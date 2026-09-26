Rookie Uriarte stellte fest: «Der Zweite ist doch der erste Verlierer!»
Red Bull-KTM-Ajo-Juwel Brian Uriarte überzeugt in seiner Moto3-Rookie-Saison wie kein anderer Neuling. Mit dem letzten Auftritt in Spielberg stempelte er sich selbst schon jetzt zum WM-Favoriten 2027.
Youngster Brian Uriarte feierte beim letzten Auftritt der Moto3 einen weiteren großen Erfolg seiner noch jungen GP-Karriere. Hinter
Dazu kommt: In 15 Rennen sah Brian Uriarte nur einmal nicht das Ziel, 13-mal schleppte er WM-Punkte heim. Im Endergebnis ist der Ajo-Pilot damit jetzt WM-Dritter – punktgleich mit dem extrem schnellen, aber unbeständigen Intact-GP-Piloten David Almansa.
Uriarte fuhr zuletzt so entschlossen, dass er sich über Platz 2 erst etwas später richtig freuen konnte. Der erst vergangenen Monat volljährig gewordene Super-Rookie in Spielberg: «In der Auslaufrunde war ich eigentlich nicht sehr happy. Mir kam der Spruch in den Kopf: «Der Zweite ist der erste Verlierer.» – doch ich muss am Ende sehr zufrieden sein.»
Urirate verstand: «Maximo war zu weit weg und weil er das auch in der WM-Tabelle ist, war es mir das Risiko nicht wert, noch mehr anzugreifen.» Dass Urirate alles andere als defensiv unterwegs war, zeigte der Abstand zum Teamkollegen Alvaro Carpe. Den hatte der Rookie in Runde 5 kassiert und ihm bei der Verfolgung der Spitze fünf Sekunden abgenommen. Noch deutlicher: Die Gruppe um Platz 4 mit Eddie O’Shea an der Spitze verlor stramme 17 Sekunden auf den mit Abstand stärksten Neueinsteiger.
Trotz der Niederlage gegen den überragenden Quiles kann Brian Uriarte gelassen in die Zukunft blicken. Während Teamkollege Carpe die Einheit von Niklas Ajo in Richtung Moto2 (Italtrans) verlässt, geht es für den Youngster weiter mit der KTM-Erfolgsmannschaft – und in der Moto3-WM. Da sowohl Quiles als auch Almansa und Carpe aufsteigen, stellt sich schon jetzt die Frage, wer Brian Uriarte auf dem Weg zum letzten «echten» Moto3-Titel stoppen soll. 2028 endet bekanntlich die bekannte Ära –
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