Cas Valk (KTM) erleidet nach heftigem Crash in Markelo Beinbruch

Cas Valk erlebte einen frustrierenden Saisonstart. Nachdem er die Saison bei TM begonnen hatte, trennte er sich vom italienischen Hersteller und wechselte ins Team 'Chambers KTM'. In der MX2-WM rangiert der Niederländer nach 5 von 19 WM-Läufen mit 87 Punkten auf dem 12. Platz.

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Cas Valk startete in Markelo mit dem Red Plate Foto: KTM Cas Valk startete in Markelo mit dem Red Plate © KTM

Nach Bestzeit Crash

Am vergangenen Wochenende startete er in Markelo bei den Dutch Masters in der MX2-Klasse mit dem Red Plate des Meisterschaftsführenden. Valk fuhr erst sein zweites Rennen nach dem Wechsel zu KTM und legte die schnellste Qualifikationszeit vor, als das Drama seinen Lauf nahm. Er sprang über einen Sandhügel zu weit und landete auf der Kuppe des folgenden Hügels. Cas wurde über den Lenker zu Boden katapultiert. Das gebrochene rechte Bein wurde bereits operiert. Wie lange Cas ausfallen wird, ist im Moment ungewiss.

Team-WM-Debüt geplatzt

Am kommenden Wochenende findet in Lacapelle Marival der 6. Lauf zur Motocross-WM statt. Die Veranstaltung sollte sein erster Grand-Prix-Auftritt mit seinem neuen Team werden. «Leider hatte ich gestern einen Unfall und habe mir das Bein gebrochen», erklärte Cas. «Es ist schade, da es mir in den letzten Wochen mit dem neuen Team wirklich gut ging. Zum Glück habe ich tolle Menschen um mich herum, sodass die Genesung sofort beginnt, um so schnell wie möglich wieder zurückzukommen. Danke für die Nachrichten und die Genesungswünsche.»

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Cas Valk stürzte in Markelo Foto: copyright free Cas Valk stürzte in Markelo © copyright free

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Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Cas Valk von dieser Stelle aus schnellstmögliche Genesung.