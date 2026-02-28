Buriram: Intact GP feiert mit David Almansa die erste Moto3-Pole 2026!

Zur Freude der deutschen Intact-GP-Mannschaft um Peter Öttl hatte sich Neuzugang David Almansa die bis hierher beste Ausgangslage für die Auftakt-GP 2026 verschafft. Sowohl im wichtigen Zeittraining als auch im FP2 am Samstagmorgen glänzte der von Leopard-Honda übergelaufene Spanier. Wie gut Almansa in Buriram aufgelegt ist, dokumentierte auch die Rundenzeit von 1:40,922 min – kein anderer Pilot tauchte unter die Marke von 1:41 min.

Die Frage vor dem Q2 – wird der 20-Jährige seiner Favoritenrolle gerecht, oder schlagen andere Moto3-Asse wie Aspar-Pilot Maximo Quiles oder Teamkollege David Munoz zu? Doch der zweite Intact-Pilot musste sich zunächst über das Q1 ins Spiel der Moto3-Elite bringen.

Zu den 14 schnellsten Youngstern des Zeittrainings gesellten sich in der entscheidenden Sitzung vier weitere Moto3-Piloten. Hinter Hakim Danish war Munoz der Sprung gelungen, dazu Honda-Neuzugang Joel Kelso und Rookie Rico Salmela (Tech3).

Wie so oft in der kleinsten Hubraumkategorie sorgten die jüngsten GP-Piloten auf ihren 250er-Prototypen für einen gnadenlos engen Kampf um die beste Ausgangsposition für das Rennen. Für große Augen sorgte Alvaro Carpe, der in seiner ersten fliegenden Runde auf 1:40,5 min kam und damit klar die Spitze vor Adrian Fernandez und Quiles übernahm.

Dann die erste Zeit von Intact-Pilot Almansa. Der Spanier sprang auf Platz 2, war aber 0,3 s langsamer als der Landsmann auf der Ajo-KTM. Fünf Minuten vor Schluss, dann der letzte Angriff, um das Feld Carpe von der Spitze zu verdrängen. Doch die Meute stand sich gegenseitig lange im Weg, die Bestzeit schien zu halten.

Top-3: Pole-Pilot David Almansa, Alvaro Carpe und Adrian Fernandez (re.) Foto: Gold and Goose Top-3: Pole-Pilot David Almansa, Alvaro Carpe und Adrian Fernandez (re.) © Gold and Goose

Aber im Finale gelang es dem neuen Intact-Ass David Almansa noch einmal nachzulegen. Almansa zauberte auf der KTM der deutschen Mannschaft und holte sich mit einer Zeit von 1:40,008 min einen neuen Streckenrekord – und Startplatz 1. Mit Carpe, Fernandez und Quiles folgen drei weitere Spanier.

Die Überraschung in Thailand: Rookie Veda Pratama (5.) Foto: Seidenglanz Die Überraschung in Thailand: Rookie Veda Pratama (5.) © Seidenglanz

Beeindruckend die Vorstellung von Rookie Veta Pratama. Der letztjährige Red-Bull-Rookie aus Indonesien verblüffte beim Debüt für das Team von Honda Asia nicht nur mit dem direkten Q2-Einzug, sondern steigerte sich in der wichtigen Session auf Rang 5. David Munoz komplettierte das gute Intact-Teamergebnis und schaffte mit Platz 6 in Reihe ebenfalls eine vielversprechende Ausgangsposition.

Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer: Startplatz 23 beim Debüt Foto: Seidenglanz Moto3-Rookie Leo Rammerstorfer: Startplatz 23 beim Debüt © Seidenglanz