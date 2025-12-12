Peter Öttl (Intact GP) überzeugt: «In David Munoz steckt noch mehr drin!»

Die Gesamtsituation glich dem Bild einer Abrissbirne: Mit einem kräftigen Schlag wurde Moto3-Pilot David Munoz aus dem Rennen der Moto3-WM entfernt. Nach einer Kollision kurz vor Ende des Indonesien-GP – Honda-Pilot Adrian Fernandez hatte seinen Landsmann unsanft angeschoben – folgte die bittere Diagnose: Oberschenkelbruch.

Die kurzzeitige Hoffnung des deutschen Intact-GP-Teams, den pfeilschnellen Spanier zum Ende der Saison noch einmal in den Wettbewerb zu schicken, wurde durch weitere negative Nachrichten zunichte gemacht. Trotz zeitnaher Operation in seiner Heimat gab es ernsthafte Probleme, wie Teammanager Peter Öttl bestätigte: «Die Verletzung in Davids Bein war ernsthaft, aber schlimmer waren die Komplikationen bei der Heilung. Die Bruchstelle ist nicht so zusammengewachsen, wie sie sollte, eine deutliche Fehlstellung war die Folge. Und das musste korrigiert werden. Es waren weitere Eingriffe nötig.»

Öttl weiter: «Das hat den Zeitplan der Rückkehr komplett neu geschrieben. Die Realität ist die: Wir können froh sein, wenn wir David zu Beginn der Saison 2026 in körperlich guter Verfassung dabei haben. Wir gehen davon aus, dass er auch die Tests mitfährt, aber wir müssen uns vielleicht drauf einstellen, dass es durch die lange Pause ein wenig dauert, bis er wieder bei 100 Prozent ist. David kann dieses Jahr noch auf dem Motorrad trainieren – aber nur auf Mini-Bikes.»

Ein großes Problem sieht der Teammanager, der 2026 mit gleich zwei Davids um die Krone der kleinsten Hubraumkategorie fahren will, dabei nicht: «Die Saison ist extrem lang, es ist eine große Herausforderung, das ganze Jahr körperlich topfit zu sein. Gleichzeitig sind wir sehr optimistisch, dass er 2026 eine starke Saison haben wird. David kennt jetzt alles – Team und Motorrad – und wir haben gesehen, dass er 2025 dazugelernt hat. Wir sind davon überzeugt, dass in ihm aber noch mehr drinsteckt. Ich gehe davon aus, dass er ganz vorne dabei sein wird.»

Die Saison 2025 verlief bemerkenswert. Trotz enormen Speed von Beginn an blieben die Resultate aus. Neben Stürzen zeigt Muñoz oft Übereifer und durfte entsprechend oft bei den Rennkommissaren antreten. Ab Runde 6 in Frankreich ging es dann steil bergauf. Nach Platz 3 in Le Mans folgten bis zu seinem Crash sieben weitere Podestplätze – inklusive dreier Siege.

