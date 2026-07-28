WM-Leader Maximo Quiles: «Auch wenn ich trainiere, muss ich Rennen fahren!»

Mit gerade einmal 17 Jahren hat sich Máximo Quiles nicht nur zu einem der bekanntesten Namen in der Moto3 entwickelt. Seine Schnelligkeit hat die Aufmerksamkeit des gesamten Fahrerlagers auf sich gezogen. Doch hinter dem jungen Rennfahrer, der 2026 bereits sechs mal ganz oben auf dem Podest stand, verbirgt sich ein Junge, der weiterhin bei seiner Familie in Murcia lebt, gerne Interviews gibt und ohne Komplexe zugibt, dass er eine Leidenschaft hat: Rennen zu fahren. Egal, ob es sich um den Grand Prix oder ein Training handelt: Sobald er den Helm aufsetzt, will er der Schnellste sein.

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Im Gespräch mit dem jungen Mann fällt sofort seine Ungezwungenheit auf. Máximo Quiles ist frisch, natürlich und seine Antworten sind das Gegenteil von auswendig gelernt.

Hier gibt es ein Detail, das ich sehr interessant finde. Máximo spricht vom Training, vom Verbessern, vom Wettkampf. Er verwendet nicht die übliche Floskel „Ich habe auf vieles verzichtet“. Das lässt das Interview sehr natürlich wirken. Und es gibt noch einen anderen Gedanken, der mir sehr gefällt: er versucht nicht, ein Image zu verkaufen. Wenn man ihn nach seinen Freunden fragt, antwortet er ganz selbstverständlich: „Abseits der Rennstrecke verstehen wir uns gut; auf der Rennstrecke wollen wir gewinnen.“ Maximo, längst hast du einen Terminkalender voller Verpflichtungen gegenüber der Presse. Wie kommst du mit so vielen Interviews zurecht? Maximo Quiles: «Ehrlich gesagt komme ich gut damit zurecht. Ich rede gerne und habe Spaß an Interviews. Mir ist klar, dass die Anforderungen in der MotoGP viel höher sind und man ständig Fragen der Medien beantworten muss, aber im Moment nehme ich das ganz gelassen und mit Freude hin.»

Es wird eine Frage geben, die dir immer wieder gestellt wird...

Ja, es gibt eine, die immer wieder kommt. Am häufigsten werde ich nach Marc Marquez gefragt, wie es ist, mit ihm zusammenzuarbeiten oder was es bedeutet, an seiner Seite zu sein. Diese Frage kommt praktisch immer vor.

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Im Fußball sagt man, man spiele so, wie man trainiert. Gilt das auch im Motorradrennsport? Ich meine, wegen der Intensität, mit der du fährst.

Wenn ich das nur könnte. Das Problem ist, dass die Regeln es nicht erlauben, mit der Moto3-Maschine aus der WM zu trainieren, also muss man nach Alternativen suchen. Wir versuchen, alles so weit wie möglich einem Rennen anzunähern, aber es ist nie genau dasselbe.

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Aber wenn du trainierst, gehst du dann auch bis an die Grenzen?

Immer. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, wenn ich Rad fahre oder wenn ich auf dem Motorrad trainiere, versuche ich, hundert Prozent zu geben.

Man hört, sobald du auf die Strecke fährst, denkst du nur an eines: den Rundenrekord.

Das stimmt. Neulich auf dem Aspar Circuit bin ich genau mit diesem Gedanken an den Start gegangen. Ich wollte so schnell wie möglich fahren und habe am Ende eine großartige Zeit hingelegt. Ich weiß nicht, ob es der Rekord war, aber ich war ganz nah dran. Ich war sehr zufrieden, denn ich liebe es, mich bis an meine Grenzen zu pushen.

Du gehörst also zu denen, die schon beim Training um den Sieg kämpfen?

Ein klares Ja. Ich bin sehr ehrgeizig.

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In der Moto3 werden die Fahrer quasi zusammen groß, indem ihr jedes Wochenende gemeinsam Rennen fahrt. Mit wem verbindest du die meisten Erinnerungen?

Mit und gegen Brian Uriarte bin ich sicher am meisten gefahren, seit ich klein war. Wir kennen uns schon aus der Klasse mit 110er-Mini-Bikes. Mit Alvaro Carpe habe ich sogar noch früher angefangen, als wir mit vier oder fünf Jahren trainierten, aber da er immer eine Klasse weiter oben war, sind wir bei den Rennen seltener aufeinandergetroffen.

Weißt du nach so vielen Jahren schon, wie jeder Gegner reagieren wird?

Mehr oder weniger schon. Jeder Fahrer hat seine eigene Persönlichkeit und einen anderen Fahrstil. Sie können einen immer wieder überraschen, aber wenn man so viele Jahre lang gemeinsam Rennen gefahren ist, weiß man irgendwann, wo die Stärken des Einzelnen liegen und wie er normalerweise die letzte Runde angeht.

Spielt dieses Wissen auch bei der Rennvorbereitung eine Rolle?

Bis zu einem gewissen Grad. Ich versuche, mich vor allem auf meine eigene Leistung zu konzentrieren, denn es gibt viele Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Man kann mit einer ganz klaren Vorstellung an den Start gehen, und schon nach zwei Kurven kann sich das Rennen komplett ändern.

Quiles vor Intact-GP-Pilot David Almansa Foto: Gold and Goose Quiles vor Intact-GP-Pilot David Almansa © Gold and Goose

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Bereitet ihr trotzdem verschiedene Rennszenarien vor?

Ja. Wir besprechen die verschiedenen Optionen, was passieren kann, wenn die Gruppe auseinanderbricht oder wenn das Rennen am Ende sehr eng wird. Aber man sollte sich auch nicht zu viele Gedanken darüber machen, denn dann ändert sich die Realität immer.

Mit wem machst du diese Arbeit?

Hauptsächlich mit Dani und Álvaro, den Technikern des Teams. Auch die Mechaniker sind dabei, denn letztendlich bringt jeder etwas ein, und gemeinsam versuchen wir, am Sonntag mit dem bestmöglichen Plan anzutreten.

Du wohnst immer noch in Murcia. Hast du nie darüber nachgedacht, deinen Wohnort zu wechseln?

Nein. Ich fühle mich dort sehr wohl und habe kein Bedürfnis, wegzuziehen. Ich habe alles, was ich zum Trainieren und zur Vorbereitung auf die Rennen brauche.

In den letzten Jahren sind viele Fahrer aus dieser Gegend hervorgegangen. Gibt es tatsächlich eine «Murcia-Schule»?

Ja, auf die eine oder andere Weise sind wir uns alle begegnet. Als wir klein waren, haben wir gemeinsam in Cartagena trainiert. Das war sozusagen unser Treffpunkt.

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Wie sahen diese Trainingseinheiten aus?

Am Anfang machten wir sehr viele Technikübungen mit Kegeln und kleinen Parcours, weil wir noch ganz kleine Kinder waren und erst lernen mussten. Es trafen sich viele Fahrer, die es später bis in die Weltmeisterschaft geschafft haben.

Hatte man damals schon eine Ahnung, wer es weit bringen könnte?

Das war unmöglich zu wissen. Mit der Zeit ging jeder seinen eigenen Weg, wechselte das Team und änderte seine Trainingsweise. Nach und nach trennten sich unsere Wege, aber diese Jahre waren für uns alle sehr wichtig.

Wie sehen deine Trainingseinheiten heute aus?

Das kommt darauf an. Oft trainiere ich allein, und manchmal treffe ich auf Marc, David (Alonso) oder Dani (Holgado), wenn wir auf dem Aspar Circuit fahren. Es ist nicht so, dass wir uns zum gemeinsamen Training verabreden; wir treffen einfach zufällig aufeinander, weil wir alle dieselben Einrichtungen nutzen.

Trainierst du gerne alleine?

Ja. So kann ich mich voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren. Wenn man dann die Strecke mit anderen Fahrern teilt, kann man zwar immer Vergleichswerte heranziehen, aber meine Priorität bleibt weiterhin, mich selbst zu verbessern.

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Bist du nach mehreren Rennen in Folge dankbar für ein freies Wochenende?

Sehr sogar. Ich liebe es, Rennen zu fahren, aber ich muss auch mal abschalten. Wenn ich nach Hause komme, versuche ich, das Tempo etwas zu drosseln und neue Energie zu tanken.

Bedeutet «abschalten», dass du mit dem Training aufhörst?

Nicht ganz. Das Fitnessstudio, das Fahrrad und das Konditionstraining bleiben weiterhin Teil meines Alltags, aber ich versuche, mir einen Tag komplett frei zu gönnen, um den Kopf frei zu bekommen.

Du wohnst weiterhin bei deiner Familie?

Ja, es hilft mir. Am Ende kommst du nach Hause und alles ist wieder normal. Das tut richtig gut.

Aber wenn die Ampel ausgeht …

Dann sind wir Rivalen. Jeder will gewinnen. Das heißt aber nicht, dass wir uns abseits der Rennstrecke nicht unterhalten, lachen oder gut miteinander auskommen können.

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Kann man in einer Welt wie der Moto3-WM echte Freunde haben?

Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Sache, gegeneinander anzutreten, und eine ganz andere, die persönlichen Beziehungen. Mit Alvaro Carpe, Brian Uriarte oder anderen Fahrern verstehe ich mich sehr gut, weil wir uns schon seit vielen Jahren kennen.

Frage: Gibt es einen Fahrer, zu dem du ein besonders enges Verhältnis hast?

Mit Fermin Aldeguer ist das Verhältnis ausgeprochen gut. Ich mag seine Art sehr; er ist immer gut gelaunt und sehr unterhaltsam.

