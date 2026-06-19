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Zeittraining, Moto3, Brünn: Malaysias Rookie Danish stach Spanier aus

Die heißen Temperaturen beflügelten den Malaysier Hakim Danish zu einem Moto3-Durchmarsch in Brünn. Während WM-Leader Maximo Quiles sicher ins Q2 fuhr, scheiterte Leo Rammerstorfer knapp.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Hakim Danish: Schnellster Moto3-Pilot in Brünn
Hakim Danish: Schnellster Moto3-Pilot in Brünn
Foto: Seidenglanz
Hakim Danish: Schnellster Moto3-Pilot in Brünn
© Seidenglanz

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Heiße Luft flimmerte über den Asphalt, als die Youngster im GP-Zirkus den Nachmittag der wichtigen Zeittrainings eröffneten. Übergeordnetes Ziel – eine Position unter den besten 14 Moto3-Piloten für den direkten Einzug ins zweite Qualifying am Samstag herausfahren.

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Bereits am Morgen hatte es eine kleine Überraschung gegeben. Rookie Hakim Danish, erstmals auf der Piste von Brünn unterwegs, landete beim Auftakt des Tschechien-GP auf Platz 1. WM-Tabellenführer Maximo Quiles war als Fünfter souverän ins neunte Event der 2026er-Kampagne gestartet.

Zu Beginn des 35-minütigen Zeittrainings legte Quiles nach. Die 2:06,630 min standen aber nicht lange für die Bestzeit. Intact-GP-Schützling David Almansa fuhr einige Hundertstel schneller. Zu Beginn auch Aufregung in der Box von Aspar, denn Marco Morelli war in Kurve 7 von seiner KTM in CFMOTO-Farben geflogen.

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Nach zehn Minuten war die Session wie so oft in spanischer Hand: Almansa vor Quiles und Alvaro Carpe, allesamt auf KTM-Bikes unterwegs. Hakim Danish fand sich nach dem ersten Kräftemessen hinter dem besten Honda-Piloten Eddie O’Shea auf Rang 5 wieder. Kurze Zeit später gingen nach einem Crash von Joel Esteban in Kurve 12 erneut die gelben Flaggen raus. Der Spanier hatte Glück und konnte seine KTM wieder in Gang bringen.

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Einen starken Eindruck hinterließ Neuling Rico Salmela. Auf der Tech3-KTM hielt sich der junge Finne auf Platz 7 auf. Ebenso bemerkenswert Marcos Urirate. Die Vertretung des verletzten David Munoz bei Intact-GP folgte auf dem Zeitmonitor als Zehnter Namens-Kollege Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Eine Herausforderung in der Moto3 ist die dank der Streckenlänge von über 5,4 km resultierende Runde von über zwei Minuten. Entsprechend galt es, die entscheidende Phase des Zeittrainings einzutakten. Mit zehn Minuten auf der Uhr hatte sich das Feld zu einem Großteil in der Box eingefunden. Früh ging wieder Almansa auf den Kurs. Dem Spanier mit der Nummer 22 gelang auf der aufgeheizten Piste in einer Solofahrt die Verbesserung seiner Zeit. Als erster Moto3-Pilot kam Almansa unter die Marke von 2:05 min.

Lange schien der Solo-Plan von Intact-GP aufzugehen. Während sich die Positionen ab P2 neu ordneten und Quiles von Ogden und Danish auf Platz 5 verdrängt wurde, hielt die 2:04,944 min an der Spitze.

Rookie Casey O’Gorman sorgte nach einem Highsider im Omega für einen weiteren Marshall-Einsatz. Erst eine Minute vor der Flagge war die Piste wieder komplett freigegeben. Genug Zeit für Hakim Danish. Der Malaysier wiederholte die Spitzenleistung aus dem FP1 und fuhr im letzten Umlauf zur neuen Bestmarke: 2:07,754 min. Während David Almansa P2 verteidigte, verbesserte sich WM-Dominator Quiles wieder auf Platz 2. Den letzten Platz im Q2 holte sich Leopard-Pilot Guido Pini, der Honda-Pilot schubste Rookie Veda Pratama in der letzten Minute zurück ins Q1.

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Nach Steigerung Platz 18 im Zeittraining von Leo Rammerstorfer
Nach Steigerung Platz 18 im Zeittraining von Leo Rammerstorfer
Foto: Seidenglanz
Nach Steigerung Platz 18 im Zeittraining von Leo Rammerstorfer
© Seidenglanz

Vor den Augen vieler Motorrad-Fans aus Österreich blieb Leo Rammerstorfer der Einzug in die heiß begehrte Q2-Session verwehrt. Der Rookie aus Linz beendete die Session nach einer deutlichen Steigerung mit einem Rückstand von 1,4 Sek. auf Platz 18.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

14

2:04,938

02

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

13

+0,308

03

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

14

+0,521

04

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

66

13

+0,794

05

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

13

+0,798

06

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

13

+0,857

07

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

14

+0,967

08

Scott Ogden

Scott Ogden

CIP Green Power

Scott Ogden

Scott Ogden

CIP Green Power

19

15

+1,066

09

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

17

+1,093

10

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

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Adrián Fernández

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31

15

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