Neue Moto3-Ära ab 2028: MotoGP-Technikdirektor nennt die Gründe

MotoGP-Technikdirektor Corrado Cecchinelli erklärt, warum die Moto3-WM ab der Saison 2028 größere Motoren bekommt und die Prototypen-Ära in der kleinsten Klasse endet.

Sebastian Fränzschky

Von

Moto3

Moto3-Zukunft: Die 250er-Prototypen haben keine Zukunft
Moto3-Zukunft: Die 250er-Prototypen haben keine Zukunft
Foto: Gold & Goose
Moto3-Zukunft: Die 250er-Prototypen haben keine Zukunft
© Gold & Goose

Die Moto3-Kategorie steht vor einem grundlegenden Wandel. Nach 16 Jahren mit 250er-Viertakt-Prototypen plant MotoGP-Promoter Dorna, das technische Konzept der kleinsten WM-Klasse neu auszurichten. Künftig sollen hubraumstärkere Motorräder eingesetzt und die heutige Herstellerkonkurrenz beendet werden.

MotoGP-Technikdirektor Corrado Cecchinelli nennt dafür zwei zentrale Gründe: die körperliche Entwicklung der jungen Fahrer und die ausufernden Kosten in der kleinsten Grand-Prix-Kategorie.

Warum die Moto3-WM reformiert werden muss

«Es gibt mehr als einen Grund», erklärte Cecchinelli im Gespräch mit Crash.net. «Der erste ist, etwas zu haben, das besser zu den [größeren] Körpermassen der jungen Generation passt, was durch die Erhöhung des Mindestalters durch die FIM in den letzten Jahren noch verstärkt wurde.»

Die heutigen Moto3-Maschinen seien für viele Talente schlicht zu zierlich geworden. «Die aktuellen Moto3-Bikes scheinen zu klein und nicht leistungsstark genug für schwerere und größere Fahrer. Das steht auch im Widerspruch zur Idee, diese Fahrer auf einen idealen Weg bis in die MotoGP vorzubereiten», so Cecchinelli. Deshalb wolle man «keine Kategorie, in der nur kleine Körper erfolgreich sein können».

MotoGP-Technikdirektor Corrado Cecchinelli
MotoGP-Technikdirektor Corrado Cecchinelli
Foto: Gold & Goose
MotoGP-Technikdirektor Corrado Cecchinelli
© Gold & Goose

Neben dem sportlichen Aspekt spielt der finanzielle Druck eine immer größere Rolle. Trotz bestehender Preisobergrenzen für Motoren, Getriebe und weitere Komponenten ist die Moto3 weiterhin eine Prototypenklasse mit konkurrierenden Herstellern – derzeit KTM und Honda. Genau diese Konkurrenz treibt die Kosten nach oben.

«Die Moto3 ist viel teurer geworden, als wir es uns vorgestellt haben», stellte Cecchinelli klar. «Es gibt zwar Preisobergrenzen, aber der Wettbewerb zwischen den Herstellern treibt die Kosten hoch, und das wollen sie nicht mehr tragen.»

Die Moto3-Bikes sind für einige Fahrer zu zierlich
Die Moto3-Bikes sind für einige Fahrer zu zierlich
Foto: Gold & Goose
Die Moto3-Bikes sind für einige Fahrer zu zierlich
© Gold & Goose

Um sich Vorteile zu verschaffen, investieren die Hersteller oft mehr als erlaubt und kompensieren dies durch sportlichen Erfolg. Das zwingt die Konkurrenz zum Nachziehen – ein Kreislauf, der die Ausgaben weiter steigen lässt. «Wir müssen die Moto3 dauerhaft bezahlbar machen», betonte Cecchinelli. «Das bedeutet nicht nur, an der Preisobergrenze festzuhalten, sondern vor allem, den Wettbewerb zwischen verschiedenen Herstellern zu beenden.»

Moto3-WM in Zukunft nur noch halb so teuer?

Der geplante Schritt hin zu einer Einheitsklasse mit Yamaha-Einheitsmotoren soll die Kostenkontrolle erstmals wirklich wirksam machen. «Wenn man nur einen einzigen Anbieter hat, ist man sicher, dass niemand über diese Obergrenze hinausgeht», erklärte der Italiener.

Gleichzeitig sollen die Preisobergrenzen deutlich gesenkt werden: «Vielleicht werden wir die Zahlen noch anpassen, aber man kann sich etwa die Hälfte der heutigen Kosten vorstellen.» Für die Teams hätte das massive Auswirkungen.

Die Moto3-WM startet 2028 in eine neue Ära
Die Moto3-WM startet 2028 in eine neue Ära
Foto: Gold & Goose
Die Moto3-WM startet 2028 in eine neue Ära
© Gold & Goose

«Die Kosten für den Endnutzer, also das Team, werden viel niedriger sein als jetzt. Der Rennsport wird deutlich erschwinglicheres», versprach Cecchinelli. Entscheidend sei dabei nicht nur eine festgelegte Grenze, sondern deren tatsächliche Durchsetzung: «Eine Sache ist, eine Preisobergrenze zu haben. Eine andere ist, dass sie auch effektiv ist. Man muss an beiden Punkten arbeiten.»

Mit der Abkehr vom reinen Prototypenprinzip würde sich die Moto3 stärker am Moto2-Modell orientieren, das mit Einheitsmotoren und offenem Chassis-Wettbewerb arbeitet. Für Cecchinelli ist klar: Größere Motoren, ein einheitlicher Lieferant und niedrigere Kosten sollen die Nachwuchsklasse wieder näher an ihren eigentlichen Zweck führen – junge Talente fair und realistisch auf den Weg in Richtung MotoGP vorzubereiten.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

365

2

Angel Piqueras

Angel Piqueras

281

3

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

274

4

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

215

5

David Muñoz

David Muñoz

197

6

Joel Kelso

Joel Kelso

193

7

Adrián Fernández

Adrián Fernández

179

8

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

172

9

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

136

10

Valentin Perrone

Valentin Perrone

134

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

