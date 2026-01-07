Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

Zuversicht: Intact-GP-Ass David Munoz bereitet sich auf Titeljagd vor

Die Moto3-Saison 2025 endete für Intact-GP-Hoffnungsträger David Munoz schmerzhaft. Doch laut Teammanager Peter Öttl stehen die Vorzeichen gut, dass der Spanier bald voll angreifen kann.

Thomas Kuttruf

Von

Moto3

Trainiert wieder auf dem Motorrad: Moto3-Pilot David Munoz (Intact GP)
Trainiert wieder auf dem Motorrad: Moto3-Pilot David Munoz (Intact GP)
Foto: Gold and Goose
Trainiert wieder auf dem Motorrad: Moto3-Pilot David Munoz (Intact GP)
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nicht nur das WM-Finale fand ohne Moto3-Ass David Munoz statt. Der Pilot der deutschen Intact-Mannschaft um Peter Öttl hatte nach einem schweren Sturz in Mandalika – wie Marc Marquez auch – die Saison 2025 vorzeitig beenden müssen. Während Peter Öttl das Beste aus der Situation machte und mit Brian Uriarte und Casey O'Gorman jeweils schnelle Ersatzpiloten rekrutieren konnte, verschärfte sich die Situation um Hoffnungsträger Munoz.

Werbung

Werbung

Mehrere Eingriffe waren notwendig, um die nicht korrekt heilende Beinverletzung des dreifachen Saisonsiegers zu korrigieren. Noch im Dezember war unklar, inwieweit der unverschuldete Crash auf Indonesien auch die Pläne der 2026er-Saison manipuliert.

Doch knapp zwei Monate vor dem Start der neuen Saison hat sich die Lage um Munoz, der trotz eines verpatzten WM-Starts und dem frühzeitigen Aus 2025 hinter Champion Rueda, Piqueras, Quiles und Carpe Fünfter der von Spaniern dominierten Moto3-WM werden konnte, wieder deutlich aufgehellt.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com bestätigte Peter Öttl den klaren Aufwärtstrend seines Schützlings: «Wir sind mittlerweile sehr positiv. Denn vor dem Jahreswechsel bekam David von seinem behandelnden Arzt in Sevilla grünes Licht, wieder mit einem Motorrad zu trainieren. Gesagt, getan – er ist unmittelbar nach der Freigabe mit einer 600er auf einer nahegelegenen Piste aufgebrochen. Nach über zwei Monaten Pause war er anschließend happy und zuversichtlich. Das vermeintlich größte Problem, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit im Knie, hat ihn nicht beeinträchtigt.»

Werbung

Werbung

Öttl weiter: «Dennoch hat er es nicht übertrieben und ist nun überwiegend weiter mit der Physiotherapie beschäftigt.» Und das Wichtigste, so der Bayer: «Stand heute gehe ich zu 100 Prozent davon aus, dass David beim ersten Test in guter Verfassung dabei ist.»

GP-Sieger David Munoz in Aragon
GP-Sieger David Munoz in Aragon
Foto: Ronny Leki
GP-Sieger David Munoz in Aragon
© Ronny Leki

Die offizielle Vorbereitung auf die Marathon-Saison beschränkt sich für die Piloten der Moto3 auf einen zweitägigen Test in Portimao (11./12.2.) sowie ein dreitägiges Event ab dem 18. Februar in Jerez. Direkt im Anschluss geht es in Richtung Thailand. Auf dem Chang International von Buriram rücken die GP-Piloten am 28. Februar zur ersten Session aus.

Mit David Munoz und Neuzugang David Almansa, der den zu Leopard Racing gewechselten Guido Pini ersetzt, hat das einzige deutsche Team im Fahrerlager zwei Sieganwärter aufgestellt. Zum Einsatz kommen wie in der Vergangenheit Moto3-Renner von KTM. Auch Liqui Moly wird erneut als Hauptsponsor in Erscheinung treten.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

365

2

Angel Piqueras

Angel Piqueras

281

3

Placeholder - Racer

Maximo Quiles

274

4

Alvaro Carpe

Alvaro Carpe

215

5

David Muñoz

David Muñoz

197

6

Joel Kelso

Joel Kelso

193

7

Adrián Fernández

Adrián Fernández

179

8

Taiyo Furusato

Taiyo Furusato

172

9

Ryusei Yamanaka

Ryusei Yamanaka

136

10

Valentin Perrone

Valentin Perrone

134

Events

Alle Moto3 Events

  • Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08. - 10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Portuguese Grand Prix

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08. - 10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien