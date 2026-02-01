Alghero: Lucas Coenen (KTM) setzt sich gegen Tim Gajser (Yamaha) durch

Das erste MXGP-Vorsaisonrennen in Alghero auf Sardinien bot einige Überraschungen: Das erste Rennen wurde zum Schaulaufen der Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen und Andrea Adamo. Während die Leistung des Belgiers zu erwarten war, konnte MX2-Aufsteiger Adamo zeigen, dass er mit dem 450er-Bike bestens zurechtkommt – besonders am Start. Auch im zweiten Lauf lag der Sizilianer vorn, fiel später allerdings mit technischem Defekt aus.

Oriol Oliver wie 'Phönix aus der Asche'

Während vor dem ersten Rennen der Saison alle Augen auf Tim Gajser und sein Duell gegen Lucas Coenen gerichtet waren, stieg KTM SS24-Pilot Oriol Oliver auf wie Phönix aus der Asche. Der Spanier wurde im ersten Lauf Dritter hinter Coenen und Adamo und setzte damit einen deutlichen Akzent.

Tim Gajser mit Armkrämpfen unterwegs

Tim Gajser (Yamaha) haderte besonders im ersten Lauf mit Armkrämpfen und kam im ersten Lauf nur auf Platz 5 ins Ziel.

Besonders im ersten Lauf hatte ich Probleme durch Armkrämpfe Tim Gajser

Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es zu einem Massencrash, in den der italienische Ducati-Werksfahrer Andrea Bonacorsi und der belgische Beta-Neuzugang Jago Geerts verwickelt waren. Bonacorsi musste das Rennen aufgeben, Geerts konnte immerhin noch auf den 10. Platz nach vorne fahren.

Andrea Bonacorsi und Jago Geerts stürzten in der ersten Kurve Foto: Federmoto Andrea Bonacorsi und Jago Geerts stürzten in der ersten Kurve © Federmoto

Andrea Adamo zog den Holeshot vor Lucas Coenen und Andrea Adamo. Nach der Hälfte des Rennens setzte sich Coenen an die Spitze und gewann auch den zweiten Lauf souverän und mit einem Vorsprung von knapp 20 Sekunden vor Tim Gajser und Alberto Forato, der auf seinem neuen Fantic-Arbeitsgerät ebenfalls eine ausgezeichnete Figur abgeben konnte.

Andrea Adamo erwies sich in der MXGP als guter Starter Foto: Federmoto Andrea Adamo erwies sich in der MXGP als guter Starter © Federmoto

Brian Hsu, der in diesem Jahr für das italienische Furlotti-Moto-Honda-Team startet, beendete den Tag im Sand von Sardinien auf Platz 10 der Gesamtwertung.

Ergebnis Alghero MXGP

Lucas Coenen (B), KTM, 1-1 Tim Gajser (SLO), Yamaha, 5-2 Oriol Oliver (E), KTM, 3-4 Alberto Forato (I), Fantic, 7-3 Mattia Guadagnini (I), KTM, 4-5 Jan Pancar (SLO), KTM, 6-7 Jago Geerts (B), Beta, 8-10 Jorgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 10-9 Andrea Adamo (I), KTM, 2-22 Brian Hsu (D), Honda, 12-11 Brent van Doninck (B), Fantic, 18-6 Emanuele Alberio (I), Husqvarna, 13-13 Nicholas Lapucci (I), Honda, DNF-8 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 9-DNF Alessandro Valeri (I), Honda, 15-16