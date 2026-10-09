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Neue Moto3-Generation: Rookies, Fragezeichen und ein Favorit für 2027

Das Feld der MotoGP für 2027 ist definiert, auch die Aufstellung der Moto2 steht zu großen Teilen. Noch luftiger geht es in der kleinsten Hubraumklasse der WM zu. Dafür stehen der Favorit schon fest.

Moto3

Auch 2027 werden 26 Moto3-Piloten in die WM geschickt
Auch 2027 werden 26 Moto3-Piloten in die WM geschickt
Foto: Gold and Goose
Auch 2027 werden 26 Moto3-Piloten in die WM geschickt
© Gold and Goose

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Nach und nach haben sich auch in der Moto3-WM die Positionen in den führenden Mannschaften gefunden – und doch sind noch etliche Sitze in der Nachwuchsklasse zu vergeben. Sicher ist, dass 2027 laut dem Veranstalter der Motorrad-Straßen-WM erneut 26 Youngster in der Moto3 unterwegs sein werden. Voraussetzung: Die Piloten müssen 18 Jahre jung sein – es sei denn, sie haben den Red Bull-Rookies-Cup oder die Junioren-WM in den Top-3 beendet.

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CF-Moto-Aspar, das Team, welches 2026 mit höchster Wahrscheinlichkeit den Weltmeister stellen wird – und Maximo Quiles in die eigene Moto2-Division befördert, ist dabei in einer Luxusposition. Denn mit Marco Morelli ist bereits ein Spitzenfahrer gesetzt, dazu hat Jorge Martinez die Auswahl in der Moto3-Junioren-WM. Die Top 3 der Serie sind Teil des Aspar-Juniorenprogramms. Einer von ihnen, Giulio Pugliese, steht allerdings nicht mehr zur Verfügung. Der Italiener hat bereits bei CODE Motorsports für die Moto3-WM unterschrieben. Die Entscheidung wird also fallen zwischen Tabellenführer Carlos Cano und dem Kirgisen Yaroslav Karpushin.

2027 Moto3-Piloten bei Intact GP: Jesus Rios und Fernando Bujosa (re.)
2027 Moto3-Piloten bei Intact GP: Jesus Rios und Fernando Bujosa (re.)
Foto: Liqui Moly Dynavolt Intact GP
2027 Moto3-Piloten bei Intact GP: Jesus Rios und Fernando Bujosa (re.)
© Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Im Artikel erwähnt

Alles geregelt ist beim deutschen Intact-GP-Team um Peter Öttl. Wie erst jüngst auf SPEEDWEEK.com berichtet, treten die Spanier Jesus Rios und Fernando Bujosa die Nachfolge der beiden Davids Almamsa und Munoz an.

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Definiert sind auch die Positionen bei Red Bull KTM Ajo. Für den in die Moto2 wechselnden Alvaro Carpe kommt Rico Salmela aus dem Tech3-Schwesterteam. Der Finne fährt neben Brian Uriarte, der nach seiner begeisternden Rookie-Saison mit Rennsiegen und aktuell WM-Rang 4 von allen Experten schon jetzt als WM-Favorit Nummer 1 gesehen wird.

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Moto3-Diamant Brian Uriarte
Moto3-Diamant Brian Uriarte
Foto: Gold and Goose
Moto3-Diamant Brian Uriarte
© Gold and Goose

Einen Durchmarsch verhindern will das MSi-Team. Neben Hoffnungsträger Hakim Danish startet 2027 Valentin Perrone für das spanische Team. 2028 soll es für Perrone dann mit MSI in die Moto2-WM gehen. Nach dem Weggang von Perrone und Salmela musste sich Tech3 komplett neu aufstellen. Mit Ass Adrian Fernandez und Rookie Kristian Daniel ist auch hier die Entscheidung gefallen.

Rico Salmela mit Jens Hainbach (KTM) und Teammanager Niklas Ajo (re.)
Rico Salmela mit Jens Hainbach (KTM) und Teammanager Niklas Ajo (re.)
Foto: KTM Factory Racing
Rico Salmela mit Jens Hainbach (KTM) und Teammanager Niklas Ajo (re.)
© KTM Factory Racing

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Bemerkenswert die Aufstellung bei Leopard Racing. Die Honda-Mannschaft verliert Ende 2026 Fernandez und Pini. Weiter geht es mit zwei unbeschriebenen Blättern. Gesetzt sind Leonardo Zanni, Achter der Junioren-WM, und David Gonzalez. Letzterer war 2026 bereits als Ersatzpilot für Intact GP am Start, der Spanier schloss den Red Bull-Rookies-Cup an sechster Stelle ab.

Einer von zwei Rookies bei Leopard Racing: Leonardo Zanni
Einer von zwei Rookies bei Leopard Racing: Leonardo Zanni
Foto: Leopard Racing
Einer von zwei Rookies bei Leopard Racing: Leonardo Zanni
© Leopard Racing

Auch das MTA-Team von Alessandro Tonucci wird 2027 mit zwei neuen Racern ausrücken. Tonucci sicherte sich schon früh die Dienste von Rookie-Cup-Sieger Benat Fernandez. Teamkollege wird der weiter einzige deutschsprachige GP-Pilot: Leo Rammerstorfer.

Klarheit herrscht auch im Team GRYD Racing von Michael Laverty. Die Engländer machen mit dem Aussie Joel Kelso und Eddie O’Shea weiter. Damit haben acht Mannschaften ihre Personalplanung abgeschlossen. Das italienische Snipers-Team hat sich mit David La Costa einen Rookie aus Frankreich gesichert. Nach dem Abgang von Nicola Carraro könnte der Thailänder Singhaphong 2027 zum Fixtarter werden.

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Nicht untypisch: Noch herrscht Ruhe im Lager von Honda-Asia. Veda Pratatma gilt als sicherer Pilot für 2027. Ob Zen Mitani eine weitere Chance erhält, ist unklar. Bleiben zwei Mannschaften, die sich bislang nicht in die Karten schauen lassen. CIP Green Power, aktuell mit Scott Ogden und Adrian Cruces unterwegs, hat ebenso wie SIC58 um Paolo Simoncelli (2026 mit Rammerstorfer und O’Gorman aktiv) noch keine Fahrerentscheidungen getroffen. Ein Grund: Die Junioren-Weltmeisterschaft endet erst nach der Moto3-WM. Finale Entscheidungen können sich aus dem Endstand der neben dem Red Bull Rookies zweiten wichtigen Nachwuchsplattform ergeben.

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