Thailand-Sieger David Almansa (Intact GP): «Im Moment bin ich sprachlos!»

Für die Moto3-Saison 2026 hat sich das deutsche Intact-Team David Almansa als Nachfolger für Guido Pini geholt. Gleich beim ersten Saisonrennen in Thailand erwies sich diese Entscheidung als goldrichtig.

Werbung

Werbung

Doch der Reihe nach: Almansa zeigte das gesamte Wochenende auf dem Chang International Circuit einen beeindruckenden Speed. Sowohl im Zeittraining am Freitag als auch im Qualifying am Samstag fuhr der 20-Jährige die Bestzeit.

Somit ging Almansa am Sonntag von der Pole-Position ins Rennen. Dort wurde er nach dem Start in der ersten Kurve von Aspar-Pilot Maximo Quiles überholt. Almansa konterte umgehend und lag wenige Kurven später wieder vorne. Die beiden waren danach in einer eigenen Liga unterwegs. Sie schüttelten ihre Verfolger ab und lieferten sich ein sehenswertes Duell um den Sieg.

0,003 Sekunden lagen zwischen Almansa und Quiles

In der vorletzten Runde konnte Almansa eine kleine Lücke auf Quiles herausfahren, doch der 17-Jährige gab nicht auf und bremste sich in der letzten Kurve vorbei. Almansa konterte erneut und gewann mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,003 Sekunden.

Werbung

Werbung

Somit war der Sieg von Almansa ein Einstand nach Maß. Es war zugleich der erste GP-Sieg für den Spanier. «Ich kann kaum glauben, dass ich einen so traumhaften Start in die Saison hatte, ich bin überglücklich!», freute sich David Almansa nach dem Rennen. «Aber ich bin auch zufrieden mit dem Team und mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Ich habe am Wochenende selbst hart gearbeitet, um diesen Erfolg zu erzielen. Im Moment bin ich sprachlos, aber ich möchte mich beim gesamten Team, meiner Familie und allen, die mich unterstützen, bedanken. Es war ein sehr hartes Rennen bei heißen Bedingungen. Es war schwierig, konzentriert zu bleiben.»

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen

Mit Maximo Quiles hatte Almansa einen harten Gegner, der in seiner Rookie-Saison im letzten Jahr drei Siege holte und WM-Dritter wurde. «Ich wusste, dass mich Maximo in der letzten Kurve angreifen würde. Aber ich war gut vorbereitet und habe es geschafft, ihn einzuholen. Das ist ein großartiges Gefühl», so Almansa.

David Almansa und Maximo Quiles lieferten sich ein enges Duell Foto: Gold & Goose David Almansa und Maximo Quiles lieferten sich ein enges Duell © Gold & Goose

Auch Teammanager Peter Öttl war nach dem Sieg von David Almansa überglücklich: «Wir sind sehr glücklich und zufrieden, das erste Rennwochenende als Führende – sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung – zu verlassen. David Almansa spielte dabei eine Schlüsselrolle. Er stellte sein Potenzial bereits am Freitag unter Beweis, indem er in der ersten Session Zweiter wurde und im Zeittraining die schnellste Zeit fuhr. Er bestätigte dies am Samstag mit der Pole-Position. Er war nicht nur über eine einzelne Runde schnell, sondern auch sein Renntempo war unglaublich konstant und hoch. Von diesem Moment an war uns klar, dass er im Rennen um den Sieg mitkämpfen würde. Im Rennen bestätigte Almansa seine Trainingsleistungen und fuhr fehlerfrei und konstant an der Spitze des Feldes. Außerdem hielt er das Tempo sehr hoch. Der Sieg war knapp, aber verdient, da er in der letzten Kurve taktisch und intelligent reagierte.»

Werbung

Werbung