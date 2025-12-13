Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Was Moto3-Teammanager Peter Öttl über die Zukunft der Moto3 denkt

Bis Ende 2027 wird die Moto3-WM nach bekanntem Format über die Bühne gehen. Dann folgt die Revolution mit einem Einheitsbike. Intact-GP-Teammanager Peter Öttl mit seiner Sicht zur Zukunft der Klasse.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Intact-GP-Teammanager Peter Öttl
Intact-GP-Teammanager Peter Öttl
Foto: Gold and Goose
Intact-GP-Teammanager Peter Öttl
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Noch ist es ein gutes Stücke Rennstrecke: 2026 und 2027 können sich die Zuschauer am bestehenden Wettbewerbsformat der Moto3-Weltmeisterschaft und am Match Honda versus KTM mit radikalen Einzylinder-Prototypen erfreuen.

Werbung

Werbung

Danach – und das ist die größte denkbare Veränderung –, so der aktuelle Stand, wird mit der Saison 2028 der freie Wettbewerb unter den Herstellern aufgelöst. Nur noch ein Werk wird sich als Exklusivpartner um die wichtige GP-Arbeit an der Basis kümmern und einen einheitlichen Prototyp mit zwei Zylindern an den Start bringen.

Als sicher gilt auch, dass Yamaha das Rennen gemacht hat und die Serie in Zukunft exklusiv mit einem Einheitsrenner ausrüstet. Die Japaner arbeiten an einem effizienten Twin mit rund 700 ccm, der bei deutlich geringeren Kosten mehr Leistung als die heutige Basis liefert und im Gesamtpaket die aktuell doch deutliche Lücke zu den Moto2-Bikes verkleinert.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Schritt ist groß, denn eine aktuelle Moto2-Maschine verfügt über einen Triumph-Dreizylinder und 765 ccm Hubraum. Damit ist auch klar, dass die Bikes der sogenannten Feeder-Klassen in Zukunft optisch sehr eng zusammenliegen werden.

Werbung

Werbung

SPEEDWEEK.com wollte vom erfolgreichen Moto3-Teammanager Peter Öttl wissen, welche Auswirkungen die anstehende Moto3-Revolution auf sein Projekt haben wird.

Zunächst räumte der ehemalige Spitzenpilot ein: «Die Zeiten haben sich nun mal geändert. Die Verantwortlichen der Weltmeisterschaft haben sich diesen Schritt in jedem Fall sehr gründlich überlegt. Über die Jahrzehnte haben sich die Schwerpunkte verändert. Zu meiner aktiven Zeit war der Wettbewerb auf der Technik-Seite absolut extrem.»

Öttl weiter: «Wir haben uns mit allem beschäftigt. Angefangen bei den Reifen. Du konntest bei der Technik einen gewaltigen Unterschied machen. Auch heute ist der Aufwand sehr hoch, doch die Motorräder sind in der Basis nahezu gleich, was die Performance angeht. Den Unterschied machen nun die Details und die ganz exakte Anpassung an die Fahrer und die Bedingungen.»

Die Spielregeln werden nicht von den Teams gemacht

Peter Öttl

Werbung

Werbung

Der Boss der Moto3-Asse David Muñoz und David Almansa gibt zu: «Mir wäre mehr statt weniger Wettbewerb bei der Technik schon lieber. Aber die Realität ist eine andere und die Spielregeln werden nicht von den Teams gemacht. Wir werden uns darauf einstellen und mit den geänderten Rahmenbedingungen arbeiten.»

Peter Öttl unterstreicht: «Es wäre falsch zu denken, dass mit nur einem Hersteller alles ganz einfach wird und es nichts mehr zu tun gibt. Zwar kennen wir noch überhaupt keine Details, aber ich schätze den Gesamtaufwand, so ein Bike zu betreuen, gleich ein. Was auch heißt, dass wir, denke ich, eine sehr ähnliche Personalstruktur haben werden – und richtig gute Leute brauchst du grundsätzlich in der WM.»

«Noch wissen wir so gut wie nichts, deswegen möchte ich mir aktuell auch nicht zu viele Gedanken darüber machen. Unser Fokus muss auf 2026 liegen. Alle bei uns konzentrieren sich auf das aktuelle Projekt», so der Bayer.

Aufgrund der getroffenen Entscheidungen über die Zukunft der kleinsten Hubraumkategorie wird es entsprechend keine großen Techniküberraschungen mehr geben. Honda und KTM haben die Entwicklung an den 250er-Prototypen eingestellt. Es geht ausschließlich darum, das bestehende Material in den kommenden zwei Jahren und voraussichtlich 44 Rennen bestmöglich zu nutzen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Ajo Motorsport

Red Bull KTM Ajo

365

2

Angel Piqueras

Angel Piqueras

Placeholder

FRINSA - MT Helmets - MSI

281

3

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

-

274

4

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Ajo Motorsport

Red Bull KTM Ajo

215

5

David Muñoz

David Muñoz

Intact GP

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

197

6

Joel Kelso

Joel Kelso

Placeholder

LEVELUP-MTA

193

7

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Leopard Racing

179

8

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

Honda Team Asia

Honda Team Asia

172

9

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

Placeholder

FRINSA - MT Helmets - MSI

136

10

Valentin Perrone

Valentin Perrone

KTM

Red Bull KTM Tech3

134

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Malaysian Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien