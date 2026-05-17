Rookie-Show in Barcelona – doch der WM-Chef Quiles holte den Moto3-Sieg

Eine Viertelstunde vor dem Start des Moto3-Rennens formierte sich die Startaufstellung der Youngster. 26 Piloten bereiteten sich auf den sechsten Vergleich vor. Zehn Honda-Fahrer – gegen 16 KTM-Piloten. In Q2 hatten wie oft die Piloten des Bikes dominiert. Tech3-Hoffnung Valentin Perrone hatte sich mit einer erfolgreichen Schlussattacke die Pole vor Intact-Pilot David Munoz und Rookie Brian Urirate geholt. Auch David Almansa und Marco Morelli auf 4 und 5 bewegen die 250er aus Österreich.

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Bester Honda-Pilot im Qualifying: Jesus Rios auf Platz 6 – der beste Startplatz des Rookies der Snipers-Mannschaft. Erst auf Platz 7 bereitete sich der überlegene WM-Spitzenreiter Maximo Quiles auf das 18. Runden vor. Der Spanier führt die Tabelle bereits mit 46 Zählern vor Adrian Fernandez an. Nur in Startreihe 9 machte sich Leo Rammerstorfer bereit. Der Österreicher war stark in seine Rookie-Saison gestartet, dann mehrfach gestürzt. Zuletzt dann ein Lichtblick mit Platz 14 im Regenrennen von Le Mans.

WM-Leader Quiles zunächst hinten

Um 11 Uhr wurde den Fans in Katalonien die Moto3 als hochklassige Vorspeise präsentiert. Auf der langen Startgeraden setzte sich Brian Uriarte am besten in Bewegung. Der KTM-Ajo-Pilot bog als Erster in die Kurve, knapp vor David Munoz und Teamkollege David Almansa. Während Polesetter auf 4 zurückgefallen war, kam Quiles schnell auf Platz 5 vor. Doch der WM-Leader hatte Probleme. Während sich an der Spitze schnell fünf Youngster um Hakim Danish formierten, der Aspar-Hoffnungsträger, auf Platz 10 zurückgefallen.

Entfesselt fuhr zu Beginn Rookie Danish. Der MSi-Pilot attackierte weiter und lag zu Beginn der vierten Runde schon auf Platz 2, hinter Alamansa, der zuvor Uriarte aus dem Windschatten geschnappt hatte. Ebenfalls sehr gut unterwegs: Jesus Rios. Der Spanier, der bislang noch nicht in Erscheinung getreten war, drehte die schnellste Rennrunde und klinkte sich ebenfalls in die Spitzengruppe ein. Dort schnappte er sich Danish, Fernandez und Munoz für Platz 2 hinter dem auf einem soften Hinterreifen losgefahrenen David Almansa.

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Bester Intact-GP-Pilot wurde David Munoz (Nr. 64) auf Platz 3 Foto: Gold and Goose Bester Intact-GP-Pilot wurde David Munoz (Nr. 64) auf Platz 3 © Gold and Goose

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Doch absetzen konnte sich der Intact-Schützling von Peter Öttl. In Runde 6 wurde Almansa auf der Zielgeraden wieder von der angewachsenen Spitzengruppe geschluckt. Acht Fahrer hatten bis hierher das beste Tempo. Während Nicola Carraro, Teamkollege von Rios, aus dem Rennen stürzte, kämpfte Leo Rammerstorfer mit Mitani und Pini um Platz 22.

Spitzengruppe mit zehn Moto3-Piloten

An der Spitze wechselten die Positionen jede Runde mehrmals. Teil dieser Gruppe: Uriarte, Fernandez, Rios, Almansa, Munoz, Quiles, Carpe und Danish – drei Rookies gegen fünf Routiniers. Zur Halbzeit schaffte mit Veda Pratama ein weiterer Klassenneuling den Anschluss an die Spitzengruppe. Erst dann war eine größere Lücke zu O’Gorman, Morelli und Esteban entstanden.

Ganz vorne hielt sich mit dem Beginn der zweiten Rennhälfte Brian Uriarte. Der Rookies-Cup-Sieger des Vorjahres versuchte, das Tempo zu erhöhen. Mit Erfolg – In Runde 11 war der Ajo-Fahrer um 0,6 sec entkommen. Dahinter versuchten nun die Intact-Piloten, die Flucht Uriartes zu verhindern. Am Ende der Gruppe hielt sich derweil der WM-Dominator auf – doch noch hatte Quiles die Chance auf einen weiteren Triumph.

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Vier Runden vor der Zielflagge war der Fluchtversuch von Brian Uriarte gescheitert. Maximo Quiles war mit Alvaro Carpe in der Gruppe vorgezogen, auch Jesus Rios hatte kurzzeitig in Führung gelegen. Dann ging Maximo Quiles erstmals an die Spitze. Doch neun Piloten folgten dem Spanier ins Finale, denn auch Casey O’Gorman hatte den Anschluss hergestellt.

Furioses Finale mit Foto-Finish um Platz 2: 0,004 sec

Es blieb turbulent. Zehn Fahrer kämpften in Catalunya um den Moto3-Sieg. In der vorletzten Runde führte Uriarte vor Quiles. Dann das Drama für Jesus Rios, der junge Honda-Fahrer stürzte im letzten Sektor. In den letzten führte Quiles das Feld an, dicht vor Intact-Ass David Munoz und Alvaro. In der letzten Kurve griff Munoz entschlossen an, zog vorbei, wurde aber bis zur Linie von Quiles und Carpe auf Platz 3 verdrängt. Der Moto3-Thriller endete mit einem weiteren Gala-Auftritt von Quiles, der WM-Leader kam 0,094 s vor Carpe über die Linie. Munoz verpasste Platz 2 um 0,004 sec!

Leo Rammerstorfer kam in Barcelona auf Platz 23 ins Ziel Foto: Seidenglanz Leo Rammerstorfer kam in Barcelona auf Platz 23 ins Ziel © Seidenglanz

Die Rookies wurden nicht mit einem Pokal belohnt. Brian Uriarte wurde Vierter, Morelli, Danish und Pratama landeten auf 6, 7 und 8. David Almansa, der etliche Runden geführt hatte, holte Platz 5. Während Yamanaka den letzten WM-Punkt holte, erreichte Leo Rammestorfer das Ziel auf Platz 23. In der WM-Tabelle könnte das Bild nicht klarer sein. Nach dem dritten Sieg in Serie führt Aspar-Pilot Quiles mit 64 Punkten vor Adrian Fernandez.

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