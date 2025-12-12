Noah Dettwiler: Erste Video-Botschaft für die Fans

Noah Dettwiler erholt sich derzeit von den Folgen seines fürchterlichen Unfalls Ende Oktober im Vorfeld des Moto3-Rennens in Malaysia. In einem Video, welches Dettwiler in den sozialen Medien teilte, bedankte sich der 20-jährige Schweizer in englischer Sprache für die große Unterstützung. Dettwiler bestritt 2025 seine zweite Saison in der Moto3-WM für das französische Team CIP Green Power von Alain Bronec.

Dettwiler hatte vor einigen Tagen schriftlich erklärt, dass er sich nun voll auf seine Genesung konzentrieren wolle. Aus dem bereits angebahnten Deal mit dem italienischen SIC58 Squadra Corse-Moto3-Team von Paolo Simoncelli wird vorerst nichts. Fakt ist: Die Halskrause ist weiterhin Dettwilers ständiger Begleiter. «Ich möchte euch ein Video senden, um zu zeigen, dass es mir gut geht und sich meine Gesundheit laufend verbessert», erklärte der Solothurner am Donnerstag.

«Ich war jetzt eine lange Zeit im Krankenhaus und danach im Reha-Center. Natürlich habe ich noch einen langen Weg vor mir, bis ich wieder völlig gesund bin. Aber es läuft derzeit alles gut und nach Plan – ich bin in guten Händen», so Dettwiler. «Danke für alle Nachrichten der vergangenen Wochen, all das hat mich stärker gemacht. Es hat mir geholfen, durch diese harte Zeit zu kommen.» Dettwiler bedankte sich erneut bei seiner Familie, seiner Freundin und seinen Freunden.

Dettwiler weiter: «Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, schöne Ferien und ein gutes neues Jahr.» Zu seiner Zukunft sagte er: «Über meine Zukunft werde ich euch so bald wie möglich informieren.»

