
+0,473
7
Alvaro Carpe
KTM
+0,523
8
Jesus Rios
Honda
+0,546
9
Valentin Perrone
KTM
+0,555
10
Adrian Cruces
KTM
+0,598
11
Marco Morelli
KTM
+0,656
12
David Almansa
KTM
+0,680
13
Joel Esteban
KTM
+0,746
14
Joel Kelso
Honda
+0,808
15
Cormac Buchanan
KTM
+0,995
16
Rico Salmela
KTM
+1,012
17
Veda Pratama
Honda
+1,038
18
Brian Uriarte
KTM
+1,142
19
Ryusei Yamanaka
KTM
+1,303
20
Eddie O’Shea
Honda
+1,412
21
Nicola Carraro
Honda
+1,451
22
Casey O’Gorman
Honda
+1,532
23
Ruche Moodley
KTM
+1,597
24
Leo Rammerstorfer
Honda
+1,860
25
Zen Mitani
Honda
+2,020
26
Hakim Danish
KTM
+2,274
