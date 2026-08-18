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Phase 2: So könnte die Moto3-Karriere von Leo Rammerstorfer weitergehen

Noch konnte Leo Rammerstorfer keine großen Ausrufezeichen in der Moto3-WM setzen. Doch die Chancen stehen gut, dass der Rookie aus Österreich auch 2027 wieder an den Start geht – auf einer KTM.

Moto3

Leo Rammerstorfer auf der Moto3-Honda von SIC58
Leo Rammerstorfer auf der Moto3-Honda von SIC58
Foto: Gold and Goose
Leo Rammerstorfer auf der Moto3-Honda von SIC58
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Jahr 2026 hatte bereits begonnen, da hatte die Motorrad-Straßen-WM doch noch einen deutschsprachigen Athleten. Leo Rammerstorfer hatte sich mit der namhaften Mannschaft SIC58 Squadra Corse auf einen Einstieg in das Moto3-Fahrerlager geeinigt. Der Rookies-Cup-Pilot aus dem Mühlviertel in Österreich nutzte die Chance und übernahm die bereits ausgehandelte Position des Schweizers Noah Dettwiler, der seine WM-Karriere nach dem verheerenden Crash in Malaysia beenden musste.

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Leo Rammerstorfer, der nach Platz 13 im Red Bull Rookies Cup 2025 als unbeschriebenes Blatt in die WM kam, verschaffte sich schnell Respekt. Beim Debüt in Thailand gab es den ersten Punkt, in Brasilien verblüffte der Neuling im Zeittraining mit P9 und der Q2-Teilnahme. Nach derben Abflügen und ernüchternden Rennen zurück in Europa war der Österreicher, der in der vergangenen Woche seinen 22. Geburtstag hatte, zurück in der Moto3-Realität. Doch das selbsteckte Ziel, nicht hinterherzufahren, hat der Honda-Pilot aus dem Stand erreicht.

Wechsel auf überlegene Moto3-KTM reizvoll

Beim ersten Rennen nach der Sommerpause und der Premiere Rammerstorfers in Silverstone reichte es für Platz 17. In der WM-Tabelle hält die Startnummer 5 mit vier WM-Punkten Position 24. Dass es für den Teamkollegen des Iren Casey O’Gorman nach einem Lehrjahr 2026 in Zukunft besser läuft, dafür ist der Pilot selbst überzeugt. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com hatte Leo Rammerstorfer bereits seinen Moto3-Status zu Protokoll gegeben und dabei auch die doch vorhandenen Umstellungsschwierigkeiten auf die Moto3-Maschine aus Japan genannt.

Im Artikel erwähnt

Leo Rammerstorfer will sich in der Moto3-WM etablieren
Leo Rammerstorfer will sich in der Moto3-WM etablieren
Foto: Gerhard Schiel
Leo Rammerstorfer will sich in der Moto3-WM etablieren
© Gerhard Schiel

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Mit Unterstützung des Familien-Managements könnte für 2027 der Wechsel auf die nicht nur zahlenmäßig in der Moto3 überlegene KTM RC4 gelingen. Es wird das letzte Jahr, in dem die filigranen Einzylinder-Prototypen zum Einsatz kommen. 2028 folgt die Revolution mit einheitlichen Motorrädern von Yamaha.

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Leo Rammerstorfer: 2027 Teamkollege von Rookies-Cup-Leader Fernandez?

Bis es soweit ist, gilt es, sich in der Moto3-WM zu etablieren. Eine vielversprechende Möglichkeit wäre der Wechsel in Team MTA von Alessandro Tonucci. MTA plant für 2027 einen fahrerischen Neustart. Verpflichtet wurde bereits der aktuell Führende im Red Bull Rookies Cup, Benat Fernandez. Wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet, sicherte sich Tonucci früh die Dienste des Spaniers.

Die zweite KTM könnte von Leo Rammerstorfer gesteuert werden. Ob man sich bereits verbindlich auf eine Zusammenarbeit für 2027 geeinigt hat, ist unklar, doch der schnellste Pilot aus Österreich gilt als aussichtsreicher Kandidat für den Markenwechsel. Kommt es zu dem Transfer, dann dürfte Leo Rammerstorfer auch im kommenden Jahr als deutschsprachiger Solist in Erscheinung treten. Denn weitere Hoffnungsträger, allen voran Fynn Kratochwil (16), sind noch zu jung und unerfahren für die WM-Bühne.

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Zeit

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01

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

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22

15

32:45,262

2:10,251

25

02

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

15

+0,701

2:10,199

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Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

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Red Bull KTM Tech3

73

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+0,991

2:10,222

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Adrián Fernández

Leopard Racing

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31

15

+1,111

2:10,386

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78

15

+3,743

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GRYD Racing

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GRYD Racing

66

15

+11,614

2:10,984

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Red Bull KTM Tech3

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Red Bull KTM Tech3

27

15

+11,759

2:10,983

9

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Eddie O'Shea

GRYD Racing

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GRYD Racing

8

15

+11,818

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8

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Veda Pratama

Honda Team Asia

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