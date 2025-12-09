Taiyo Furusato: «Es gibt Fahrer, die völlig respektlose Manöver machen!»

Taiyo Furusato schaffte den Sprung in die Motorrad-Weltmeisterschaft, nachdem er 2021 jedes einzelne Rennen im Asia Talent Cup gewonnen hatte und nachdem er sein erstes Rookies-Cup-Rennen auf einer KTM gewonnen hatte – einem Motorrad, mit dem er zuvor noch nie gefahren war.

Diese Ergebnisse lösten eine Diskussion innerhalb des Honda Team Asia aus, da einige vorschlugen, Furusato solle direkt in das GP-Paddock aufsteigen, um ihm den zuvor obligatorischen Schritt von zwei Saisons in der JuniorGP-Kategorie zu ersparen.

Der Vorschlag würde einen Dreijahresplan beinhalten. Im ersten Jahr sollen die Ergebnisse nebensächlich sein, was Taiyo ermöglichen würde, die Rennstrecken kennenzulernen und sich an das Tempo in der Weltmeisterschaft zu gewöhnen. Am Ende «gewannen» diejenigen, die verstanden hatten, dass Furusatos Potenzial direkt in der Motorrad-WM entwickelt werden musste.

Platz 23 in der ersten Saison, Platz 16 in der zweiten mit einem Podiumsplatz und Platz 10 in der dritten mit zwei Podestplätzen – die Entwicklung war gut, wenn auch nicht außergewöhnlich. Daher sollte 2025 die Saison werden, in der Taiyo beweisen musste, dass er es verdient hatte, unter den Fittichen des Honda Team Asia zu bleiben.

2025 zeigte Furusato von Beginn an, dass er den Speed hatte, um regelmäßig an der Spitze des Feldes mitzufahren. Aber im Laufe der Rennen schien es von außen betrachtet, als würde etwas fehlen. Es stimmt, dass Honda auf den meisten Rennstrecken gegenüber KTM im Nachteil war. Wahrscheinlich war es die Unzufriedenheit mit dieser Situation, die Taiyo dazu veranlasste, im Laufe der Saison nicht weniger als 17 Stürze zu erleiden. Zum Vergleich: Ryusei Yamanaka, der in der Meisterschaft knapp hinter ihm landete, hatte an den 22 Grand-Prix-Wochenenden insgesamt fünf Stürze.

Dennoch war 2025 das mit Abstand stärkste Jahr von Furusato – er erzielte fünf Podestplätze und holte in Malaysia seinen ersten GP-Sieg. In der WM-Tabelle belegte er Rang 8. Seine guten Leistungen wurden belohnt – das Honda Team Asia beförderte ihn für 2026 in die Moto2-WM.

Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino lässt der Japaner seine Saison Revue passieren.

Taiyo, kannst du uns deine Einschätzung zur Saison 2025 geben? Du hast sie sehr stark beendet, aber gleichzeitig mit sechs Ausfällen und 17 Stürzen abgeschlossen.

Es stimmt, dass es positive Momente gab und andere, die nicht so gut waren. Wir hatten einige gute Wochenenden, wie in Katar, wo wir kurz vor dem Sieg standen. Selbst in Thailand, beim ersten GP, hätte ich meiner Meinung nach auf dem Podium landen können, wenn ich nicht gestürzt wäre.

Auf jeden Fall haben sich die Dinge in der letzten Phase der Saison ständig verbessert, was mir viel Vertrauen in das Motorrad und das Team gegeben hat. Das war entscheidend für die Ergebnisse am Ende der Saison. Insgesamt war es eine sehr harte Saison, aber wir haben viel gelernt.

Was war der Schlüssel zu einem so positiven Saisonende?

Ich habe versucht, alleine zu fahren, das Motorrad zu genießen und mich zu entspannen. Nach einem Sieg fällt es sehr leicht, sich zu entspannen.

Wie wichtig war der Sieg in Sepang für dich mental? Wie sehr hast du das gebraucht?

Ich war mehr als einmal in der Lage zu gewinnen, habe aber immer einen Fehler gemacht, bin gestürzt und habe das Podium verloren. Dieser Sieg war wirklich wichtig.

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber wenn ja, korrigier mich bitte. Von außen betrachtet scheint es, dass du dich nicht auf diese Dynamik eingelassen hast, wenn es in den Rennen zum Endspurt kam und die spanischen Fahrer alles geben haben.

Nein, nein, das stimmt. Manchmal sind sie zu aggressiv, wenn es gar nicht nötig ist. Ich verstehe das, wenn es die letzte Kurve der letzten Runde ist. Es gibt einige Fahrer, die völlig respektlose Manöver machen. Aber die Leute sagen, dass das zum Rennsport gehört, also hat man keine andere Wahl, als das zu tun, was alle anderen auch tun. Ich mag es nicht, unfair zu sein. Natürlich muss man aggressiv sein, um andere zu überholen, aber nicht unfair. Letztendlich verhalten sich die meisten Fahrer so, und wenn das der Fall ist, muss ich es auch tun.

Mit anderen Worten, du bist bereit, in der letzten Runde mit den gleichen Mitteln zu kämpfen?

Ich bin bereit, die letzten beiden Runden zu meistern.