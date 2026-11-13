60 Jahre MSC Teutschenthal: Die wilden 80er-Jahre bis zum Ende der DDR

Heinz Hoppe, der seine Karriere als Teamkollege des dreifachen Weltmeisters Paul Friedrichs begonnen hatte, war Anfang der 1980er-Jahre der Superstar im Talkessel. Nach seinen Erfolgen von 1971, 1973 und 1976 fügte er seiner beeindruckenden Bilanz 1980 einen weiteren Triumph hinzu. Unter dem Jubel Zehntausender Zuschauer gewann Hoppe den Pokal der Kalikumpel gegen starke tschechoslowakische Konkurrenz mit WM-Erfahrung.

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Hoppe gewann 1980 vor Chara und Starec Foto: Joachim Lutz Hoppe gewann 1980 vor Chara und Starec © Joachim Lutz

Auch die Seitenwagen erfreuten sich im Talkessel zunehmender Beliebtheit. Die Tschechen Hejnal und Kaminar sorgten mit ihrer Zweizylinder-Yamaha mit 651 ccm für Aufsehen und gewannen die Tageswertung. Ihr außergewöhnliches Gespann war eine echte Attraktion.

1981: Das hochkarätigste Rennen seit der Weltmeisterschaft

Am 23. August 1981 wurde im Talkessel erneut ein Lauf um den Pokal für Frieden und Freundschaft ausgetragen. Das Teilnehmerfeld war hochkarätig besetzt und umfasste mehrere Fahrer der Weltelite.

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1981: Die bulgarische Mannschaft mit dem WM-Dritten Dimitar Rangelov Foto: Thoralf Abgarjan 1981: Die bulgarische Mannschaft mit dem WM-Dritten Dimitar Rangelov © Thoralf Abgarjan

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Was viele Zuschauer am Streckenrand kaum wissen konnten: Einige der ausländischen Gäste gehörten zur absoluten Weltspitze. Informationen über die Motocross-Weltmeisterschaft, die überwiegend in Westeuropa jenseits des Eisernen Vorhangs ausgetragen wurde, waren in der DDR nur schwer zugänglich.

1981 am Start: Der spätere Sieger Zdenek Velky und Jiri Churavy Foto: Thoralf Abgarjan 1981 am Start: Der spätere Sieger Zdenek Velky und Jiri Churavy © Thoralf Abgarjan

Der Bulgare Dimitar Rangelov hatte 1980 den dritten Platz in der 250-ccm-Weltmeisterschaft belegt. Die Tschechen Jiri Churavy und Zdenek Velky waren 1976 Vizeweltmeister beziehungsweise WM-Dritter der 125-ccm-Klasse geworden. Auch Vladimir Chudjakov kam mit aktueller WM-Erfahrung nach Teutschenthal.

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Mit diesen Spitzenfahrern kehrte 1981 ein Stück jener internationalen WM-Atmosphäre in den Talkessel zurück, die das Publikum seit dem ersten Weltmeisterschaftslauf 1971 begeistert hatte.

1981, die Husqvarna von Dimitar Rangelov im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan 1981, die Husqvarna von Dimitar Rangelov im Talkessel © Thoralf Abgarjan

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Zdenek Velky gewann 1981 im Talkessel Foto: MSC Teutschenthal Zdenek Velky gewann 1981 im Talkessel © MSC Teutschenthal

Wie Phönix aus der Asche: Lokalmatador Jens-Uwe Jahnke

Jens-Uwe Jahnke war damals die große Nachwuchshoffnung des gastgebenden Clubs. Er stammte direkt aus Teutschenthal und wuchs nur einen Kilometer von der Rennstrecke entfernt auf.

1981 wurde er DDR-Juniorenmeister und galt als eines der vielversprechendsten Talente des Landes. Der Talkessel war seine Hausstrecke. Damals konnte dort praktisch jederzeit trainiert werden. Jahnke nutzte diese Möglichkeit intensiv und drehte zeitweise täglich seine Runden. Auf dem anspruchsvollen Kurs war er deshalb besonders stark.

Jens-Uwe Jahnke war im Talkessel eine Klasse besser als anderswo Foto: Thoralf Abgarjan Jens-Uwe Jahnke war im Talkessel eine Klasse besser als anderswo © Thoralf Abgarjan

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Schon am Samstag vor den Pokalläufen kam es zu einem bemerkenswerten Duell zweier DDR-Nachwuchsfahrer: Jens-Uwe Jahnke aus der zweiten DDR-Mannschaft traf auf Torsten Wolff aus der ersten Mannschaft. Als der Lokalmatador unerschrocken am favorisierten Wolff vorbeizog, sorgte das für Aufsehen.

1981: Jens-Uwe Jahnke und Torsten Wolff duellierten sich schon am Samstag Foto: Thoralf Abgarjan 1981: Jens-Uwe Jahnke und Torsten Wolff duellierten sich schon am Samstag © Thoralf Abgarjan

Bei seinem ersten großen internationalen Auftritt musste sich Jahnke anschließend mit erfahrenen Fahrern wie dem Tschechen Petr Kovar messen.

Im ersten 125-ccm-Lauf erwischte der Teutschenthaler einen ausgezeichneten Start. Doch schon in der ersten Runde beendete ein kapitaler Motorschaden an seiner luftgekühlten ČZ sämtliche Hoffnungen.

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Jens-Uwe Jahnke fällt bei seinem ersten internationalen Rennen aus Foto: Thoralf Abgarjan Jens-Uwe Jahnke fällt bei seinem ersten internationalen Rennen aus © Thoralf Abgarjan

Auf seinen großen Triumph vor heimischem Publikum musste der heutige Clubvorsitzende noch vier Jahre warten.

1981: Deutsche Fahrer behaupten sich gegen die WM-Elite

Vor mehr als 25.000 Zuschauern gewann die Mannschaft DDR 1 mit Heinz Hoppe, Norbert Müller und Klaus Hünecke die Teamwertung dieses hochkarätig besetzten Rennens.

In der Einzelwertung setzte sich der Tscheche Zdenek Velky vor Norbert Müller und dem Bulgaren Atanasov durch. Bei den Junioren triumphierte der tschechische WM-Pilot Petr Kovar.

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1982: Favorit Jens-Uwe Jahnke muss verletzt zuschauen

Nach seinem Juniorenmeistertitel von 1981 hätte Jens-Uwe Jahnke direkt in die A-Lizenzklasse aufsteigen können. Doch der Teutschenthaler entschied sich für einen anderen Weg und startete zunächst in der Bestenermittlung, in der er als großer Favorit galt.

1982 wurde im Talkessel erneut um den Pokal der Kalikumpel gekämpft. Als Rahmenprogramm stand auch ein Lauf zur 125-ccm-Bestenermittlung auf dem Programm.

Im Fahrerlager wurden permanent Reparaturen durchgeführt Foto: Thoralf Abgarjan Im Fahrerlager wurden permanent Reparaturen durchgeführt © Thoralf Abgarjan

Doch Jahnkes Hoffnungen auf einen Heimsieg erhielten schon im Frühjahr einen schweren Dämpfer. Bei einem Rennen zog er sich einen Bänderriss zu und musste seinen Heimlauf als Zuschauer verfolgen.

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Dafür sprangen andere Fahrer des gastgebenden Clubs in die Bresche. Lutz Gartenbach erwischte einen außergewöhnlichen Tag und gewann völlig überraschend den ersten Lauf. Frank Mielke aus Querfurt, der ebenfalls für den MC Teutschenthal startete, sicherte sich den Tagessieg.

Lutz Gartenbach vom MC Teutschenthal fuhr 1982 das Rennen seines Lebens Foto: Thoralf Abgarjan Lutz Gartenbach vom MC Teutschenthal fuhr 1982 das Rennen seines Lebens © Thoralf Abgarjan

Frank Mielke gewann 1982 das Rennen zur 125er Bestenermittlung Foto: Thoralf Abgarjan Frank Mielke gewann 1982 das Rennen zur 125er Bestenermittlung © Thoralf Abgarjan

Den Pokal der Kalikumpel gewann der Pole Stanislaw Olszewski. Er blieb bis heute der einzige polnische Sieger im Talkessel.

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Die deutschen Fahrer beim Einzug der Nationen 1982 Foto: Thoralf Abgarjan Die deutschen Fahrer beim Einzug der Nationen 1982 © Thoralf Abgarjan

Olszewski war am Ende punktgleich mit Matthias Ernst vom MC Kali Merkers. Den Ausschlag gab die kürzere Gesamtfahrzeit des Polen.

Stanislaw Olszewski gewann 1982 den Pokal der Kalikumpel Foto: Thoralf Abgarjan Stanislaw Olszewski gewann 1982 den Pokal der Kalikumpel © Thoralf Abgarjan

Das Rennen von 1982 entwickelte sich erneut zu einer extremen Staubschlacht. Trotzdem strömten so viele Zuschauer wie nie zuvor in den Talkessel.

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Gleichzeitig kündigte sich eine neue technische Epoche an. Der Ungar Kornel Nemeth erschien mit einer brandneuen, wassergekühlten Yamaha. Die moderne Technik mit Wasserkühlung und Zentralfederung zeigte eindrucksvoll, wohin sich der internationale Motocross-Sport entwickelte.

Die Yamaha von Kornel Nemeth 1982 Foto: Thoralf Abgarjan Die Yamaha von Kornel Nemeth 1982 © Thoralf Abgarjan

1983: Die technische Entwicklung lässt sich nicht aufhalten

Die technische Entwicklung im Motocross-Sport schritt mit enormem Tempo voran. Wasserkühlung und moderne Hinterradfederungen wurden zunehmend zum Standard. Die in der DDR erlaubte CZ-Technik geriet dadurch immer stärker ins Hintertreffen.

Schon 1983 tauchten die ersten DDR-Fahrer mit Suzuki- und Honda-Motorrädern auf, die offiziell als Eigenbauten deklariert wurden.

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Der Hintergrund war das technische Reglement: Westliche Motorräder waren im DDR-Motocross nicht zugelassen. Um dennoch von der modernen Technik profitieren zu können, mussten die Maschinen umgebaut und als Eigenkonstruktionen ausgewiesen werden. Das führte zu teilweise abenteuerlichen Lösungen.

Den Pokal der Kalikumpel gewann 1983 Klaus Hünecke auf einer Suzuki, die er von Gunter Frohn erhalten hatte. Wie Frohn seine japanischen Motorräder beschaffte, ist eine Geschichte für sich.

Auch die Seitenwagen sorgten wieder für Begeisterung. Die Brüder Walter und Eberhard Dietrich aus Torgau setzten sich erneut gegen die starke tschechoslowakische Konkurrenz durch.

1984: Kornel Nemeth triumphiert im Talkessel

Kornel Nemeth im Talkessel von Teutschenthal Foto: Thoralf Abgarjan Kornel Nemeth im Talkessel von Teutschenthal © Thoralf Abgarjan

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1984 gewann der Ungar Kornel Nemeth senior den Pokal der Kalikumpel. In der 125-ccm-Klasse feierte Egbert Böhme vom MC Lok Halle seinen zweiten Sieg im Talkessel.

Egbert Böhme siegte 1983 und 84 im Talkessel Foto: Boehme Egbert Böhme siegte 1983 und 84 im Talkessel © Boehme

Auch organisatorisch gab es einen wichtigen Wechsel: Dietrich Spiekermann übergab die Rennleitung an das Gründungsmitglied Joachim Jahnke.

1985: Triumph der DDR-Nationalmannschaft

Die Wettbewerbe um den Pokal für Frieden und Freundschaft waren gewissermaßen das Motocross der Nationen des Ostblocks.

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Anders als beim klassischen Motocross der Nationen wurde der Wettbewerb jedoch nicht an einem einzigen Austragungsort entschieden. Stattdessen fand in jedem beteiligten Land ein eigener Lauf statt.

Am 9. Juni 1985 war Teutschenthal Gastgeber des DDR-Laufs. Jedes Gastgeberland durfte zwei Mannschaften pro Klasse aufstellen. Lokalmatador Jens-Uwe Jahnke gehörte zur zweiten DDR-Mannschaft.

Gemeinsam mit Torsten Wolff und Harald Pfeil gelang ihm vor heimischer Kulisse der große Triumph: Das DDR-Team gewann die Tageswertung gegen die hochkarätige internationale Konkurrenz.

Jens-Uwe Jahnke fährt 1985 im Talkessel zu seinem größten Erfolg Foto: Thoralf Abgarjan Jens-Uwe Jahnke fährt 1985 im Talkessel zu seinem größten Erfolg © Thoralf Abgarjan

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Für Jens-Uwe Jahnke war es die Krönung seiner bisherigen Karriere und zugleich jener große Erfolg im Talkessel, auf den er seit seinem unglücklichen internationalen Debüt 1981 hingearbeitet hatte.

1986 bis 1988: Internationale Spitzenfahrer bleiben Publikumsmagneten

Auch in den folgenden Jahren lockten hochkarätige internationale Starter Zehntausende Zuschauer in den Talkessel. 1986 gewann der tschechoslowakische WM-Fahrer Josef Chara den Pokal der Kalikumpel. Ein Jahr später begeisterte Uwe Martin vom MC Kali Merkers mit seinem dynamischen Fahrstil. 1988 dominierten zwei DDR-Piloten: Torsten Wolff gewann in der 250-ccm-Klasse, Harald Pfeil setzte sich bei den 125ern durch. Lokalmatador Jens-Uwe Jahnke schaffte es bei seinem Heimrennen erneut aufs Podium. Doch hinter den Kulissen bereitete sich bereits eine Entwicklung vor, die den internationalen Motocross-Sport in Teutschenthal grundlegend verändern sollte.

1988 gewann Harald Pfeil vor Jens-Uwe Jahnke und Klaus Hünecke Foto: Thoralf Abgarjan 1988 gewann Harald Pfeil vor Jens-Uwe Jahnke und Klaus Hünecke © Thoralf Abgarjan

Mission nach Sofia: Joachim Jahnke überwindet ideologische Barrieren

Joachim Jahnke hatte von Anfang an ein klares Ziel: Im Talkessel sollte Motocross auf höchstem internationalem Niveau stattfinden. Doch dazu reichten selbst die Spitzenfahrer aus der Tschechoslowakei, der Sowjetunion, Ungarn und den anderen sozialistischen Ländern auf Dauer nicht aus. Jahnke wollte wieder Fahrer aus Westeuropa nach Teutschenthal holen. Ein ehrgeiziges Vorhaben, denn die sportlichen und politischen Grenzen zwischen Ost und West waren weiterhin ideologisch verbarrikadiert. Jahnke ließ sich davon nicht abschrecken. Er setzte sich gegen zahlreiche Widerstände durch und reiste schließlich für eine besondere Mission zum FIM-Büro in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Seine Verhandlungen waren erfolgreich.

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Nur wenige Wochen später erhielt der MC Teutschenthal einen wegweisenden Beschluss des ADMV, unterzeichnet von Generalsekretär Gerd Thom: «Auf der Grundlage eines Sekretariatsbeschlusses des DTSB der DDR und der Festlegungen der Motorradföderationen der sozialistischen Länder können die Pokalkämpfe für Frieden und Freundschaft zukünftig offen, das heißt mit Beteiligung von Fahrern aus dem nichtsozialistischen Ausland, durchgeführt werden. Im Interesse der Erhöhung der Attraktivität und des sportlichen Niveaus des Motocross-Sports in der DDR wurde Ihr Club vom Büro des Präsidiums beauftragt, dieses Rennen am 10. und 11. Juni 1989 durchzuführen.»

Damit waren die Weichen gestellt: Im Talkessel durften wieder westeuropäische Spitzenfahrer an den Start gehen.

Der Talkessel wird für die Zukunft umgebaut

Für die Rückkehr der internationalen Fahrer musste auch die Infrastruktur modernisiert werden. Besonders dringend war der Bau einer neuen Startanlage. Nach dem FIM-Reglement durfte die Startgerade nicht unmittelbar an einem Sprung enden. Außerdem mussten die einzelnen Startgatter entgegen der Fahrtrichtung fallen. Mit Hacke und Spaten hoben die Clubmitglieder das Fundament für die neue Anlage aus. Eine vollständig neue und moderne Startanlage wurde konstruiert. Auch das charakteristische Start-Ziel-Gebäude, das den Talkessel bis heute prägt, wurde verbreitert.

Der Club bereitete sich damit auf eine neue internationale Ära vor – noch bevor die politischen Veränderungen des Jahres 1989 absehbar waren.

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1989: Westeuropäische Spitzenfahrer kehren in den Talkessel zurück

Am 11. Juni 1989 war es so weit: Im Talkessel gingen wieder Fahrer aus Westeuropa an den Start. Das internationale Teilnehmerfeld umfasste Sportler aus insgesamt 13 Nationen.

In der 250-ccm-Klasse triumphierte der belgische WM-Pilot Jean Blanchy. Bei den 125ern setzte sich der Tscheche Jan Mrazek durch. Damit war dem MC Teutschenthal gelungen, worauf seine Organisatoren über Jahre hingearbeitet hatten: Die internationale Motocross-Elite war in den Talkessel zurückgekehrt. Nur fünf Monate später veränderte sich die Welt.

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Die innerdeutsche Grenze öffnete sich, und mit ihr verschwanden jene politischen Schranken, die den Motorsport in Teutschenthal über Jahrzehnte geprägt hatten. Für den MC Teutschenthal begann eine völlig neue Epoche. Der Club nutzte die Chancen der wiedergewonnenen Freiheit und sollte im folgenden Jahrzehnt auch im gesamtdeutschen Motocross-Sport neue Maßstäbe setzen.

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