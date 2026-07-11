Qualifying, Sachsenring: Drei Rookies vor Quiles, Uriarte holte erste Pole

Schon vor dem Q2 der kleinsten WM-Klasse war es spannend. Denn nach einem vermasselten Zeittraining am Freitag hatte sich der überlegene WM-Spitzenreiter Maximo Quiles im ersten Qualifying wiedergefunden. Dort blieb der Aspar-Rohdiamant dann fehlerfrei. Knapp vor Honda-Pilot Adrian Fernandez und hinter Casey O’Gorman war Quiles die zweitbeste Rundenzeit gelungen. Das vierte Ticket holte sich mit Adrian Cruces ein weiterer junger Spanier.

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Kurzzeitig für Furore hatte der Österreicher Leo Rammerstorfer gesorgt. Im FP2 am Samstagmorgen brachte er die SIC-Honda auf Platz 7. Im Q1 reichte es dann wieder für Platz 7, was Position 21 für das Rennen am Sonntag bedeutet. Es war dennoch die beste Qualifikation des Mühlviertlers seit dem Brasilien-GP.

Gedämpft derweil die Stimmung bei Liqui Moly Dynavolt Intact GP – denn kein Moto3-Pilot der deutschen Mannschaft ging im Q2 auf die Rennstrecke. Ersatzfahrer Marcos Uriarte hatte den Einzug nicht geschafft und David Almansa hatte sich in Abstimmung mit seiner Mannschaft krankheitsbedingt nicht anzutreten. Der WM-Dritte hatte schon den Freitag verpasst, es im FP2 versucht, dann aber zurückgezogen.

Bei sehr guten Bedingungen ging es um 13.10 Uhr in das Match um die besten Startplätze. Mit niedrigen 1:25er-Rundenzeiten ging es sofort voll zur Sache. Die Rookies Brian Uriarte und Marco Morelli gaben zunächst das Tempo vor. Quiles wurde nach der ersten Attacke auf Position 6 geführt. Honda-Hoffnungsträger Veda Pratama, der am Freitag die Bestmarke gesetzt hatte, kam zunächst mit 0,8 Sekunden Rückstand auf Platz 13.

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WM-Leader Maximo Quiles kam über das Q1 und stellte Startplatz 4 sicher Foto: Gold & Goose WM-Leader Maximo Quiles kam über das Q1 und stellte Startplatz 4 sicher © Gold & Goose

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Zur Mitte des 15-minütigen Q2 kehrte kurz Ruhe ein, dann ging es mit frischem Reifenmaterial um die besten Startplätze. Auch wenn der Sachsenring keine langen Geraden parat hält, versuchten die Piloten, sich gegenseitig zur Bestzeit zu ziehen. Solo fuhr dagegen Brian Uriarte. Der Rookies-Cup-Sieger des Vorjahrs kam als erster Moto3-Pilot unter die Marke von 1:25 min. Uriarte verpasste den Rundenrekord nur knapp. Der wackelte in den letzten Minuten mehrfach.

Doch sowohl Carpe als auch Morelli und Maximo Quiles scheiterten. Quiles verbesserte sich auf Platz 4, doch der erste Platz von KTM-Ajo-Pilot Brian Uriate hielt. In der letzten Minute lief nochmals eine Welle an. Quiles steckte im Verkehr und musste sich mit Platz 4 in Reihe zufrieden geben. Bemerkenswert: Mit Hakim Danish zog ein weiterer Rookie in Startreihe 1. Wie stark die Neueinsteiger 2026 fahren, zeigte außerdem Rico Salmela auf Position 6.