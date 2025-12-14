MotoAmerica 2026: Team Roberts bringt ikonische Lackierung zurück

Motorrad-Legende Kenny Roberts hat sich für die Zukunft aufgestellt und ein vielversprechendes Nachwuchstalent unter Vertrag genommen. Kensei Matsudaira, ein japanisch-koreanische US-Amerikaner, wird in der Saison 2026 für das Team Roberts im MotoAmerica Talent Cup antreten und dabei auf einer Kramer APX-350 MA in den ikonischen Roberts-Farben an den Start gehen. Zusätzlich sind Gaststarts in weiteren internationalen Nachwuchsserien vorgesehen, um die Entwicklung des jungen US-Amerikaners gezielt voranzutreiben.

Der Kontakt zwischen Matsudaira und dem dreifachen Weltmeister entstand bereits vor rund einem Jahr im Umfeld der MotoAmerica-Serie. Der Nachwuchsfahrer schildert, wie sich die Zusammenarbeit Schritt für Schritt konkretisierte: «Wir kennen Kenny jetzt schon seit einem Jahr und sind im MotoAmerica-Paddock auf ihn gestoßen. Wir absolvierten einen Trackday in Chuckwalla. Das war eine Art Shakedown-Test. Dann sind sie nach dem Ende der Saison auf uns zugekommen und meinten, dass sie kommendes Jahr etwas starten wollen. Dann folgte der Test in Chuckwalla und alles war fix.»

Matsudaira hat trotz seines jungen Alters bereits einen beachtlichen sportlichen Werdegang vorzuweisen. Er gewann den MotoAmerica Mission Mini Cup in der Klasse GP 190, sammelte wichtige Erfahrung im FIM JuniorGP European Talent Cup und stellte sich auch international neuen Herausforderungen. Dazu zählten ein Gaststart beim Ohvale Guangzhou Supercup in China sowie ein Einsatz beim Rennwochenende des Asia Talent Cup in Motegi. Ein weiteres Ausrufezeichen setzte der Japanese-Korean American mit einer Wildcard im MotoAmerica Talent Cup in Austin, die er mit einem Podestplatz abschloss.

Für seine erste komplette Saison im MotoAmerica Talent Cup mit dem Team Roberts formuliert Matsudaira klare Ambitionen. «Mein Ziel ist es, die Meisterschaft zu gewinnen», macht der Nachwuchsfahrer keinen Hehl aus seinen Ansprüchen. Neben dem US-Programm sind zudem weitere Gaststarts im European Talent Cup geplant, um zusätzliche Rennkilometer auf internationalem Niveau zu sammeln.

Mit der Verpflichtung von Kensei Matsudaira unterstreicht Kenny Roberts einmal mehr sein Gespür für junge Talente – und setzt zugleich ein starkes Zeichen für die internationale Ausrichtung und Zukunft des US-amerikanischen Motorradrennsports.