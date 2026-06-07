Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Quiles gewann Moto3-Match in Balaton, Sturzdrama in der letzten Runde

Es war eine Gala des WM-Leaders: Maximo Quiles holte in Ungarn Sieg Nr. 5 des Jahres. Dahinter Intact-Pilot David Almansa. In der letzten Runde sorgte ein Sturz mit drei Piloten für einen Abbruch.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Fünfter GP-Sieg des Jahres für Maximo Quiles
Fünfter GP-Sieg des Jahres für Maximo Quiles
Foto: Gold and Goose
Fünfter GP-Sieg des Jahres für Maximo Quiles
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Als sich das Feld der Moto3 auf den achten Lauf der Saison vorbereitete, hatte das Thermometer bereits die Marke von 25 Grad überschritten und auch der Asphalt, der zum Teil nach der Premiere vor einem Jahr erneuert wurde, war bereits über 40 Grad warm. Durchaus eine Herausforderung, denn anders als in der Königsklasse steht den jüngsten GP-Piloten kein Warm-up am Renntag zur Verfügung.

Werbung

Werbung

Im Qualifying war WM-Dominator Maximo Quiles seiner Favoritenrolle nur zum Teil gerecht geworden, denn der Spanier wurde noch von Landsmann und Intact-GP-Pilot David Almansa abgefangen. Außergewöhnlich stark hatten sich in Ungarn die Neueinsteiger aufgestellt. Ajo-Pilot Urirate schaffte es auf Position 3 neben Quiles, in Reihe 2 mit Rios (5.) und Salmela (6.) zwei weitere Rookies plus eine komplette Rookie-Reihe 3 mit Marco Morelli, Adrian Cruces und Veda Pratama.

Für die Moto3-Ass David Munoz (Intact GP) und Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) ging es dagegen nur von 17 und 18 in das Rennen über 20 Rennen. Keine ideale Lage, denn die erste Kombination in Balaton Park ist für die Fahrer im hinteren Feld eine ernste Gefahrenquelle. Bitter die Startausgangslage auch für Eddie O’Shea. Der aufstrebende Brite wurde für Bummeln im Qualifying mit einer Long-Lap bestraft. Von ganz hinten ins Rennen ging SIC58-Pilot Leo Rammerstorfer aus Österreich.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nach einem tadellosen Start von Almansa, der als Erster vor Quiles abbog, ging es turbulent zu. In der ersten Passage stürzte Guido Pini und auch Esteban, Danish und Moodley überstanden die erste Runde nicht. An der Spitze bildete sich schnell ein Zug aus fünf Piloten: Almansam Quiles und die drei Red-Bull-KTM mit Perrone (Tech3), Salmela (Tech3) und Uriarte (Ajo). Auch Alvaro Carpe hatte sich bereits auf Platz 9 gekämpft.

Werbung

Werbung

Fünfter GP-Sieg des Jahres für Maximo Quiles
Fünfter GP-Sieg des Jahres für Maximo Quiles
Foto: Gold and Goose
Fünfter GP-Sieg des Jahres für Maximo Quiles
© Gold and Goose

In Runde 4 brach die Spitzengruppe auseinander, Almansa und Quiles gingen ein besseres Tempo. Die beiden KTM-Piloten fuhren fast eine halbe Sekunde schneller. Platz 3 hatte sich derweil Rico Salmela vom Teamkollegen geschnappt, der Finne zeigte das beste Rennen seiner jungen GP-Karriere. Während Leo Rammerstorfer mit elf Sekunden Rückstand auf Platz 18 kreiste, fand auch die zweite Intact-KTM mit David Munoz nach vorne. Mit nur 2,5 Sekunden Rückstand auf den Teamkollegen attackierte der Spanier Platz 6 mit blendenden Rundenzeiten.

Rico Salmela vor Valentin Perrone, beide auf Tech3-KTM
Rico Salmela vor Valentin Perrone, beide auf Tech3-KTM
Foto: Gold and Goose
Rico Salmela vor Valentin Perrone, beide auf Tech3-KTM
© Gold and Goose

Rico Salmela auf P3 biss und gab alles, um den Abstand zur Spitze wieder zu verkleinern. In Runde 7 hatte Salmela mit Perrone am Heck wieder zwei Zehntel geholt. Ein Zeichen für WM-Leader Quiles, der im selben Umlauf an Almansa vorbeizog. Zur Halbzeit hatten sich drei Zweiergruppen gebildet. Ganz vorne Quiles und Almansa. Mit 0,6 s Rückstand folgten Salmela und Perrone und 1,5 s später folgten Carpe und Munoz.

Werbung

Werbung

In der zweiten Rennhälfte zeigte der WM-Führende seine Qualität. Zehntel um Zehntel setzte er sich ab. Runde 11 endete mit 1:45,872 min, die bislang beste Moto3-Rennrunde. Almansa versuchte zu folgen, dadurch vergrößterte sich der Abstand zu den beiden Tech3-KTM-Piloten. Dahinter versuchte Munoz auf Platz 5 noch in den Podiumskampf einzugreifen. Acht Runden vor der Flagge fehlten Munoz nur noch sechs Zehntel. Weitere zwei Runden später entbrannte zwischen Salmela, Perrone, Carpe, Uriarte und Munoz Fünfkampf um Platz 3.

An der Spitze machte fuhren Quiles und Almansa in einer eigenen Liga, wobei Quiles vor dem letzten Rennviertel gut eine Sekunde Luft hatte. In der Verfolgergruppe hatte sich derweil Alvaro Carpe auf P3 gefahren, dahinter Munoz.

Zunächst in Führung und Zweiter im Ziel: David Almansa (Intact GP)
Zunächst in Führung und Zweiter im Ziel: David Almansa (Intact GP)
Foto: Gold and Goose
Zunächst in Führung und Zweiter im Ziel: David Almansa (Intact GP)
© Gold and Goose

Drei Runden vor Schluss Jubel in der Intact-Box. Mit Almansa auf 2 und Munoz auf 3 waren beiden Youngster auf Podest-Kurs. Zum Sieg reichte es aber nicht – Maximo Quiles blieb unantastbar. Der Schützling von Jorge Martin überfuhr die Ziellinie 3, sec vor David Almansa. Dahinter ein Drama um Platz 3. Munoz kollidiert mit Uriarte, stürzte und Perrone konnte nicht mehr ausweichen. Im dritten Sektor flogen die drei Moto3-Bikes über die Strecke. So wurde noch in der letzten Runde die rote Flagge geschwenkt.

Werbung

Werbung

David Munoz stürzte im Finale, Alvaro Carpe (Nr. 83) wurde Dritter
David Munoz stürzte im Finale, Alvaro Carpe (Nr. 83) wurde Dritter
Foto: Gold and Goose
David Munoz stürzte im Finale, Alvaro Carpe (Nr. 83) wurde Dritter
© Gold and Goose

Während Quiles, Almansa und Carpe zur Siegerehrung gingen, Sorge um Intact-Pilot Munoz, der bei dem Crash im Finale von einem anderen Motorrad getroffen wurde. Nach Aussagen der Rennleitung befanden sich sich jedoch alle drei Piloten bei Bewusstsein. Eine halbe Stunde nach dem Unfall wurde Munoz zur weiteren Untersuchung im Krankenhaus per Hubschrauber ausgeflogen

Hinter Quiles und Almansa wurde Alvaro Carpe auf Platz 3 gewertet. Dahinter ein Rookie-Zug mit Salmela, Cruces, Morelli, Rios und O’Gorman. Den letzten WM-Punkt für P15 holte sich Matteo Bertelle. Leo Rammerstorfer wurde auf Platz 18 abgewunken. Auch der Ungarn-GP wurde von KTM kontrolliert. Die Top-7 fuhren alle ein Bike aus Österreich.

In der WM-Tabelle blieb an der Spitze alles beim Alten. Maximo Quiles verlässt Ungar als Leader mit 59 Punkten Vorsprung auf Alvaro Carpe. Dritter nach der Disqualifikation von Adrian Fernandez am Freitag ist jetzt Quiles Teamkollege Marco Morelli.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

19

33:39,745

1:45,872

25

02

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

19

+3,147

1:45,836

20

03

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

19

+7,037

1:46,004

16

04

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

19

+7,194

1:46,169

13

05

Rico Salmela

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

19

+7,374

1:46,012

11

06

Adrian Cruces

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

19

+19,231

1:46,752

10

07

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

19

+20,276

1:46,740

9

08

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

54

19

+24,202

1:46,781

8

09

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

19

+27,130

1:47,027

7

10

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

19

+27,266

1:47,042

6

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Alvaro Carpe Moto3

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalan Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Alvaro Carpe Moto3

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien