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Rookie-Show in Barcelona – doch der WM-Chef Quiles holte den Moto3-Sieg

Das erste GP-Rennen zum Großen Preis von Katalonien war geprägt von offensiven Moto3-Rookies. Doch am Ende setzten sich drei erfahrene Experten durch, angeführt vom erneut unschlagbaren Maximo Quiles.

Moto3

Maximo Quiles siegte auch in Catalunya
Maximo Quiles siegte auch in Catalunya
Foto: Seidenglanz
Maximo Quiles siegte auch in Catalunya
© Seidenglanz

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Eine Viertelstunde vor dem Start des Moto3-Rennens formierte sich die Startaufstellung der Youngster. 26 Piloten bereiteten sich auf den sechsten Vergleich vor. Zehn Honda-Fahrer – gegen 16 KTM-Piloten. In Q2 hatten wie oft die Piloten des Bikes dominiert. Tech3-Hoffnung Valentin Perrone hatte sich mit einer erfolgreichen Schlussattacke die Pole vor Intact-Pilot David Munoz und Rookie Brian Urirate geholt. Auch David Almansa und Marco Morelli auf 4 und 5 bewegen die 250er aus Österreich.

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Bester Honda-Pilot im Qualifying: Jesus Rios auf Platz 6 – der beste Startplatz des Rookies der Snipers-Mannschaft. Erst auf Platz 7 bereitete sich der überlegene WM-Spitzenreiter Maximo Quiles auf das 18. Runden vor. Der Spanier führt die Tabelle bereits mit 46 Zählern vor Adrian Fernandez an. Nur in Startreihe 9 machte sich Leo Rammerstorfer bereit. Der Österreicher war stark in seine Rookie-Saison gestartet, dann mehrfach gestürzt. Zuletzt dann ein Lichtblick mit Platz 14 im Regenrennen von Le Mans.

WM-Leader Quiles zunächst hinten

Um 11 Uhr wurde den Fans in Katalonien die Moto3 als hochklassige Vorspeise präsentiert. Auf der langen Startgeraden setzte sich Brian Uriarte am besten in Bewegung. Der KTM-Ajo-Pilot bog als Erster in die Kurve, knapp vor David Munoz und Teamkollege David Almansa. Während Polesetter auf 4 zurückgefallen war, kam Quiles schnell auf Platz 5 vor. Doch der WM-Leader hatte Probleme. Während sich an der Spitze schnell fünf Youngster um Hakim Danish formierten, der Aspar-Hoffnungsträger, auf Platz 10 zurückgefallen.

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Entfesselt fuhr zu Beginn Rookie Danish. Der MSi-Pilot attackierte weiter und lag zu Beginn der vierten Runde schon auf Platz 2, hinter Alamansa, der zuvor Uriarte aus dem Windschatten geschnappt hatte. Ebenfalls sehr gut unterwegs: Jesus Rios. Der Spanier, der bislang noch nicht in Erscheinung getreten war, drehte die schnellste Rennrunde und klinkte sich ebenfalls in die Spitzengruppe ein. Dort schnappte er sich Danish, Fernandez und Munoz für Platz 2 hinter dem auf einem soften Hinterreifen losgefahrenen David Almansa.

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Bester Intact-GP-Pilot wurde David Munoz (Nr. 64) auf Platz 3
Bester Intact-GP-Pilot wurde David Munoz (Nr. 64) auf Platz 3
Foto: Gold and Goose
Bester Intact-GP-Pilot wurde David Munoz (Nr. 64) auf Platz 3
© Gold and Goose

Doch absetzen konnte sich der Intact-Schützling von Peter Öttl. In Runde 6 wurde Almansa auf der Zielgeraden wieder von der angewachsenen Spitzengruppe geschluckt. Acht Fahrer hatten bis hierher das beste Tempo. Während Nicola Carraro, Teamkollege von Rios, aus dem Rennen stürzte, kämpfte Leo Rammerstorfer mit Mitani und Pini um Platz 22.

Spitzengruppe mit zehn Moto3-Piloten

An der Spitze wechselten die Positionen jede Runde mehrmals. Teil dieser Gruppe: Uriarte, Fernandez, Rios, Almansa, Munoz, Quiles, Carpe und Danish – drei Rookies gegen fünf Routiniers. Zur Halbzeit schaffte mit Veda Pratama ein weiterer Klassenneuling den Anschluss an die Spitzengruppe. Erst dann war eine größere Lücke zu O’Gorman, Morelli und Esteban entstanden.

Ganz vorne hielt sich mit dem Beginn der zweiten Rennhälfte Brian Uriarte. Der Rookies-Cup-Sieger des Vorjahres versuchte, das Tempo zu erhöhen. Mit Erfolg – In Runde 11 war der Ajo-Fahrer um 0,6 sec entkommen. Dahinter versuchten nun die Intact-Piloten, die Flucht Uriartes zu verhindern. Am Ende der Gruppe hielt sich derweil der WM-Dominator auf – doch noch hatte Quiles die Chance auf einen weiteren Triumph.

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Vier Runden vor der Zielflagge war der Fluchtversuch von Brian Uriarte gescheitert. Maximo Quiles war mit Alvaro Carpe in der Gruppe vorgezogen, auch Jesus Rios hatte kurzzeitig in Führung gelegen. Dann ging Maximo Quiles erstmals an die Spitze. Doch neun Piloten folgten dem Spanier ins Finale, denn auch Casey O’Gorman hatte den Anschluss hergestellt.

Furioses Finale mit Foto-Finish um Platz 2: 0,004 sec

Es blieb turbulent. Zehn Fahrer kämpften in Catalunya um den Moto3-Sieg. In der vorletzten Runde führte Uriarte vor Quiles. Dann das Drama für Jesus Rios, der junge Honda-Fahrer stürzte im letzten Sektor. In den letzten führte Quiles das Feld an, dicht vor Intact-Ass David Munoz und Alvaro. In der letzten Kurve griff Munoz entschlossen an, zog vorbei, wurde aber bis zur Linie von Quiles und Carpe auf Platz 3 verdrängt. Der Moto3-Thriller endete mit einem weiteren Gala-Auftritt von Quiles, der WM-Leader kam 0,094 s vor Carpe über die Linie. Munoz verpasste Platz 2 um 0,004 sec!

Leo Rammerstorfer kam in Barcelona auf Platz 23 ins Ziel
Leo Rammerstorfer kam in Barcelona auf Platz 23 ins Ziel
Foto: Seidenglanz
Leo Rammerstorfer kam in Barcelona auf Platz 23 ins Ziel
© Seidenglanz

Die Rookies wurden nicht mit einem Pokal belohnt. Brian Uriarte wurde Vierter, Morelli, Danish und Pratama landeten auf 6, 7 und 8. David Almansa, der etliche Runden geführt hatte, holte Platz 5. Während Yamanaka den letzten WM-Punkt holte, erreichte Leo Rammestorfer das Ziel auf Platz 23. In der WM-Tabelle könnte das Bild nicht klarer sein. Nach dem dritten Sieg in Serie führt Aspar-Pilot Quiles mit 64 Punkten vor Adrian Fernandez.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

18

32:28,964

1:47,290

25

02

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

18

+0,094

1:47,532

20

03

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64

18

+0,098

1:47,602

16

04

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

18

+0,128

1:47,322

13

05

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

18

+0,552

1:47,252

11

06

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

18

+0,581

1:47,557

10

07

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

18

+0,623

1:47,325

9

08

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

18

+0,984

1:47,577

8

09

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

18

+1,011

1:47,333

7

10

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

18

+1,151

1:47,519

6

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