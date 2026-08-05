Antonio Cairoli startet am Wochenende bei den Keiheuvel Masters in Mol
Der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli kehrt am kommenden Wochenende ins Racing zurück und wird mit der Ducati Desmo250 in der MX2-Klasse gegen die MX2-WM-Elite im Sand antreten.
Am kommenden Wochenende haben die WM-Protagonisten frei. Einige von ihnen werden in Belgien am Keiheuvel 'Flanders Masters Motocross' im belgischen Mol teilnehmen. Jeffrey Herlings (HRC), Tim Gajser (Yamaha), Kay de Wolf (Husqvarna) und Romain Febvre (Kawasaki) haben ihre Teilnahme angekündigt. Außerdem steht Glenn Coldenhoff, der dieses Jahr in Brasilien startet, in der MXGP-Teilnehmerliste. Das 'Salz in der Suppe' dürfte aber der neunfache Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli sein.
Cairoli startet in der 250er-Klasse
Der Sizilianer wird diesmal mit der 250er-Ducati antreten und gegen Piloten wie Liam Everts (Husqvarna) und die beiden lettischen Reisulis-Brüder antreten. Für die Coenen-Brüder, die für den gastgebenden Club fahren, wäre das Rennen ein Heimspiel, aber es ist kaum anzunehmen, dass Sacha fahren wird, denn er muss sein in den USA gebrochenes Schlüsselbein weiter auskurieren, um nächste Woche in Uddevalla fit zu sein.
Erinnerung an Eric Geboers
Das Keiheuvel-Motocross ist außerdem eine Gedenkveranstaltung zu Ehren des 2018 verstorbenen belgischen Multi-Champions Eric Geboers. Weitere Informationen finden Sie auf der
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