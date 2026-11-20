Die beiden schnellsten Moto3-Youngster des Jahres – Weltmeister Maximo Quiles und David Almansa – gingen als Favoriten in das Zeittraining über 35 Minuten. Die beiden Spanier hatten an der Algarve auch im freien Training mit Bestzeiten geglänzt. Mit Almansas Boxennachbar Munoz auf 3 und Alvaro Carpe war die Klasse bei der Rückkehr nach Europa fest im Griff der jungen Racer aus Spanien. Bester Nicht-Südeuropäer war im FP1 der Australier Joel Kelso aus dem Honda-Team von Michael Laverty.

Werbung

Werbung

Um 13.15 Uhr Ortszeit gingen die 26 Piloten auf die spektakuläre Rennstrecke. Erstmals mit am Start der Spanier Benat Fernandez. Der Sieger des Red Bull Rookies Cup 2026 debütiert in Portugal bei seinem neuen Team als Ersatz für den verletzten Matteo Bertelle.

Brillant ging es bei der Jagd um die 14 Plätze für den direkten Einzug in das zweite Qualifying am Samstag los für das Intact-Team um Peter Öttl. Nach den ersten gezeiteten Umläufen auf der 4592 m langen Piste unweit von Portimao führte David Almansa die Zeitenliste vor Teamkollege David Munoz an.

Nur Minuten später wurde das Intact-Duo von Champion Quiles und KTM-Ajo-Pilot Alvaro Carpe gespalten. Brian Urian Uriarte folgte als bester Rookie auf Platz 5 vor dem ebenfalls im ersten Jahr aktiven Hakim Danish aus Malaysia. Der Österreicher Leo Rammerstorfer, 23, im FP1, tauchte zunächst nicht in den Top 20 auf.

Werbung

Werbung

An der Spitze verblüffte David Almansa. Zur Mitte der Session servierte die Nummer 22 eine Salve von Spitzenzeiten, setzte sich vom Feld um fast eine Sekunde ab und kassierte dabei mit der ersten 1:45er-Zeit eines Moto3-Renners den Rundenrekord. Almansa unterbot die alte Marke von Jose-Antonio Rueda um eine halbe Sekunde. Maximo Quiles legte ebenfalls nach, fand aber im ersten Anlauf nur ein Zehntel.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 21.11.2026 - 09:35

Hinter dem überragenden David Almansa ging es eng zu. Während die drei Neulinge Rico Salmela (Tech3), Adrian Cruces (CIP) und Veda Pratama (Honda Asia) sicher im Q2 schienen, zitterten die beiden Honda-Piloten Fernandez und Pini genauso um den wichtigen Q2-Einzug wie Valentin Perrone. Nur am Ende des Feldes fuhr mit 2,6 s Rückstand SIC58-Rookie Rammerstorfer.

Acht Minuten vor Ende der Session übertrieb es David Almansa. Der nächstjährige Intact-Moto2-Pilot verlor in der Bergab-Kurve 5 die Kontrolle über seine 250er-KTM, landete mit dem Körper auf dem Bike und stürzte mit seinem schnellen Material ins Kiesbett. Almansa blieb unversehrt, doch die Session war gelaufen.

Werbung

Werbung

Auf das Resultat hatte der Abflug keine Auswirkungen. Die Schocker-Bestzeit reichte, David Almansas 1:45,879 min blieb für sämtliche Moto3-Kollegen unerreicht. Doch Maximo Quiles kam bis auf 0,048 s heran. Platz 3 im Moto3-Zeittraining ging an Joel Kelso. Dahinter Joel Esteban, Alvaro Carpe, Valentin Perrone und Guido Pini. Der umkämpfte Platz 14 ging an Honda-Hoffnung Veda Pratama. Leo Rammerstorfer fand im Schlussspurt eine halbe Sekunde, kam aber nicht über Platz 25 hinaus und muss ins erste Qualifying.