Moto3, Zeittraining: David Almansa 1. – Leo Rammerstorfer mit Crash

Am Rennwochenende auf dem Red Bull Ring können nicht alle Moto3-Piloten teilnehmen. So zog sich Cormac Buchanan bei seinem Crash in Aragon einen Bruch im rechten Knöchel zu. Wann der 20-Jährige wieder auf seine KTM steigen wird können, ist derzeit ungewiss. In Spielberg wird Buchanan im Team Boe Motorsports, wie schon in Misano, von Marcos Uriarte vertreten.

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Im deutschen Intact-Team gibt an diesem Wochenende David Munoz sein Comeback. Der Spanier hatte sich bei einem Crash im Moto3-Rennen in Ungarn die Hüfte gebrochen. Er kämpfte in der letzten Runde um einen Podestplatz. Dabei touchierte er mit dem Vorderrad seiner KTM das Hinterrad des Motorrads von Alvaro Carpe. Munoz stürzte und riss Rookie Brian Uriarte sowie Valentin Perrone mit. Dabei wurde Munoz vom Bike des Argentiniers getroffen.

Den medizinischen Test am Donnerstag in Spielberg hat Munoz bestanden. Somit konnte er am Freitagvormittag am FP1 teilnehmen, wo er mit knapp zwei Sekunden Rückstand auf dem 16. Platz landete. Für die Bestzeit sorgte in dieser Session Teamkollege David Almansa in 1:40,595 min. Auf Platz 2 landete WM-Leader Maximo Quiles (Aspar), Dritter wurde Adrian Fernandez (Leopard Honda).

Ein besonderes Wochenende ist es für den Österreicher Leo Rammerstorfer. Der Sic58-Pilot bestreitet in Spielberg seinen ersten Heim-GP auf der Weltbühne.

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Maximo Quiles Foto: Seidenglanz Maximo Quiles © Seidenglanz

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto3-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Zum Start des Zeittrainings war es mit 15 Grad Celsius herbstlich kühl. Die Asphalttemperatur betrug nur 18 Grad. Der Himmel war bewölkt, es war aber trocken.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Alvaro Carpe (KTM Ajo) in 1:41,363 min. Zum Vergleich: Den Moto3-Rundenrekord in Spielberg hatte Maximo Quiles 2025 in 1:39,639 min aufgestellt.

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Kurz danach fuhr Brian Uriarte in 1:40,758 min eine neue Bestzeit. Dicht dahinter: David Almansa.

Wenig später setzte sich Quiles auf Position 2. Almansa konterte umgehend und fuhr in 1:40,326 min eine neue Bestzeit. Quiles ließ das nicht auf sich sitzen und legte in 1:40,250 min nach. Auch diese Bestzeit hielt nicht lange: Almansa fuhr eine 1:40,165 min.

Die Top-5 nach fünf Minuten: Almansa, Quiles, Bertelle, Brian Uriarte und Carpe. Kurze Zeit später fuhr Almansa eine Runde in 1:39,765 min – nur eine gute Zehntel fehlte ihm auf den Rundenrekord.

Almansa und Quiles waren bislang in Spielberg erneut die schnellsten zwei Fahrer.

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Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Almansa, Quiles, Danish, Brian Uriarte und Bertelle. Rammerstorfer war an der 22. Stelle zu finden. Wenige Minuten später raste Yamanaka in die Top-5.

Zehn Minuten vor dem Ende stürzte Quiles in Kurve 3 fast über das Vorderrad – er konnte einen Crash gerade noch verhindern.

Zwei Minuten später stürzte Rammerstorfer in Kurve 2. Er konnte seine Honda wieder aufrichten und weiterfahren. Kurz danach stürzte Hakim Danish in derselben Kurve.

In den letzten Runden herrschte auf der Strecke viel Betrieb. Matteo Bertelle stürzte in Kurve 3. Almansa fuhr in 1:39,668 min eine neue Bestzeit. Eddie O’Shea hatte einen spektakulären Save und konnte weiterfahren.

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Quiles versuchte alles, um die Bestzeit von Almansa zu knacken, doch er kam nicht mehr heran. Almansa beendete die Session mit 0,2 sec Vorsprung auf Platz 1.

Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Almansa, Quiles, Carpe, Bertelle, Brian Uriarte, Danish, Esteban, Salmela, Ogden, Yamanaka, Cruces, Kelso, O’Gorman und Fernandez.

Intact-Held David Munoz landete bei seinem Comeback auf dem starken 15. Rang. Auf den direkten Q2-Einzug fehlten ihm nur vier Hundertstelsekunden.

Lokalmatador Leo Rammerstorfer hatte ein schwieriges Zeittraining: Crash und nur Platz 25.



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