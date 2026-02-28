Weiter zum Inhalt
Buriram: Intact GP feiert mit David Almansa die erste Moto3-Pole 2026!

Lange sah es nach Startplatz 1 für die Red Bull-KTM unter Alvaro Carpe aus. Doch im Finale war es Intact-GP-Neuling David Almansa, der das Moto3-Feld mit einer Fabelrunde schockte. Spanien dominiert.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Überragende Moto3-Bestzeit für David Almansa
Überragende Moto3-Bestzeit für David Almansa
Foto: Seidenglanz
Überragende Moto3-Bestzeit für David Almansa
© Seidenglanz

Im Artikel erwähnt

Zur Freude der deutschen Intact-GP-Mannschaft um Peter Öttl hatte sich Neuzugang David Almansa die bis hierher beste Ausgangslage für die Auftakt-GP 2026 verschafft. Sowohl im wichtigen Zeittraining als auch im FP2 am Samstagmorgen glänzte der von Leopard-Honda übergelaufene Spanier. Wie gut Almansa in Buriram aufgelegt ist, dokumentierte auch die Rundenzeit von 1:40,922 min – kein anderer Pilot tauchte unter die Marke von 1:41 min.

Die Frage vor dem Q2 – wird der 20-Jährige seiner Favoritenrolle gerecht, oder schlagen andere Moto3-Asse wie Aspar-Pilot Maximo Quiles oder Teamkollege David Munoz zu? Doch der zweite Intact-Pilot musste sich zunächst über das Q1 ins Spiel der Moto3-Elite bringen.

Zu den 14 schnellsten Youngstern des Zeittrainings gesellten sich in der entscheidenden Sitzung vier weitere Moto3-Piloten. Hinter Hakim Danish war Munoz der Sprung gelungen, dazu Honda-Neuzugang Joel Kelso und Rookie Rico Salmela (Tech3).

Wie so oft in der kleinsten Hubraumkategorie sorgten die jüngsten GP-Piloten auf ihren 250er-Prototypen für einen gnadenlos engen Kampf um die beste Ausgangsposition für das Rennen. Für große Augen sorgte Alvaro Carpe, der in seiner ersten fliegenden Runde auf 1:40,5 min kam und damit klar die Spitze vor Adrian Fernandez und Quiles übernahm.

Dann die erste Zeit von Intact-Pilot Almansa. Der Spanier sprang auf Platz 2, war aber 0,3 s langsamer als der Landsmann auf der Ajo-KTM. Fünf Minuten vor Schluss, dann der letzte Angriff, um das Feld Carpe von der Spitze zu verdrängen. Doch die Meute stand sich gegenseitig lange im Weg, die Bestzeit schien zu halten.

Top-3: Pole-Pilot David Almansa, Alvaro Carpe und Adrian Fernandez (re.)
Top-3: Pole-Pilot David Almansa, Alvaro Carpe und Adrian Fernandez (re.)
Foto: Gold and Goose
Top-3: Pole-Pilot David Almansa, Alvaro Carpe und Adrian Fernandez (re.)
© Gold and Goose

Aber im Finale gelang es dem neuen Intact-Ass David Almansa noch einmal nachzulegen. Almansa zauberte auf der KTM der deutschen Mannschaft und holte sich mit einer Zeit von 1:40,008 min einen neuen Streckenrekord – und Startplatz 1. Mit Carpe, Fernandez und Quiles folgen drei weitere Spanier.

Die Überraschung in Thailand: Rookie Veda Pratama (5.)
Die Überraschung in Thailand: Rookie Veda Pratama (5.)
Foto: Seidenglanz
Die Überraschung in Thailand: Rookie Veda Pratama (5.)
© Seidenglanz

Beeindruckend die Vorstellung von Rookie Veta Pratama. Der letztjährige Red-Bull-Rookie aus Indonesien verblüffte beim Debüt für das Team von Honda Asia nicht nur mit dem direkten Q2-Einzug, sondern steigerte sich in der wichtigen Session auf Rang 5. David Munoz komplettierte das gute Intact-Teamergebnis und schaffte mit Platz 6 in Reihe ebenfalls eine vielversprechende Ausgangsposition.

Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer: Startplatz 23 beim Debüt
Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer: Startplatz 23 beim Debüt
Foto: Seidenglanz
Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer: Startplatz 23 beim Debüt
© Seidenglanz

Das erste Q2 des Jahres ging ohne deutschsprachige Beteiligung über die Bühne. Der bei SIC58 angeheuerte Leo Rammerstorfer steuert die Moto3-Honda im Q1 auf Rang X, Startplatz 23 für den Österreicher.

Weiterlesen

Themen

  Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  2. Qualifying

  2. 1. Qualifying

  3. 2. Freies Training

  4. Startaufstellung

  5. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

7

1:40,088

02

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

8

+0,430

03

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

7

+0,605

04

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

7

+0,609

05

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

7

+0,789

06

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

5

+1,003

07

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

6

7

+1,110

08

Scott Ogden

Scott Ogden

CIP Green Power

Scott Ogden

Scott Ogden

CIP Green Power

19

6

+1,203

09

Guido Pini

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Guido Pini

Leopard Racing

94

7

+1,231

10

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

7

+1,249

