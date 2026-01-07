Zuversicht: Intact-GP-Ass David Munoz bereitet sich auf Titeljagd vor

Nicht nur das WM-Finale fand ohne Moto3-Ass David Munoz statt. Der Pilot der deutschen Intact-Mannschaft um Peter Öttl hatte nach einem schweren Sturz in Mandalika – wie Marc Marquez auch – die Saison 2025 vorzeitig beenden müssen. Während Peter Öttl das Beste aus der Situation machte und mit Brian Uriarte und Casey O'Gorman jeweils schnelle Ersatzpiloten rekrutieren konnte, verschärfte sich die Situation um Hoffnungsträger Munoz.

Mehrere Eingriffe waren notwendig, um die nicht korrekt heilende Beinverletzung des dreifachen Saisonsiegers zu korrigieren. Noch im Dezember war unklar, inwieweit der unverschuldete Crash auf Indonesien auch die Pläne der 2026er-Saison manipuliert.

Doch knapp zwei Monate vor dem Start der neuen Saison hat sich die Lage um Munoz, der trotz eines verpatzten WM-Starts und dem frühzeitigen Aus 2025 hinter Champion Rueda, Piqueras, Quiles und Carpe Fünfter der von Spaniern dominierten Moto3-WM werden konnte, wieder deutlich aufgehellt.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com bestätigte Peter Öttl den klaren Aufwärtstrend seines Schützlings: «Wir sind mittlerweile sehr positiv. Denn vor dem Jahreswechsel bekam David von seinem behandelnden Arzt in Sevilla grünes Licht, wieder mit einem Motorrad zu trainieren. Gesagt, getan – er ist unmittelbar nach der Freigabe mit einer 600er auf einer nahegelegenen Piste aufgebrochen. Nach über zwei Monaten Pause war er anschließend happy und zuversichtlich. Das vermeintlich größte Problem, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit im Knie, hat ihn nicht beeinträchtigt.»

Öttl weiter: «Dennoch hat er es nicht übertrieben und ist nun überwiegend weiter mit der Physiotherapie beschäftigt.» Und das Wichtigste, so der Bayer: «Stand heute gehe ich zu 100 Prozent davon aus, dass David beim ersten Test in guter Verfassung dabei ist.»

GP-Sieger David Munoz in Aragon Foto: Ronny Leki GP-Sieger David Munoz in Aragon © Ronny Leki

Die offizielle Vorbereitung auf die Marathon-Saison beschränkt sich für die Piloten der Moto3 auf einen zweitägigen Test in Portimao (11./12.2.) sowie ein dreitägiges Event ab dem 18. Februar in Jerez. Direkt im Anschluss geht es in Richtung Thailand. Auf dem Chang International von Buriram rücken die GP-Piloten am 28. Februar zur ersten Session aus.

Mit David Munoz und Neuzugang David Almansa, der den zu Leopard Racing gewechselten Guido Pini ersetzt, hat das einzige deutsche Team im Fahrerlager zwei Sieganwärter aufgestellt. Zum Einsatz kommen wie in der Vergangenheit Moto3-Renner von KTM. Auch Liqui Moly wird erneut als Hauptsponsor in Erscheinung treten.

