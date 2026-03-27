Verletzungspech bei Intact GP: Marcos Uriarte als Ersatzfahrer beim US-GP
Marcos Uriarte kommt in Austin unverhofft zu einem Moto3-Einsatz. Im deutschen Intact-Team wird er die beiden verletzten Stammpiloten David Almansa und David Munoz vertreten.
Moto3-Pilot David Almansa hatte beim ersten Saisonrennen in Thailand einen perfekten Einstand bei Intact GP – er holte dort seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Motorrad-WM. In Brasilien fuhr der 20-Jährige erneut ein starkes Rennen. Als Führender hatte er die Konkurrenten in Goiania im Griff, bis ihm in Runde 14 das Hinterrad ausbrach und er zu Sturz kam. Leider zog sich der Spanier bei dem Crash eine Fraktur im linken Ellenbogen zu. Am Montag nach dem Grand Prix trat Almansa die Heimreise an, am 26. März wurde er operiert.
«Er hat einen Bruch im Radiusgelenk am linken Ellbogen. Der Bruch wurde in Barcelona mit zwei Schrauben fixiert. Entscheidend für die Genesung ist, wie die nächste Zeit in der Therapie verläuft. Dann kann man eine Einschätzung vornehmen, wann er wieder zurückkommen wird», erklärte Teammanager Peter Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Laut den Ärzten dauert die Genesung nach einer derartigen Verletzung sechs bis acht Wochen. Natürlich dürfen wir hoffen, dass es schneller geht. Unser Wunsch ist, dass er in Jerez wieder dabei ist. Dafür hat er jetzt genau vier Wochen Zeit.» Aufgrund der Verschiebung des Katar-GP auf November, findet das nächste Rennen nach Austin erst Ende April in Jerez statt. «Die Pause kommt uns für beide Fahrer zugute.»
Beim Großen Preis der USA kommt nun Marcos Uriarte zu einem WM-Einsatz. Eigentlich wäre der Spanier in Texas für den zweiten verletzten Intact-Fahrer, David Munoz, eingesprungen. Nun wird er beim Austin-GP als einziger Fahrer für Intact GP am Start stehen.
David Munoz hatte sich bei einem Crash im Indonesien-GP 2025 einen Oberschenkelbruch zugezogen. Nach einigen Operationen im Winter kämpft sich Munoz nun Schritt für Schritt zurück. Bei den Vorsaisontests in Portimao und Jerez verspürte der Spanier immer noch Schmerzen in seinem Bein. In der Woche vor seiner Abreise nach Thailand musste sich Munoz dann einer weiteren Operation am linken Bein unterziehen. Dennoch trat er beim ersten Rennen in Buriram an und wurde Zehnter. Danach musste bei Munoz die Reißleine gezogen werden. Beim Brasilien-GP war der 19-Jährige nicht am Start, auch beim US-GP am kommenden Wochenende wird er fehlen – er konzentriert sich auf die Genesung seiner Beinverletzung.
Almansa und Munoz: Mitfavoriten auf den WM-Titel
«David Munoz hat derzeit eine Infektion im Bein und befindet sich im Krankenhaus. Er ist dort in Behandlung, bekommt Antibiotika und muss sich sehr schonen», sagte Öttl. «Auch bei ihm hoffen wir, dass er in Jerez wieder zurück ist.» Intact GP wird derzeit vom Verletzungspech verfolgt. Eine baldige Rückkehr von beiden Fahrern wäre für das Team aus Memmingen wichtig, denn Almansa und Munoz zählen in der Moto3-Saison 2026 zu den Favoriten auf den Titel. «Wir sind unheimlich glücklich mit beiden Davids. Es ist natürlich sehr schade, dass beide zurzeit verletzt sind, aber wir freuen uns auf ihre Rückkehr», so Öttl. «Wir können zuversichtlich sein, dass wenn sie wieder fit sind, sie die entsprechenden Resultate bringen können.»
Doch zuerst ist der Fokus auf den US-GP gerichtet. Ersatzfahrer Marcos Uriarte hatte bislang 13 Wildcard-Einsätze. Zwei zehnte Ränge in Assen bzw. auf dem Sachsenring 2025 waren bislang seine besten Ergebnisse. «Letztes Jahr hat er als Ersatzpilot bei MTA einen guten Job gemacht. Er hat zwei zehnte und einen elften Platz belegt. Er hat das entsprechende Alter und auch etwas Erfahrung. Er erschien mir als Ersatz für ein Rennen als die beste Lösung», betonte Peter Öttl. «Er kennt die Strecke nicht, und wir wissen, dass der Kurs in Austin sehr anspruchsvoll ist. Wir müssen ihm Zeit geben und Geduld haben – wir werden ihn bestmöglich unterstützen und das Beste daraus machen. Dann werden wir sehen, was am Sonntag dabei herauskommt.»
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