Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Noah Dettwiler: Erste Video-Botschaft für die Fans

Der im Oktober in Sepang schwer verunglückte Moto3-Fahrer Noah Dettwiler meldete sich nun erstmals mit einer Video-Botschaft bei seinen Freunden und Fans.

Johannes Orasche

Von

Moto3

Noah Dettwiler meldete sich per Videobotschaft zu Wort
Noah Dettwiler meldete sich per Videobotschaft zu Wort
Foto: Noah Dettwiler
Noah Dettwiler meldete sich per Videobotschaft zu Wort
© Noah Dettwiler

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Noah Dettwiler erholt sich derzeit von den Folgen seines fürchterlichen Unfalls Ende Oktober im Vorfeld des Moto3-Rennens in Malaysia. In einem Video, welches Dettwiler in den sozialen Medien teilte, bedankte sich der 20-jährige Schweizer in englischer Sprache für die große Unterstützung. Dettwiler bestritt 2025 seine zweite Saison in der Moto3-WM für das französische Team CIP Green Power von Alain Bronec.

Werbung

Werbung

Dettwiler hatte vor einigen Tagen schriftlich erklärt, dass er sich nun voll auf seine Genesung konzentrieren wolle. Aus dem bereits angebahnten Deal mit dem italienischen SIC58 Squadra Corse-Moto3-Team von Paolo Simoncelli wird vorerst nichts. Fakt ist: Die Halskrause ist weiterhin Dettwilers ständiger Begleiter. «Ich möchte euch ein Video senden, um zu zeigen, dass es mir gut geht und sich meine Gesundheit laufend verbessert», erklärte der Solothurner am Donnerstag.

«Ich war jetzt eine lange Zeit im Krankenhaus und danach im Reha-Center. Natürlich habe ich noch einen langen Weg vor mir, bis ich wieder völlig gesund bin. Aber es läuft derzeit alles gut und nach Plan – ich bin in guten Händen», so Dettwiler. «Danke für alle Nachrichten der vergangenen Wochen, all das hat mich stärker gemacht. Es hat mir geholfen, durch diese harte Zeit zu kommen.» Dettwiler bedankte sich erneut bei seiner Familie, seiner Freundin und seinen Freunden.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dettwiler weiter: «Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, schöne Ferien und ein gutes neues Jahr.» Zu seiner Zukunft sagte er: «Über meine Zukunft werde ich euch so bald wie möglich informieren.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Ajo Motorsport

Red Bull KTM Ajo

365

2

Angel Piqueras

Angel Piqueras

Placeholder

FRINSA - MT Helmets - MSI

281

3

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

-

274

4

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Ajo Motorsport

Red Bull KTM Ajo

215

5

David Muñoz

David Muñoz

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

197

6

Joel Kelso

Joel Kelso

Placeholder

LEVELUP-MTA

193

7

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Leopard Racing

179

8

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

Honda Team Asia

Honda Team Asia

172

9

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

Placeholder

FRINSA - MT Helmets - MSI

136

10

Valentin Perrone

Valentin Perrone

KTM

Red Bull KTM Tech3

134

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien