Moto3, Zeittraining: David Almansa 1. – Schrecksekunde für Brian Uriarte

Der Neuseeländer Cormac Buchanan zog sich bei seinem Crash im Moto3-Rennen in Aragon einen Bruch im rechten Knöchel zu. Wann der 20-Jährige wieder auf seine KTM steigen wird können, ist derzeit ungewiss. In Misano wird Buchanan im Team Boe Motorsports von Marcos Uriarte vertreten.

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Im deutschen Intact-Team ersetzt erneut der 18-jährige Rookies-Cup-Pilot David Gonzalez den verletzten David Munoz.

Im FP1 in Misano fuhr der Australier Joel Kelso in 1:46,033 min die Bestzeit. Auf Platz 2: Leo Rammerstorfer! Bis kurz vor Schluss sah es danach aus, dass der Österreicher die Session auf Platz 1 beenden würde, doch dann war Kelso um eine halbe Sekunde schneller. Dennoch ein starkes Lebenszeichen des Sic58-Piloten. Übrigens: WM-Leader Maximo Quiles ging am Freitagmorgen nicht auf die auftrocknende Strecke.

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto3-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

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Schaffte es als Dritter ins Q2: WM-Leader Maximo Quiles Foto: Seidenglanz Schaffte es als Dritter ins Q2: WM-Leader Maximo Quiles © Seidenglanz

Zum Start des Zeittrainings war es mit 24 Grad Celsius angenehm warm. Der Himmel war bewölkt, es war aber trocken.

Die Fahrer gingen pünktlich um 13.15 Uhr auf die Strecke. Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Hakim Danish in 1:42,990 min. Zum Vergleich: Den Moto3-Rundenrekord in Misano hatte David Alonso 2024 in 1:40,184 min aufgestellt.

Nach sieben Minuten setzte sich Intact-Pilot David Almansa in 1:42,050 min an die Spitze. Danish konterte und fuhr eine 1:41,936 min. Almansa verbesserte sich ebenfalls und übernahm in 1:41,564 min erneut die Führung.

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Die Top-5 nach zehn Minuten: Almansa, Perrone, Fernandez, Cruces und Danish. Rammerstorfer lag zu diesem Zeitpunkt an der 26. Stelle. Almansa schraubte seine Bestzeit kurz danach auf 1:41,413 min hinunter. Brian Uriarte (KTM Ajo) war neuer Dritter.

Almansa war bislang der schnellste Mann auf der Strecke – er verbesserte seine Bestzeit auf 1:41,069 min.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Almansa, Perrone, Esteban, Uriarte und Fernandez.

In den letzten Minuten folgte die finale Zeitenjagd. Mit neun Minuten auf der Uhr fuhr Joel Kelso die zweitschnellste Zeit. WM-Leader Quiles war zu diesem Zeitpunkt nur 15.

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Wenig später preschte Quiles auf Position 6 nach vorn. An der Spitze lag immer noch Almansa.

Fünf Minuten vor dem Ende der Session fuhr Almansa mit 1:40,912 min die erste Zeit unter 1:41 min. Dann hatte Brian Uriarte in Kurve 14 einen Highsider. Er hatte Glück, dass er von den nachfolgenden Fahrern nicht überfahren wurde. Er konnte gleich wieder aufstehen und zu seiner KTM sprinten, die im Kiesbett lag.

In den letzten drei Minuten ging es hektisch zu auf der Strecke. Alvaro Carpe verbremste sich in Kurve 8, blieb aber sitzen.

In seiner letzten Runde fuhr Almansa eine 1:40,767 min! Quiles verbesserte sich auf Platz 4. Teamkollege Marco Morelli war Dritter. Dann preschte Rico Salmela auf Position 4 nach vorn.

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Im letzten Moment fuhr Quiles die drittschnellste Zeit.

Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Almansa, Kelso, Quiles, Morelli, Salmela, Perrone, Bertelle, O’Shea, Esteban, Brian Uriarte, O’Gorman, Ogden, Pratama und Fernandez.

Der große Verlierer der Session: Alvaro Carpe, der nur 18. wurde und am Samstag im Q1 ran muss. Leo Rammerstorfer beendete das Moto3-Zeittraining auf Rang 22.