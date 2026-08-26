Classic Cross der Nationen Culitzsch: Gute Rennen trotz schlechten Wetters

Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Traditionskurs des MC Culitzsch in Sachsen das Classic Cross der Nationen im Rahmen der ECMX-Europameisterschaften ausgetragen. Während des Freien Trainings am Donnerstag vor dem Rennen herrschten auf dem Hartbodenkurs noch perfekte Bedingungen. In der Nacht zum Samstag setzte jedoch Regen ein und verwandelte die Strecke in eine Schlammwüste.

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Starke Regenfälle verwandelten die Strecke in eine Schlammwüste Foto: Jirecekfoto Starke Regenfälle verwandelten die Strecke in eine Schlammwüste © Jirecekfoto

Zeitplan wurde dem Wetter angepasst

Nach den Regengüssen am Vormittag klarte der Himmel in den Mittagsstunden auf. Der erste Start wurde auf 14 Uhr verschoben. Die Organisatoren setzten alle Hebel in Bewegung, um die Strecke wieder befahrbar zu machen. So konnten die Rennen schließlich unter guten Bedingungen ausgetragen werden. Als es am späten Nachmittag erneut zu regnen begann, entschieden die Organisatoren in Abstimmung mit den Teilnehmern, die letzten Wertungsläufe nicht mehr zu starten. Dennoch konnten in allen Klassen auf Basis der absolvierten Läufe reguläre Ergebnisse gewertet werden.

Startphase in Culitzsch Foto: Jirecekfoto Startphase in Culitzsch © Jirecekfoto

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Gute Zuschauerresonanz

Trotz des schlechten Wetters waren die Tribünen in Culitzsch wieder gut gefüllt. Beim Classic Motocross geht es schließlich nicht nur um sportliche Erfolge, sondern auch um gelebte Technikgeschichte aus der goldenen Ära des Motocross-Sports. Bei der abschließenden Siegerehrung im Festzelt freuten sich die erfolgreichen Teams aus den Niederlanden, Österreich, Schweden und Deutschland über ihre Trophäen.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen

Classic Cross der Nationen 2026 Culitzsch

Die Strecke war am Ende perfekt präpariert Foto: Jirecekfoto Die Strecke war am Ende perfekt präpariert © Jirecekfoto

Classic bis 66

Team Classic Niederlande 50- Team Classic Niederlande 50+ Team Schweiz 3

Classic 66+

Österreich Classic 2 Classic Team Schweden 2 Tschechien 66+

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Classic 72+

Classic Team Schweden 1 Team Classic Niederlande 72+ Classic Team Oldtimer Schweden

Twinshock

Team Bayern 3 Team Schweiz 4 Team M&S Deutschland

EVO

Classic MX Deutschland Team Bayern 1 Team Zylinder 3

Super EVO

Green Team Becker Deutschland Team Chapelle Belgien Team Österreich Super EVO

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Mix

Team Bayern 6 Team Belgien Mix Team Schweden