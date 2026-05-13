23.-24. Mai Schwanenstadt (AT): WM-Atmosphäre von Classic bis Moderne

Seit vielen Jahren gibt es in Österreich keinen Motocross-Grand-Prix mehr. Auf Strecken wie Sittendorf oder Schwanenstadt wurde aber Motocross-Geschichte geschrieben. Der Umstand, dass es in Österreich keine Weltmeisterschaftsläufe mehr gibt, ist umso tragischer, da es mit der österreichischen Marke KTM in der weltweiten Motocross-Community einen Hersteller gibt, der den Motocross-Sport als zentrales Element in seiner DNA trägt.

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2. Lauf ECMXCup mit Classic-Bikes

Wer echte Motocross-Atmosphäre in Österreich erleben will, sollte sich das Wochenende 23.-24. Mai vormerken. Am Samstag (23. Mai) findet auf der früheren WM-Strecke in Schwanenstadt der zweite Lauf des ECMXCups mit historischen Motorrädern statt. Bei diesen Rennen dürften Erinnerungen an die WM-Läufe vergangener Tage aufkommen. Über 200 Piloten haben sich mit ihren original restaurierten Cross-Bikes angemeldet, darunter der frühere dänische WM-Pilot Mikkel Caprani, KTM-Testfahrer Michael Staufer und Michael Kratzer.

Sonntag MX ÖM

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Moderne: Beim 5. Lauf der österreichischen Motocross-Meisterschaften werden einige Protagonisten aus der Welt- und Europameisterschaft am Start stehen.

Weitere Infos auf der Website des Veranstalters .

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